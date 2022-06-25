Кількох російських генералів відсторонено від ключових оперативних командних посад у війні проти України, - розвідка Великої Британії
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З початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, серед відсторонених генералів - командувач повітряно-десантних військ (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південної групи військ (ЮГВ) генерал армії Олександр Дворніков, який також деякий час виконував обов'язки Головного оперативного командувача.
"Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ЮГВ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі", - повідомили в британській розвідці, зазначивши, що протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції і жорстокості.
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