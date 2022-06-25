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Буданов (345) розвідка (3615)

Україна повернеться до кордонів 1991 року. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Очільник ГУР МО заявив, що Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів в ефірі "ITV news".

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому," – зазначив Кирило Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічні обстріли України - свідчення того, що Кремль намагається втягнути Білорусь у війну проти України, - ГУР МО

Керівник воєнної розвідки України підтвердив, що частина успіху української армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки та відзначив нещодавню пропозицію Великобританії про навчання 10 000 українських військовослужбовців.

"Путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," – підсумував керівник воєнної розвідки України.
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Топ коментарі
+52
Ще один арестович.
І цей козел розвідку очолює…
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25.06.2022 11:31
+47
Сказочник... Арестович №2
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25.06.2022 11:30
+37
Твої слова та Богу в уха!(с)
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25.06.2022 11:30
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Вася, якщо вже пишеш українською, так пам'ятай на все життя, що у нас ЗСУ.
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25.06.2022 17:17 Відповісти
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25.06.2022 12:06 Відповісти
Відео 1998 року Пороху 32 роки Найцікавіше починається, як на мене на 2:37.
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26.06.2022 00:00 Відповісти
найцікавiше починається тоді коли цей пан приймає участь у створенні Партії Регіонів а також у розкраданні держмайна.

А пізніше, коли стане президентом воюючої країни - цікаво що зупиняє виробництво Нептунів, Грому та патронного заводу. А також саботує антикорупційні реформи.

так що при всій моїй відразі до Боневтіка - й Порох не святий далеко.

Всі ці холівари між свідками Сивочолого і Боневтіка мені прикро бачити, томущо люди не розуміють що хоча пики у політиків наших різні та фасади різні, але сутність у них всіх одна, і коріння одне. Олігархічне клептократичне... і не важливо якою мовою вони говорять, в яку церкву ходять і що розказують на камеру. Подивіться навколо себе. Все це результат того, що систему так і не було зламано
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26.06.2022 05:21 Відповісти
Пісянна! Вітаю, що чотири місяці ти смердиш на цьому ресурсі... А могла б, просто квокати у курятнику, бо могзіів як у курки без голови.
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26.06.2022 06:39 Відповісти
Це Буданову кацапскі сожителі дружини в телеграмі написали.
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25.06.2022 12:07 Відповісти
Все люди Зеленского рассказывают про контрнаступление в августе. Наверно что-то знают, чего не знают пересичные.
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25.06.2022 12:07 Відповісти
Просто у них в августе и июле - ОТПУСК . Дети от школы свободны- повезут их на моря

( Мрачный юмор) -а Вы , ВСУ, тут пока поддержите фронт ( почти по Медведеву - денег нет но вы держитесь)
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25.06.2022 12:11 Відповісти
Руслан Демченко окончил школу КГБ! Информации про это в его биографии нет ! Кто нами руководит???!!
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25.06.2022 12:09 Відповісти
у гоміка люсі з'явився достойний побратим.
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25.06.2022 12:13 Відповісти
Безвідповідальні заяви

Він би ще сказав " зуб даю"
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25.06.2022 12:13 Відповісти
будан - калмыцкая похлебка, уха с мучной подболткой , астрах. (Даль), донск. (Миртов); заимств. из калм. budān мучная похлебка ; ср. монг. budagan, чагат. botaka, botka; см. Рамстедт, KWb. 57
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25.06.2022 12:17 Відповісти
А если не вернёт территории 91-го, то это чучело подаёт в отставку?
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25.06.2022 12:18 Відповісти
Идет активная фаза войны. Ослабления наступления орков не вижу. Как раз наоборот. Потери территории и отступление.
Подобные высказывания уместны, когда ситуация под контролем и есть накопленный резерв для подобных заявлений!
Расскажи лучше за своих подчиненных, что разминировали мосты и без боя сдали Херсон!
Порядочные люди сами подают в отставку при таких залетах.
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25.06.2022 12:23 Відповісти
Є тупо зупинка наступу орків, вони більше майже не просуваються. А також є під 30 незадіяних батальонів, які комплектуються західною зброєю і тренуються. Хз, але те що він каже, насправді можливо, якщо західні партнери виконають зобов'язання по поставкам.
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25.06.2022 22:29 Відповісти
ага, я смотрю ты тут зраду решил разводить, кацапский трольченок)

Сравнивать Химарс и шкарабнки вонючие с наполовину скоммунисченым оборудованием - это ты конечно веселишь. Ты характеристики сравни просто, хотябы в википедии ) и тебе многое станет ясно. Если РФ 20 лет готовилась к отжиму наших территорий - то это втройне провал для них. Так обосраться - ладно бы без подготовки... но с подготовкой... да еще и 20 лет)))) это на смех курам, позор и провал. И чтож они хвост поджали в Киевской и Сумской области и бежали роняя бк и технику... вместе с трупами своими? Видимо подготовились к этому тоже за 20 лет основательно )

А высадки десанта на убой? ) ТЫ в общем сказочник еще тот.

