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G-7 (706) війна (56290) Путін (21432) Яценюк (2478) план Маршалла (34) відбудова (275)

Мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну. Путін - воєнний злочинець і хоче знищити нашу націю, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яценюк

Для відбудови української економіки має бути розроблений новий безпрецедентний план із залучення усіх країн Групи семи та країн вільного світу.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 24 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк назвав надання Україні статусу кандидата в члени ЄС "величезним геополітичним зсувом": "Це надзвичайно важливе геополітичне рішення, яке зробить Україну і Європу кращими, сильнішими і безпечнішими".

Водночас, як підкреслив він, це має стати основою майбутнього плану відбудови України.

"Головне питання - як врятувати Україну, врятувати нашу націю. Без сумніву, Путін хоче знищити Україну та знищити всю українську націю. Він - фашист, він - нацист, він - воєнний злочинець. І на цьому історичному етапі часу немає жодного іншого шляху, окрім як допомогти Україні", - підкреслив голова КБФ.

Для відбудови української економіки, як наголосив Арсеній Яценюк, має бути розроблений новий безпрецедентний план, який ми традиційно називаємо новим "планом Маршалла".

"Це мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну", - підкреслив він.

Також читайте: Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС - це не лише про Україну, а про майбутнє демократії в світі, - Яценюк

"Але найважливіше питання сьогодні - як завершити цю війну. І тут велика різниця між тим, аби завершити війну, і тим, аби перемогти. Ми маємо перемогти в цій війні. Для того, щоб захистити Україну та кожну країну вільного світу. Іншого шляху немає. Ми переможемо", - сказав Арсеній Яценюк.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
А хто більше вкрав - Яценюк, чи Коломойський?
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25.06.2022 09:44
+9
А хто більше шкоди зробив - Яценюк, чи Зеленський?
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25.06.2022 10:00
+7
За кого голосував?
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25.06.2022 09:45
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Хорошо сказал, но вот только на всех мероприятиях нужно проверять его карманы до и после...
Впрочем как и всех остальных украинских чиновников, которым сейчас сняться конверты от Маршалла...
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25.06.2022 09:29 Відповісти
поки "Маршал" не приїхав в Україну, можна не перевіряти Яценюка кишені,а коли приїде "Маршал",то мабуть із своїми кишенями???
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25.06.2022 09:52 Відповісти
Як на мене, то поки Арсеній не вибачиться за Рукзакяна на посаді- слухати його не буду.
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25.06.2022 13:36 Відповісти
А хто більше вкрав - Яценюк, чи Коломойський?
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25.06.2022 09:44 Відповісти
а це має значення?
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25.06.2022 10:14 Відповісти
абсолютні цифри - так. Тому що 5,5лярдів якось таки відрізняються від нуля...
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25.06.2022 10:46 Відповісти
Відчувається трускавецька школа...
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25.06.2022 10:50 Відповісти
От одразу видно типового 73/43%зебіла Danilo Gutenko, який харчується лише квартальною помийковою продукцією з "об'єднаного марафону", і ні разу не заглядує на забанені клованом на Т2 телеканали...
В Україні Яценюк!
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25.06.2022 10:51 Відповісти
хто тоюі втер, що та "Стіна" - засіб проти збройних сил орків, а не проти нелегалів? Чи ти отримав подлякову методичку і ще не розібрався, що тримаєш в рукаХ?
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25.06.2022 10:45 Відповісти
За кого голосував?
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25.06.2022 09:45 Відповісти
Сєня-стєна снова в бою за Україну...Аж нудить...
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25.06.2022 09:34 Відповісти
Вас сюда никто не звал! Пожалуйста оставайтесь там где были!
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25.06.2022 09:43 Відповісти
Умный человек Сеня. Готов подписаться под каждым его словом. Только вот одно но... Речи такие вумные надо толкать дома , глядя в глаза нашим людям , якi боронять свою Краiну.
А я так помню , начиная с 24 февраля ,я его ни разу дома не бачив. Нет , может он канечна инвалид , многодетный отец , или опекун над немощным родственником. И я чего то не знаю.
Но все равно , это какая то *****.
И если уж кого то слушать , так тех людей , которые этого действительно достойны. Залужный , Кривонос и многие , многие другие боевые генералы , офицеры ,рядовые , в тысячу раз заслуживают большего внимания и уважения ,чем Сеня.
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25.06.2022 09:52 Відповісти
Не світ,а українці повинні врятувати свою країну. Світ дає зброю,гроші,допомогу. Українці все це крадуть,будують дороги,проектують дорогі будинки і саме головне-заважають ЗСУ їх захищати,бо евакуацію не пережити,а уряду це по барабану. Головне знову пост про вразливість столиці,поганих активістів, ще хужих жінок-військових і великий розум проте з великим горем преЗЕ.
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25.06.2022 09:56 Відповісти
А хто більше шкоди зробив - Яценюк, чи Зеленський?
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25.06.2022 10:00 Відповісти
ты
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25.06.2022 10:02 Відповісти
А я Яценюк, чи Зеленський?
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25.06.2022 10:10 Відповісти
Ти - Віктор Федорович! І цим сказав усе!
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25.06.2022 11:58 Відповісти
Віктор Федорович Яценюк, чи Віктор Федорович Зеленський?
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25.06.2022 12:49 Відповісти
Яценюку хвала, розумна людина!
А дуракам розумні не подобаються!
А всі ті шавки, що на нього гавкають, парашні опариші!
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25.06.2022 10:19 Відповісти
25.06.2022 13:36
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25.06.2022 13:39 Відповісти
Народ не простив ні мілліарди на стіну, ні моркву, ні "кулю в лоба"
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25.06.2022 10:27 Відповісти
І обрав клоуна в президенти.
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25.06.2022 10:31 Відповісти
Головний винуватець не народ, а не демократична, а олігархічна система виборів президента і політики які її створили і не міняють.
Народ вимушений обирати зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетенях, через величезну декількамільйонну грошову заставу, яку вони цинічно назвали "виборчою". Це хіба вибори? Такого ніде в світі нема.
Деякі політики підло маніпулюючи кажуть, що виборча застава є в багатьох країнах. Є, але різниця в її розмірі. В тих країнах вона приблизно рівна середній зарплаті по країні за місяць, тоді як в нас середній зарплаті за життя. Є різниця? І ще цинічно брешуть, що весь світ в захопленні від демократичності наших виборів

