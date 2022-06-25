Нічні обстріли - свідчення того, що Кремль намагається втягнути Білорусь у війну проти України, - ГУР МО
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В ніч на 25 червня зафіксовано перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.
"Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосереднього учасника", - поінформували в ГУР МО.
Також вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.
Будь ласка, зачекайте...
Там боягузи і підлота, здатна лише бити в спину.
"війни йому не об'явив , як і Гітлер до речі"
ІІІ Рейх як рапз совку війну об'явив, правда безпосередньо перед початком перетину кордону.
Краще вивчайте історію, бажано не по совковим міфам.
Белорусская область это абсолютно такой же враг, как и остальная хрюсия. А в некоторых аспектах ещё более поганый. Нужна какая-то ответка, иначе получается неприкасаемый удобнейший плацдарм для нанесения ударов по Украине.
Каждый факт надо фиксировать
ведь впереди - Гаага
"Також вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари." Джерело: https://censor.net/ua/n3350123
Якщо ви не в курсі, то я вам повідомляю, що білорашня ВЖЕ у війні проти України з 24.02.
У спорті, наприклад, спортсмени з тієї території усунуті від змагань, як і москалі (є винятки в тенісі та боксі, на жаль), а ви з вашим пре-зе-дентом боїтеся смердючу бульбашню назватим тим, ким вона є: ворогом і агресором.