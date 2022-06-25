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Повітряні сили ЗСУ завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку. На південних рубежах вражено ворожий склад боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

24 червня активність ворожої авіації довкола українських кордонів не знижувалась. Застосування бойової авіації здебільшого здійснюється дистанційно, без входження в зону ураження української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, ворог завдає ракетних ударів про території України ракетами різного класу - повітряного, морського та наземного базування.

"Окупанти продовжують вести повітряну розвідку за допомогою БпЛА різних типів по всій лінії фронту, а також і всередині країни. Один із цих БпЛА оперативно-тактичного рівня 24 червня збито зенітним-ракетним підрозділом Повітряних Сил на Київщині. Очевидно окупанти вивчають готовність нашої оборони, уразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Також Командування Повітряних сил інформує, що авіація Повітряних Сил ЗС України щодня мінусує техніку та особовий склад окупантів.

"24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку - знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах. Уражено склад боєприпасів, до 30-ти броньованих машин та пункт ремонту техніки, - Повітряні сили

Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25!

Автор: Ірина Дашківська
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Два соколики 🦅
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25.06.2022 09:16 Відповісти
Вам би хоть дистанційно Донбас підтримати, гаряче там, читаю на Фейсі про втрати,сльози, горе.....мало того що вороги-сусіди та ще і зелене болото під ногами
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25.06.2022 09:17 Відповісти
"Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах": Арестович - про ситуацію навколо Херсона та на Запоріжжі "Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах": Арестович - про ситуацію навколо Херсона та на Запоріжжі

А Дристович в своєму репертуарі.
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25.06.2022 09:21 Відповісти
Гідна зміна була б для діда Панаса.
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25.06.2022 09:43 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.06.2022 09:29 Відповісти
 
 