Танков у них нормальных уже практически не осталось. А даже если бы и осталось, то птрк решают проблему любого рашисткого танка в 2 щелчка.

В общем что я тебе рассказываю тут, скоро сам всё увидишь )

У нас конечно тоже все далеко от идеала, не хватает арты и пво. Но эти вопросы решаются, а кацапстан уже выдохся, и это, товарищ V E, означает одно - рашке 3.14ДА! Они утратили наступательный потенциал, а то что смогли отжать в боях (про слив Юга - это отдельная история) - это слёзы. Причем слезы кацапов. Там их столько полегло, что сложно вообразить масштаб потерь. Оперативная пауза им нужна чтобы хоть как-то перегруппироваться и собрать кабину. Но это же их и похоронит.
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26.06.2022 05:29 Відповісти
Буланова, керівник охоронної компанії Стелс по вул. Народного ополчення є сепар і агент ФСБ. Він втік якось в Німеччину, захопили парк в лікарні Стажеско і всім пох. Поруч поліція, адміністрація. Що це? Влаштували там стоянку для машин.
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25.06.2022 12:24 Відповісти
Нащо нести маячню? Зараз не початок повномасштабного вторгнення, народ вже не боїться панічно, немає потреба в такій пропаганді, ти ж на серйозній посаді, чувак...
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25.06.2022 12:27 Відповісти
я случайно нашел в архиве ноябрьскую статью Буданова о сроках нападения параши на Украину, он практически точно их назвал, ошибся на 2 недели
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25.06.2022 12:29 Відповісти
Он это из западных разведок почерпнул. Не велика заслуга.
Зато спрогнозировать сроки конца войны и что будет отвоёвано - это даже они спрогнозировать не сможет, это невозможно расчитать.
Чисто гадание на кофейной гуще.
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25.06.2022 12:46 Відповісти
А зараз звідки він це взяв? З власної розвідки? Не з Західної?
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25.06.2022 12:50 Відповісти
Я цю статтю читав і завжди пам'ятав. Так от по хронології. Він дав це інтерв'ю.
Потім почали приймати закон про мобілізацію жінок.
Потім ,коли Байден і Джонсон почали кричать про напад, Буданов пропав аж до початку війни , про нього не було чути,крім скандалу,де він жив з громадянином Росії,а влада казала ,що "Еті США хуже Скабєєвої" .

