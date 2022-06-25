Наразі ніхто не подавав апеляцію на рішення щодо заборони проросійських партій, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про відсутність апеляційних скарг на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду щодо заборони політичних партій.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас уже 13 політичний партій за позовами Мін’юсту заборонені. Восьмий апеляційний адміністративний суд, розташований у місті Львові, працює набагато швидше та ефективніше ніж ОАСК, який розглядав подібні справи роками і теж без особливого результату. Зараз 13 партій уже заборонені рішенням суду першої інстанції, поки що ніхто не подав апеляцію, але апеляція - це теж максимум місяць часу (розгляду. - Ред.) за законом, прийнятим Верховною Радою", - сказав Малюська.

За його словами, у Мін’юсті очікують, що ще кілька справ будуть розглянуті Восьмим апеляційним судом, "тому що ми такі заяви подали".

Водночас міністр зауважив, що всі ключові проросійські політичні партії вже заборонені першою інстанцією. Він уточнив, що ідеться про політичну партію "ОПЗЖ","Наші", "Партію Шарія".

"Усі вони під забороною першої інстанції, але рішення набере сили після того, як буде розглянута апеляція або якщо апеляції подано не буде - набере одразу", - повідомив Малюська.

Також читайте: 10 із 11 проросійських партій уже заборонені судом, - Мін'юст

Він також поінформував, що наразі відбувається перехід до іншого етапу в питанні заборони діяльності політичних партій - вилучення майна цих політичних партій на користь держави Україна.

"Буде спеціальний механізм. Закон вже передбачає, що після заборони політичної партії майно такої політичної партії переходить у дохід держави. Там нас очікують цікаві сюрпризи, тому що є політичні партії заборонені з чималеньким активом. Але ми будемо викладати інформацію трішки пізніше", - анонсував Малюська.