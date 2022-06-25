Унаслідок агресії РФ в Україні 339 дітей загинули та понад 611 поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 25 червня 2022 року більш ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській – 17", - повідомили в Офісі генпрокурора.



У процесі фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.



Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу с. Вільхівка Харківського району Харківської області 16-річного хлопця.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

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