Україна повернеться до кордонів 1991 року. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільник ГУР МО заявив, що Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів в ефірі "ITV news".
"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому," – зазначив Кирило Буданов.
Керівник воєнної розвідки України підтвердив, що частина успіху української армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки та відзначив нещодавню пропозицію Великобританії про навчання 10 000 українських військовослужбовців.
"Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," – підсумував керівник воєнної розвідки України.
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А пізніше, коли стане президентом воюючої країни - цікаво що зупиняє виробництво Нептунів, Грому та патронного заводу. А також саботує антикорупційні реформи.
так що при всій моїй відразі до Боневтіка - й Порох не святий далеко.
Всі ці холівари між свідками Сивочолого і Боневтіка мені прикро бачити, томущо люди не розуміють що хоча пики у політиків наших різні та фасади різні, але сутність у них всіх одна, і коріння одне. Олігархічне клептократичне... і не важливо якою мовою вони говорять, в яку церкву ходять і що розказують на камеру. Подивіться навколо себе. Все це результат того, що систему так і не було зламано
( Мрачный юмор) -а Вы , ВСУ, тут пока поддержите фронт ( почти по Медведеву - денег нет но вы держитесь)
Він би ще сказав " зуб даю"
Подобные высказывания уместны, когда ситуация под контролем и есть накопленный резерв для подобных заявлений!
Расскажи лучше за своих подчиненных, что разминировали мосты и без боя сдали Херсон!
Порядочные люди сами подают в отставку при таких залетах.
Сравнивать Химарс и шкарабнки вонючие с наполовину скоммунисченым оборудованием - это ты конечно веселишь. Ты характеристики сравни просто, хотябы в википедии ) и тебе многое станет ясно. Если РФ 20 лет готовилась к отжиму наших территорий - то это втройне провал для них. Так обосраться - ладно бы без подготовки... но с подготовкой... да еще и 20 лет)))) это на смех курам, позор и провал. И чтож они хвост поджали в Киевской и Сумской области и бежали роняя бк и технику... вместе с трупами своими? Видимо подготовились к этому тоже за 20 лет основательно )
А высадки десанта на убой? ) ТЫ в общем сказочник еще тот.
Танков у них нормальных уже практически не осталось. А даже если бы и осталось, то птрк решают проблему любого рашисткого танка в 2 щелчка.
В общем что я тебе рассказываю тут, скоро сам всё увидишь )
У нас конечно тоже все далеко от идеала, не хватает арты и пво. Но эти вопросы решаются, а кацапстан уже выдохся, и это, товарищ V E, означает одно - рашке 3.14ДА! Они утратили наступательный потенциал, а то что смогли отжать в боях (про слив Юга - это отдельная история) - это слёзы. Причем слезы кацапов. Там их столько полегло, что сложно вообразить масштаб потерь. Оперативная пауза им нужна чтобы хоть как-то перегруппироваться и собрать кабину. Но это же их и похоронит.
Зато спрогнозировать сроки конца войны и что будет отвоёвано - это даже они спрогнозировать не сможет, это невозможно расчитать.
Чисто гадание на кофейной гуще.
Потім почали приймати закон про мобілізацію жінок.
Потім ,коли Байден і Джонсон почали кричать про напад, Буданов пропав аж до початку війни , про нього не було чути,крім скандалу,де він жив з громадянином Росії,а влада казала ,що "Еті США хуже Скабєєвої" .
В мене думка ,що владі потрібне було нагнітаня страху в населення ,щоб потім мирно здать Росії коридор в Крим ,а можливо і всю Україну.
Але Байден і Джонсон постачанням зброї все перебило .
і отакі вони там всі в тій клятій зекоманді. як не довбойоб, то зрадник, а то й два в одному.
Не бачу сенсації в заяві Буданова, який ще стверджував, що
"Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади", - заявив Буданов.
Він пояснив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів, які були організовані саме Росією, а також повʼязані з економікою та енергозабезпеченням. Буданов також заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт".
https://lb.ua/society/2021/11/21/499141_rosiya_gotuietsya_atakuvati_ukrainu.html
З другого боку брехня, як показують вибори, краще "заходить", ніж правда, яка повертає в реальність.
Що я маю на увазі.
1. Війна річ непрогнозована. Це хаос який країни в якому він перебуває намагаються взяти під контроль і направити проти супротивника. Скажімо, чи могли б ви припустити що кацапи так швидко отримають по пиці і втічуть з київскої та сумської областей? І це після окупації півдня і оточення Маріуполя. Та я впевнений що ніхто не міг таке передбачити! Але це сталося! Рашисти вже проривались зі всіх боків до Києва - але де вони зараз?
2. Рашка - то колос на цегляних курячих ніжках. Ситуація всередині самої рашки зовні здається керованою та стабільно гнилою - але це не так. Там відбувається безліч течій і процесів, і далеко не всім так званим елітам там сподобавася цей ******* який влаштував ботоксний маразматік. Не тому що вони добрі кацапи, а тому що наслідки їх не влаштовують. Вони звикли жити як європейці грабуючі рашку і хочуть щоб так було і надалі. Тому за першої нагоди спишуть усе на маньяка і маразмата путлера. Тим паче він хворий
3. Але навіть якощо нічого екстраординарного не станеться всередині мордору, є поле бою. І щоб там не було, очевидно що армія орків абсолютно не готова до такого супротиву і до такої війни. Вони видихаються, вони втратили величезну частку свого озброєння і живої сили, їм все складніше обійтися без мобілізації, вони намагаються розконсервовути совкову техніку, але там дуже скрутний стан в неї, щось скомунісчено щось згнило. Чим далі тим складніше їм воювати, а нам чим далі тим легше, тому що озброєння надходить кожного дня. Зрозуміло що хотілося б більше і швидше, але воно надходить, і це не той непотріб що в РФ, це плюс мінус ******* зброя.
4. Це той момент, коли путлєр починає сам брати у свої руки командування вїйськом. І той момент коли він почне робити фатальні помилки як в оцінці ситуації так і в рішеннях. Може це буде напад на Литву, може ще щось. Але це станеться дуже скоро. Тому що він страшенно роздратований тим як все відбувається, а геніальних полководців в нього нема і бути не може, чисто через саму систему, яку він вибудував.
Тож є велика вірогідність що ця війна в якийсь момент почне сипатись і блискавично віткатуватись назад. Дуже маю на це надію.