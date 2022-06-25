Якби мені сказали відмовитись від підтримки України, я б пішов у відставку, - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.
Про це він заявив в ефірі BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
У відповідь на запитання, чи вважає Джонсон, що лідерство пов'язане з мораллю, і чи є якісь обставини, за яких він пішов би у відставку, британський прем’єр вказав на підтримку України.
"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - сказав він.
Водночас Джонсон наголосив, що "не бачить" такої ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
Ну да, ну да, "дадім єму єщо 100 дней"...
"То, что подняли дело агента ФСБ Деркача и то, что Politico напечатал слухи о возможной замене главы СБУ Баканова (как бы подталкивая это решение), - звенья одной цепи. Запад всё знает, Запад ничего не забыл. Но в первые недели войны было не до этого - нужно было стабилизировать ситуацию, а сейчас нужно украинской власти шевелиться.
Во время каждого своего визита Джонсон напоминает, что институты Украины нужно чистить, хоть понемногу, ведь засилье вражеской агентуры в украинской власти угрожающее. Эта агентура приложила руку к тому, что юг и север Украины были сданы без боя и враг видел в бинокли Киев. Ясно, что США и союзники выстроили сейчас такую схему общения с украинскими чиновниками и помощи Украине, при которой они имеют дело напрямую только с теми лицами в стране, которым доверяют (Зеленский - исключение).
Но все равно чистить нужно и работы впереди непочатый край. А с другой стороны - нет худа без добра. Без войны агентурная сеть врага в Украине не вскрылась бы так быстро и явно. И эта же сеть, кстати, открыто работала против Байдена и за Трампа в 2020 году - если вы припомните, например, как система Г+Г, а также аналы Медведчука освещали выборы в США.
Жаль, что Дубинский сбежал. И хорошо, что Коломойскому некуда бежать."
Тобто, прискорення інфляції в світі - це, начебто, через Україну, а не через те, що економіку країн світу два роки гвалтували "лохдаунами" а потім вмикали "друкарський верстат", щоби роздати всім грошей?