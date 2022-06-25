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Росіяни цікавляться тимчасово залишеним житлом в окупованому Херсоні, мешканців закликали не допомагати ворогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,лапчук

В окупованому Херсоні російський агресор знову активізував розшукові заходи, його цікавлять квартири та будинки, власники яких змушені були тимчасово виїхати.

Про це заявив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орки у Херсоні знову активізували розшукові заходи. Їх дуже цікавить житловий фонд, особливо квартири та будинки, власники яких були змушені тимчасово виїхати, рятуючись від безглуздого та нещадного "руського миру". Не отримавши бажаного через голів ОСББ, вони вирішили самостійно провести своєрідну інвентаризацію, збираючи дані безпосередньо від мешканців", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Соболевський, ворог збирає цю інформацію, щоб заселятися у порожні квартири (вже є підтверджені випадки заселення), крім того, вони опрацьовують варіанти, що в таких квартирах можуть переховуватися "підпільники".

Розуміючи, що за процесом заселення окупантом спостерігають, вороги паралельно намагаються з'ясовувати, хто, крім них, цікавився останнім часом квартирами, в які заїхали "нові мешканці".

Соболевський звернувся до херсонців із закликом не надавати окупантам жодної інформації, не допомагати ворогові ні в чому, підтримувати один одного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Жильё возле моря на юге -это голубая мечта каждого оккупанта.Да ещё и на шару.Эти пида..сы с удовольствием поменяют свои обосранные яранги на благоустроенное жильё украинцев.И вот за это они готовы убить всех украинцев.Гниды.
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25.06.2022 12:16
+8
Лозунг « Москаляку на гиляку» должен теперь звучат и на юге Украины , а не только в карпатских лесах ‼️
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25.06.2022 12:18
+8
Хапать чужое - это одна из св. русских скреп.
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25.06.2022 12:20
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Риелтеры сраные.
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25.06.2022 12:16 Відповісти
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25.06.2022 12:33 Відповісти
Жильё возле моря на юге -это голубая мечта каждого оккупанта.Да ещё и на шару.Эти пида..сы с удовольствием поменяют свои обосранные яранги на благоустроенное жильё украинцев.И вот за это они готовы убить всех украинцев.Гниды.
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25.06.2022 12:16 Відповісти
безсумнівно
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25.06.2022 12:17 Відповісти
Лозунг « Москаляку на гиляку» должен теперь звучат и на юге Украины , а не только в карпатских лесах ‼️
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25.06.2022 12:18 Відповісти
В степи с гилляками напряжно. Предлагаю альтернативный вариант- "москаля під землю".
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25.06.2022 12:23 Відповісти
Хапать чужое - это одна из св. русских скреп.
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25.06.2022 12:20 Відповісти
Гены орды
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25.06.2022 12:23 Відповісти
- Сынок! Ти пачему на Украине у «хахлов» не спрасил, как эту стиралку «Индезит» к калодцу падключать?!

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25.06.2022 12:27 Відповісти
😁
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25.06.2022 12:50 Відповісти
- Я прашивал, ані сказалі через какой-та відрафор.
- А што ета?
- Нє знаю. Што-та с вєдром связана...
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25.06.2022 13:18 Відповісти
Для чого їм тимчасово залишене, адже для таких "поважних гостей" народ України виділяє постійне помешкання. Правда воно розташоване на місцевих цвинтарях.
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25.06.2022 12:34 Відповісти
В Україні нема нічого більш постійного, чим тимчасове.
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25.06.2022 12:43 Відповісти
решили, что они бессмертные, ну ну
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25.06.2022 12:51 Відповісти
- Ой, навіщо ти п'єш цю брудну воду з озера, сюди лайно з усього хутора збирається!
- Можно по-русски, я вас не понимаю?
- Я говорю: двумя руками черпай! (c)Sharp`s
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25.06.2022 14:18 Відповісти
если и бросать виллу \дом то заминировать гронатами и минами все шухлядки и шихфаньеры и растяжки везде и унитаз заминировать шоб хоть пыхнул взрыв и кратер с ватниками..
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25.06.2022 14:46 Відповісти
Однако какая у них уверенность, что власть не поменяется.
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25.06.2022 18:47 Відповісти
 
 