Мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну. Путін - воєнний злочинець і хоче знищити нашу націю, - Яценюк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для відбудови української економіки має бути розроблений новий безпрецедентний план із залучення усіх країн Групи семи та країн вільного світу.
Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ 24 червня, інформує Цензор.НЕТ.
Арсеній Яценюк назвав надання Україні статусу кандидата в члени ЄС "величезним геополітичним зсувом": "Це надзвичайно важливе геополітичне рішення, яке зробить Україну і Європу кращими, сильнішими і безпечнішими".
Водночас, як підкреслив він, це має стати основою майбутнього плану відбудови України.
"Головне питання - як врятувати Україну, врятувати нашу націю. Без сумніву, Путін хоче знищити Україну та знищити всю українську націю. Він - фашист, він - нацист, він - воєнний злочинець. І на цьому історичному етапі часу немає жодного іншого шляху, окрім як допомогти Україні", - підкреслив голова КБФ.
Для відбудови української економіки, як наголосив Арсеній Яценюк, має бути розроблений новий безпрецедентний план, який ми традиційно називаємо новим "планом Маршалла".
"Це мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну", - підкреслив він.
"Але найважливіше питання сьогодні - як завершити цю війну. І тут велика різниця між тим, аби завершити війну, і тим, аби перемогти. Ми маємо перемогти в цій війні. Для того, щоб захистити Україну та кожну країну вільного світу. Іншого шляху немає. Ми переможемо", - сказав Арсеній Яценюк.
Будь ласка, зачекайте...
Впрочем как и всех остальных украинских чиновников, которым сейчас сняться конверты от Маршалла...
В Україні Яценюк!
А я так помню , начиная с 24 февраля ,я его ни разу дома не бачив. Нет , может он канечна инвалид , многодетный отец , или опекун над немощным родственником. И я чего то не знаю.
Но все равно , это какая то *****.
И если уж кого то слушать , так тех людей , которые этого действительно достойны. Залужный , Кривонос и многие , многие другие боевые генералы , офицеры ,рядовые , в тысячу раз заслуживают большего внимания и уважения ,чем Сеня.
А дуракам розумні не подобаються!
А всі ті шавки, що на нього гавкають, парашні опариші!
Народ вимушений обирати зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетенях, через величезну декількамільйонну грошову заставу, яку вони цинічно назвали "виборчою". Це хіба вибори? Такого ніде в світі нема.
Деякі політики підло маніпулюючи кажуть, що виборча застава є в багатьох країнах. Є, але різниця в її розмірі. В тих країнах вона приблизно рівна середній зарплаті по країні за місяць, тоді як в нас середній зарплаті за життя. Є різниця? І ще цинічно брешуть, що весь світ в захопленні від демократичності наших виборів
Нам необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президета. Там зовсім нема виборчої застави. Там самі виборці формують склад бюлетенів підтримкою чи непідтримкою претендентів на місця в бюлетенях помірною кількістю підписів виборців 100 тис. Нам також не допустимо більше 100 тис., А то й менше. А то при Кучмі зробили мало того що величезна застава, то ще й треба було зібрати цинічні мільйон підписів. Таку кількість можна було тільки сфальсифікувати.
А якщо хтось з політиків вважає що не дозрів, то хто заважає навчати народ. Навчати не брехливою, багатогодинною тарабарщиною на телеканалах, яка тільки направлена на задурювання мозгів людей в інтересах олігархів, а компактною правдивою інформацією.