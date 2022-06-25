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обстріл (21010) Харків (3880) Харківщина (4265) Синєгубов (759)

Рашисти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати м. Харків та Харківську область. Є загиблі та поранені, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені приватні домоволодіння, 9 та 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"На території області ворог минулої доби обстрілював Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж, є загиблі та поранені.

Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі", - йдеться у повідомленні.

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Синєгубов додав, що на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

"На Харківському напрямку росіяни намагалися штурмувати с. Уди, що біля кордону з РФ. Наші захисники відбили штурм та змусили ворога відійти з втратами. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Довгенького та Долини. Сили оборони України тримають свої позиції", - підкреслив очільник Харківщини.
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25.06.2022 09:45 Відповісти
в том то и дело что не *******
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25.06.2022 09:54 Відповісти
Коли розвалювалася Російська імперія то подібні часті зміни керівників іменувалися "министерской чехардой"!
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25.06.2022 09:47 Відповісти
Опять подошли на расстояние выстрела.
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25.06.2022 09:52 Відповісти
Немного напрягают обстрелы Змеиного. Если наши умеют пробивать панцирь и ТОРЫ (а для них такая наземная установке в море просто идеальные условия работы), то почему не пробить ПВО и не ударить здесь, а затем байрактарами без ПВО уничтожить технику? Одессе намного меньше угроз, чем Харькову. До Крыма очень далеко лететь, десант просто смешно, пускай даже не один корабль не уничтожат и налетит 50 вертушек, эти операции всегда в истории проваливались, еле-еле в Нормандии высадились с дезой и огромными войсками. Разве что просто очень много ракет морских поставили, у кого программа полета лететь над водой и никак иначе. Тогда уже вопрос к тем, кто не додавил поставку других ракет, а согласился на не самую полезную поставку помощи, которая стоит денег.
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25.06.2022 10:00 Відповісти
 
 