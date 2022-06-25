УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15215 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
914 9
апеляція (441) заборона (954) Львів (2080) Мін'юст (920) партія (288) Малюська Денис (295)

Наразі ніхто не подавав апеляцію на рішення щодо заборони проросійських партій, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

партія,сальдо,заборона

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про відсутність апеляційних скарг на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду щодо заборони політичних партій.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас уже 13 політичний партій за позовами Мін’юсту заборонені. Восьмий апеляційний адміністративний суд, розташований у місті Львові, працює набагато швидше та ефективніше ніж ОАСК, який розглядав подібні справи роками і теж без особливого результату. Зараз 13 партій уже заборонені рішенням суду першої інстанції, поки що ніхто не подав апеляцію, але апеляція - це теж максимум місяць часу (розгляду. - Ред.) за законом, прийнятим Верховною Радою", - сказав Малюська.

За його словами, у Мін’юсті очікують, що ще кілька справ будуть розглянуті Восьмим апеляційним судом, "тому що ми такі заяви подали".

Водночас міністр зауважив, що всі ключові проросійські політичні партії вже заборонені першою інстанцією. Він уточнив, що ідеться про політичну партію "ОПЗЖ","Наші", "Партію Шарія".

"Усі вони під забороною першої інстанції, але рішення набере сили після того, як буде розглянута апеляція або якщо апеляції подано не буде - набере одразу", - повідомив Малюська.

Також читайте: 10 із 11 проросійських партій уже заборонені судом, - Мін'юст

Він також поінформував, що наразі відбувається перехід до іншого етапу в питанні заборони діяльності політичних партій - вилучення майна цих політичних партій на користь держави Україна.

"Буде спеціальний механізм. Закон вже передбачає, що після заборони політичної партії майно такої політичної партії переходить у дохід держави. Там нас очікують цікаві сюрпризи, тому що є політичні партії заборонені з чималеньким активом. Але ми будемо викладати інформацію трішки пізніше", - анонсував Малюська.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"И ни одной сволочи на горизонте... Вот и ладушки. Вот и хорошо."
© S.T.A.L.K.E.R
показати весь коментар
25.06.2022 12:03 Відповісти
Шо і Льовочкін з Бойко всім задоволені?

СН партнерів не образить.
показати весь коментар
25.06.2022 12:05 Відповісти
Це не проблема. Перейменують і знов будуть на плаву.
показати весь коментар
25.06.2022 12:06 Відповісти
Та не партії треба забороняти, ліквідовувати, а тих хто їх створював.
показати весь коментар
25.06.2022 12:11 Відповісти
РПЦ це теж проросійська партія на базі ФСБ яка активно лобіює політику *****.
показати весь коментар
25.06.2022 12:13 Відповісти
Ето другоє, духовноє.
показати весь коментар
25.06.2022 12:15 Відповісти
А за якими ознаками партію відносять до проросійських. А то в нас представники однієї партії все хочуть перемовин з росією.
показати весь коментар
25.06.2022 12:14 Відповісти
Коли вже цлуг наріду заборонять?
показати весь коментар
25.06.2022 12:19 Відповісти
Деркача спіймали, а його найближчого френда- заступника голови Енергоатому вже Баканов випустив.
А інший православний кент Деркача- Новінський, навіть гостює у президента...
показати весь коментар
25.06.2022 12:24 Відповісти
 
 