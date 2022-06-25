Рашисти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати м. Харків та Харківську область. Є загиблі та поранені, - Синєгубов

Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені приватні домоволодіння, 9 та 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені.

Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

"На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати с. Уди, що біля кордону з РФ. Наші захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Довгенького та Долини. Сили оборони України тримають свої позиції", - підкреслив очільник Харківщини.