В мене думка ,що владі потрібне було нагнітаня страху в населення ,щоб потім мирно здать Росії коридор в Крим ,а можливо і всю Україну.
Але Байден і Джонсон постачанням зброї все перебило .
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25.06.2022 12:48 Відповісти
💯%Клоунарий готовил КАПИТУЛЯЦИЮ "ПО-СЕРЕДИНЕ" ,как заявлял Зе ‼️А тайно посетив Оман с дерьмаком на самолёте Медведчука ,встретившись с ПатрушевымДОГОВОРИЛИСЬ СЛИТЬ Украину ‼️
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25.06.2022 17:48 Відповісти
Так і по факту. Якщо голова розвідки каже про напад ,а потім всі слуги урода аж до 24 02 говорять ,що нападу не буде , то хтось з них дуже **********
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25.06.2022 19:54 Відповісти
Армія Мова Віра
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25.06.2022 12:46 Відповісти
Я так понял, что с Арестовичем они бухают вместе. Один вначале войны нес про 2-3 недели активных боевых действий, второй несет про конец года и освобождение всей территории.
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25.06.2022 12:48 Відповісти
оплески, що переходять у оклики БРАВО!
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25.06.2022 16:58 Відповісти
вилізло чучело попіаритись хоче
і отакі вони там всі в тій клятій зекоманді. як не довбойоб, то зрадник, а то й два в одному.
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25.06.2022 12:55 Відповісти
100% Вы правильно сказали
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25.06.2022 17:49 Відповісти
пиsдеть не мешки ворочать.....
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25.06.2022 12:58 Відповісти
ванга - едрить-колотить....
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25.06.2022 13:01 Відповісти
Нікого не бентежить той факт, що у нас силовий блок з одними кацапськими прізвищами? буданОВ, баканОВ, данілОВ, резнікОВ
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25.06.2022 13:09 Відповісти
Як при януковощі.
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25.06.2022 13:53 Відповісти
Забавно что Зеленский сменил Данилюка на Данилова на посту главы СНБО.
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25.06.2022 14:00 Відповісти
ЗеленскІЙ то інше має
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25.06.2022 21:17 Відповісти
Ну шо ж, побачимо, зберігаю посилання.
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25.06.2022 13:41 Відповісти
Хтось може підказати, це служба розвідки чи служба жовтих новин?
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25.06.2022 13:46 Відповісти
Це цирк з дуже поганими клоунами...
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25.06.2022 13:55 Відповісти
кончено-кінченими...
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25.06.2022 17:00 Відповісти
Був на Парашці вже один палковнік Буданов, він згвалтував та бвив чеченську дівчину, його потім чеченці застрели біля дома. А цей з Гогілашвілі у десна лупиться.
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25.06.2022 13:52 Відповісти
Вже одині порохоботи колись нам обіцяли про парад в Криму. Гелетей наприклад...
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25.06.2022 14:16 Відповісти
21 листопада Буданов сказав про ймовірний напад на схід і південь. За тиждень до цього НАТО заявило про загрозу . 12 листопада США попередили ЄС про можливий план вторгнення. З
Не бачу сенсації в заяві Буданова, який ще стверджував, що

"Вони хочуть розпалити заворушення шляхом протестів і мітингів, які показують, що люди налаштовані проти влади", - заявив Буданов.
Він пояснив, що ці протести включають мітинги антивакцинаторів, які були організовані саме Росією, а також повʼязані з економікою та енергозабезпеченням. Буданов також заявив, що Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт".
https://lb.ua/society/2021/11/21/499141_rosiya_gotuietsya_atakuvati_ukrainu.html
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25.06.2022 14:54 Відповісти
якщо правда то це неймовірно офігенно
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25.06.2022 14:37 Відповісти
Я коли дивлюся на цього Буданова, то мене не покидає думка, що він теж з шапіто-95, бо видається не спотворений інтелектом, особливо коли несе таку хрінь.
З другого боку брехня, як показують вибори, краще "заходить", ніж правда, яка повертає в реальність.
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25.06.2022 14:37 Відповісти
Чому я йому НЕ ВІРЮ ?!
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25.06.2022 14:47 Відповісти
Сбрехал оно про "ВАГНЕРГЕЙТ" А сейчас ему верить - себя не уважать
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25.06.2022 17:52 Відповісти
по цєлчку пальців Арєстовіча звільняють Україну
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25.06.2022 15:09 Відповісти
Цікаво про навчання українських військовослужбовців,пропозицію Джонсона прийнято чи ні?
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25.06.2022 16:02 Відповісти
Цей "провидець" вже себе показав перед початком війни. Краще б займався своєю справою ніж робити якісь політичні заяви. Ось його попередник проявив себе у справі і показав круті яйця за що і поплатився, а в політику не ліз поки Шмаркля разом із російською агентурою не звільнили його.
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25.06.2022 17:01 Відповісти
Надеюсь мы в ближайшее время услышим хорошие новости о наших воинах из "Азова"
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25.06.2022 18:31 Відповісти
Як ці клоуни профнепридатні заграли
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25.06.2022 21:06 Відповісти
зєля цього клоуна призначив аферістовічем №2?
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25.06.2022 21:25 Відповісти
просто не партія "слуг народу", а партія "******** своєму народу"... території втрачаємо, а у цього клоуна перемога вже просто на обрії майорить. та навіть ближче!..
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25.06.2022 21:31 Відповісти
Десь втрачаємо, десь повертаємо. Подивимось. Скоріш за все, це прогноз із урахуванням поточної ефективності ЗСУ.
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25.06.2022 22:19 Відповісти
Ми повернемо свої території, навіть якщо хтось зелений піде на договорняки з кацапами.
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25.06.2022 21:40 Відповісти
Ще один гадальщик на кофейной гуще. Як вы уже надоели
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25.06.2022 22:01 Відповісти
Технічно кажучи, при виконанні зобов'язань з постачання озброєння це взагалі-то ЗСУ зможе зробити. Головне, щоб західні партнери збільшували темпи. Рашисти дійсно сильно забуксовали, виглядає так, що вони доходять до своїх максимумів, які здатні із натугою хоч якось утримувати, але основні партії озброєнь щє тільки їдуть.
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25.06.2022 22:35 Відповісти
Все із сказаного можливе. І люди будуть гинути. І інфраструктура знищуватись. Але вихід у нас лише один: перемога або смерть. Навіть російськомовні, східняки, це починають розуміти. Оркам потрібні не люди, не території - їм необхідні завоювання, знищення, щоб їх боялися. Тому наша задача - знищення рф. Це завдання для всіх - і тих, хто підтримує владу в Україні, і тих, кому вона не подобається. Бо якщо ми разом не знищимо рф - то загинемо. Слава Україні! Слава Нації, смерть російській федерації!
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25.06.2022 23:31 Відповісти
Я собі уявляв що розвідка то тиха справа а не 3.14здеж з передбаченнями для ЗМІ...
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26.06.2022 00:07 Відповісти
ну це ж той будьоний, що на пару з арестовочем доводили, що українські військові не могли провести операцію проти вагнерівців, тому що не могли! його ротом по суті говорять москалі, тому переводжу на нашу зрозумілу мову: війна буде тривати як мінімум до кінця цього року і відновлення територіальної цілісності України поки що навіть на горизонті не видно! СУМ-ПЕЧАЛЬ!
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26.06.2022 04:58 Відповісти
Воно може щось собі піариться та пи..дить казна що. Але, любі брати та сестри. Іронія ситуації в тому, що це може справдитись. Не тому що він щось знає, а тому що реальність така штука, іноді з гумором. (якщо в цій ситуації взагалі доречно гуморити).

