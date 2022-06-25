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Унаслідок агресії РФ в Україні 339 дітей загинули та понад 611 поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 25 червня 2022 року більш ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській – 17", - повідомили в Офісі генпрокурора.

У процесі фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.

Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу с. Вільхівка Харківського району Харківської області 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

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Автор: Наталя Джума
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с русских нужно кожу живьем снимать за детей.
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25.06.2022 10:03 Відповісти
Блд... 21 век, центр Европы, убивают детей по приказу поганого дряхлого маразматика, трясущегося от страха в бункере. Штаты, проснитесь! Верните свое прежнее могущество и уничтожьте эту мразь. Европа без вас не справится, как и во 2-ю мировую. Все равно третьей мировой не миновать, но начните ее на своих условиях, а не на условиях очередного кремлёвского маньяка
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25.06.2022 10:06 Відповісти
Нужно на весь мир показывать детей убитых и искалеченных. Пусть весь мир видит, кто такие русские. русские - это приспешники дьявола. Весь мир должен видеть и детей и стариков и калек и т.д. Зло, которое русские делают - должны видеть все люди на земле и во всех СМИ мира показывать и на всех площадках мира. Весь мир на стороне бога и морали в большинстве и силы добра должны восстать против сил зла!
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25.06.2022 10:10 Відповісти
А детей, погибших еще с 2014 года уже не надо вспоминать? Тогда не зеледент командовал?
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25.06.2022 14:02 Відповісти
 
 