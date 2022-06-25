Мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну. Путін - воєнний злочинець і хоче знищити нашу націю, - Яценюк

Для відбудови української економіки має бути розроблений новий безпрецедентний план із залучення усіх країн Групи семи та країн вільного світу.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 24 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк назвав надання Україні статусу кандидата в члени ЄС "величезним геополітичним зсувом": "Це надзвичайно важливе геополітичне рішення, яке зробить Україну і Європу кращими, сильнішими і безпечнішими".

Водночас, як підкреслив він, це має стати основою майбутнього плану відбудови України.

"Головне питання - як врятувати Україну, врятувати нашу націю. Без сумніву, Путін хоче знищити Україну та знищити всю українську націю. Він - фашист, він - нацист, він - воєнний злочинець. І на цьому історичному етапі часу немає жодного іншого шляху, окрім як допомогти Україні", - підкреслив голова КБФ.

Для відбудови української економіки, як наголосив Арсеній Яценюк, має бути розроблений новий безпрецедентний план, який ми традиційно називаємо новим "планом Маршалла".

"Це мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну", - підкреслив він.

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"Але найважливіше питання сьогодні - як завершити цю війну. І тут велика різниця між тим, аби завершити війну, і тим, аби перемогти. Ми маємо перемогти в цій війні. Для того, щоб захистити Україну та кожну країну вільного світу. Іншого шляху немає. Ми переможемо", - сказав Арсеній Яценюк.