Повітряні сили ЗСУ завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку. На південних рубежах вражено ворожий склад боєприпасів
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24 червня активність ворожої авіації довкола українських кордонів не знижувалась. Застосування бойової авіації здебільшого здійснюється дистанційно, без входження в зону ураження української протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, ворог завдає ракетних ударів про території України ракетами різного класу - повітряного, морського та наземного базування.
"Окупанти продовжують вести повітряну розвідку за допомогою БпЛА різних типів по всій лінії фронту, а також і всередині країни. Один із цих БпЛА оперативно-тактичного рівня 24 червня збито зенітним-ракетним підрозділом Повітряних Сил на Київщині. Очевидно окупанти вивчають готовність нашої оборони, уразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Також Командування Повітряних сил інформує, що авіація Повітряних Сил ЗС України щодня мінусує техніку та особовий склад окупантів.
"24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку - знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.
Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25!
Будь ласка, зачекайте...
А Дристович в своєму репертуарі.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!