Україна повернеться до кордонів 1991 року. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля, - Буданов

Очільник ГУР МО заявив, що Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів в ефірі "ITV news".

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому," – зазначив Кирило Буданов.

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Керівник воєнної розвідки України підтвердив, що частина успіху української армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки та відзначив нещодавню пропозицію Великобританії про навчання 10 000 українських військовослужбовців.

"Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," – підсумував керівник воєнної розвідки України.