УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15578 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 066 5
армія РФ (13455) Велика Британія (3661) війна (56290) розвідка (3615) генерал (49)

Кількох російських генералів відсторонено від ключових оперативних командних посад у війні проти України, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

З початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, серед відсторонених генералів - командувач повітряно-десантних військ (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південної групи військ (ЮГВ) генерал армії Олександр Дворніков, який також деякий час виконував обов'язки Головного оперативного командувача.

"Командування ЮГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ЮГВ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі", - повідомили в британській розвідці, зазначивши, що протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції і жорстокості.

Також читайте: Українські воїни знищили до 10 російських генералів, - глава Управління оборонної розвідки США Берр’єр

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де СБУ з відео які орки бездарі на фоні Безуглої і розрушеного Сєверодонецьк?
показати весь коментар
25.06.2022 09:57 Відповісти
Економити пізно курва, дефолтик вам в сраку
показати весь коментар
25.06.2022 09:59 Відповісти
Заменили не за провалы в операции, а за отказников. За отказ десантников воевать. Это сразу увольнение. Аналогично росгвардия и остальные. Только за отказников. Это для них приоритет, что нужно уметь заставлять мясо идти умирать или уволят. Западная военная аналитика довольно бесполезна. Они, имея полную картинку со спутников, до сих пор считают, что эти 30000 ФСБшников на границе и столько же кадыровцев оказывают снабжение или поддержку, ротации. Они не понимают, что они там просто расстреливают любого, кто отказался воевать. И все, других целей у них нету, ну у беженцев если вдруг кто-то проехал с деньгами или кроссовками фирменными, то отнять можно. У России все замечательно. Они даже эти 200000 платить не собираются. Первым немножко перепало, чеченцам конечно всем платят, за ранения и убитых платят тем же чеченцам, но потом просто будут затыкать горло раненым, сажая на 15 лет если откроет рот, а не пойдет кататься на доске с колесами по городу, не получив никаких денег.
показати весь коментар
25.06.2022 10:15 Відповісти
як каже математика: від перестановки доданків сума гівна в москальському командуванні не міняється!
показати весь коментар
25.06.2022 10:19 Відповісти
а **** толку?
показати весь коментар
25.06.2022 18:06 Відповісти
 
 