Нам необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президета. Там зовсім нема виборчої застави. Там самі виборці формують склад бюлетенів підтримкою чи непідтримкою претендентів на місця в бюлетенях помірною кількістю підписів виборців 100 тис. Нам також не допустимо більше 100 тис., А то й менше. А то при Кучмі зробили мало того що величезна застава, то ще й треба було зібрати цинічні мільйон підписів. Таку кількість можна було тільки сфальсифікувати.
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25.06.2022 13:07 Відповісти
І ще. Хтось може цинічно сказати, що наш народ не дозрів до демократичних виборів. Давно дозрів. Він що самий дурний, що йому підсовують таку систему, якої ніде в світі нема?
А якщо хтось з політиків вважає що не дозрів, то хто заважає навчати народ. Навчати не брехливою, багатогодинною тарабарщиною на телеканалах, яка тільки направлена на задурювання мозгів людей в інтересах олігархів, а компактною правдивою інформацією.
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25.06.2022 13:23 Відповісти
А на якому сайті його не боготворять?
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25.06.2022 10:47 Відповісти
Альтернативи наступному немає: розбашувати рашу, не важливо якими втратами, після чого вона розвалиться. А потім на Землі будуватиме новий світопорядок. Без диктаторських режимів та ядерної зброї.
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25.06.2022 12:44 Відповісти
Кому шо, а кулявлоб про бабло...
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25.06.2022 13:01 Відповісти
Кулявлоба повестку вручили?
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25.06.2022 13:38 Відповісти
сральнику, ти для кукуріку щойно вилупився?
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25.06.2022 13:42 Відповісти
"Сеня! Ты, уже дошёл до кондиции?!"(с)
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25.06.2022 15:44 Відповісти
О,відбудовувач України тут,як тут!сєня рано ще,бабло ще не дають!
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25.06.2022 16:28 Відповісти
Зая ти де???
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25.06.2022 18:08 Відповісти
А де ти сам кулявлоб конченний?
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25.06.2022 22:07 Відповісти
 
 