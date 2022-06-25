Нічні обстріли - свідчення того, що Кремль намагається втягнути Білорусь у війну проти України, - ГУР МО

В ніч на 25 червня зафіксовано перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.

"Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосереднього учасника", - поінформували в ГУР МО.

Також вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.

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