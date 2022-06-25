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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 7 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1511 танків та 3645 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34700 (+170) осіб ліквідовано,

танків - 1511 (+4) од,

бойових броньованих машин - 3645 (+8) од,

артилерійських систем - 764 (+5) од,

РСЗВ  - 241 (+0) од,

засоби ППО  - 99 (+0) од,

літаків - 217 (+1) од,

гелікоптерів - 184 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 626 (+4),

крилаті ракети  - 137 (+0),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,

спеціальна техніка  - 60 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через значні втрати у війні проти України окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії, - ГУР

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 7 тис. осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1511 танків та 3645 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 10:19 Відповісти
100%
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25.06.2022 10:29 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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25.06.2022 10:31 Відповісти
Тобто з HIMARSами або без них - результат той самий?
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25.06.2022 10:43 Відповісти
поки не бачу щоб вони запрацювали
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25.06.2022 11:57 Відповісти
ВОПРОС ! ЕСЛИ МЫ ПЕРЕБЬЕМ ВСЕХ РОССИЯН, А НА НАС ПОТОМ НАПАДЕТ ИНДИЯ ИЛИ КИТАЙ ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТРАНА, ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ !!!???
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25.06.2022 19:11 Відповісти
ВСЕМУ МИРУ НЕ ХВАТАЕТ РАВНОПРАВИЯ !)
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25.06.2022 23:03 Відповісти
 
 