Що я маю на увазі.

1. Війна річ непрогнозована. Це хаос який країни в якому він перебуває намагаються взяти під контроль і направити проти супротивника. Скажімо, чи могли б ви припустити що кацапи так швидко отримають по пиці і втічуть з київскої та сумської областей? І це після окупації півдня і оточення Маріуполя. Та я впевнений що ніхто не міг таке передбачити! Але це сталося! Рашисти вже проривались зі всіх боків до Києва - але де вони зараз?

2. Рашка - то колос на цегляних курячих ніжках. Ситуація всередині самої рашки зовні здається керованою та стабільно гнилою - але це не так. Там відбувається безліч течій і процесів, і далеко не всім так званим елітам там сподобавася цей ******* який влаштував ботоксний маразматік. Не тому що вони добрі кацапи, а тому що наслідки їх не влаштовують. Вони звикли жити як європейці грабуючі рашку і хочуть щоб так було і надалі. Тому за першої нагоди спишуть усе на маньяка і маразмата путлера. Тим паче він хворий

3. Але навіть якощо нічого екстраординарного не станеться всередині мордору, є поле бою. І щоб там не було, очевидно що армія орків абсолютно не готова до такого супротиву і до такої війни. Вони видихаються, вони втратили величезну частку свого озброєння і живої сили, їм все складніше обійтися без мобілізації, вони намагаються розконсервовути совкову техніку, але там дуже скрутний стан в неї, щось скомунісчено щось згнило. Чим далі тим складніше їм воювати, а нам чим далі тим легше, тому що озброєння надходить кожного дня. Зрозуміло що хотілося б більше і швидше, але воно надходить, і це не той непотріб що в РФ, це плюс мінус ******* зброя.

4. Це той момент, коли путлєр починає сам брати у свої руки командування вїйськом. І той момент коли він почне робити фатальні помилки як в оцінці ситуації так і в рішеннях. Може це буде напад на Литву, може ще щось. Але це станеться дуже скоро. Тому що він страшенно роздратований тим як все відбувається, а геніальних полководців в нього нема і бути не може, чисто через саму систему, яку він вибудував.

Тож є велика вірогідність що ця війна в якийсь момент почне сипатись і блискавично віткатуватись назад. Дуже маю на це надію.
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26.06.2022 05:48 Відповісти
У нас вже один зубатий "генералісімус" гелетей був який також дещо обіцяв а зараз в Лондонграді на пару з леркою диверсантів ловить!
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26.06.2022 07:26 Відповісти
а ти з якого окопа пишеш ?
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26.06.2022 08:08 Відповісти
Це чмо ще не в масквє?
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03.09.2022 10:29 Відповісти
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