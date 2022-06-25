УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14499 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 859 33
Велика Британія (3661) війна (56290) допомога (5029) Джонсон Борис (532)

Якби мені сказали відмовитись від підтримки України, я б пішов у відставку, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон,зеленський

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.

Про це він заявив в ефірі BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У відповідь на запитання, чи вважає Джонсон, що лідерство пов'язане з мораллю, і чи є якісь обставини, за яких він пішов би у відставку, британський прем’єр вказав на підтримку України.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - сказав він.

Водночас Джонсон наголосив, що "не бачить" такої ситуації.

Також читайте: Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
Дяка Богові, що Ти є
показати весь коментар
25.06.2022 12:17
+28
Справжні друзі пізнаються у біді! Дякуємо!
показати весь коментар
25.06.2022 12:20
+22
Наш красунчик.
показати весь коментар
25.06.2022 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дяка Богові, що Ти є
показати весь коментар
25.06.2022 12:17 Відповісти
Наш красунчик.
показати весь коментар
25.06.2022 12:19 Відповісти
Хто б це тобі таке сказав Борис? У вас в парламенті немає ж ні німців,ні французів)
показати весь коментар
25.06.2022 12:20 Відповісти
Справжні друзі пізнаються у біді! Дякуємо!
показати весь коментар
25.06.2022 12:20 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 12:27 Відповісти
А якби Зелі сказали або перестати продавати свої малороські серіальчики на кацапію або піти у відставку то він би пішов у відставку
показати весь коментар
25.06.2022 12:20 Відповісти
скоріше за все, зєля б тебе б відправив у відставку
показати весь коментар
25.06.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 12:25 Відповісти
ти троляка чи дибіляка!? Тут у статті про Джонсона та Україну, до чого тут твоє кацапсинське лайно?
показати весь коментар
25.06.2022 12:37 Відповісти
За обсирання Джонсона йому мабуть не платять.
показати весь коментар
25.06.2022 13:08 Відповісти
Хватит президента обс.ерать. Какой есть, сами выбрали. Между прочим он начал исправляться и слушать других людей.
показати весь коментар
25.06.2022 13:03 Відповісти
Исправляться?
Ну да, ну да, "дадім єму єщо 100 дней"...
показати весь коментар
25.06.2022 13:15 Відповісти
а коли це сталось ? може звільнив дермака і татарова ? може вибачився за ********* палки і пересування кордону ? а хто ці другі люди ? так от слухай мене ,особисто я буду колупати цю малороську гниду стільки скільки житиму !
показати весь коментар
25.06.2022 15:09 Відповісти
Лучший друг Украины всех времен)
показати весь коментар
25.06.2022 12:22 Відповісти
Молодець козак Джонсонюк.
показати весь коментар
25.06.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 12:23 Відповісти
Дякуємо, пане Борис! Від щирого серця.
показати весь коментар
25.06.2022 12:24 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 12:25 Відповісти
А де військовий блок - Київ Лондон Варшава Вільнюс ?
показати весь коментар
25.06.2022 12:26 Відповісти
какой умница и мужественный человек!команде зелёного стоит поучится у него!
показати весь коментар
25.06.2022 12:27 Відповісти
Вони нєобучаємиє - мізків тільки на хіхі-хаха вистачає. Ну, ще язики показувати у Вашингтонах. І ще ляпати тими язиками усілякий брєд. Нє, щось в їхніх головах "есть канечно" (с)
показати весь коментар
25.06.2022 12:44 Відповісти
Борис Чуприна - патріот України. Увага. Прем'єр міністр іншої держави, більше патріот України, ніж будь-хто в українській владі... я кожен раз аплодую йому, і кожен раз в мене в голові не вкладається, як ми до такого дожили... як можна перемогти ворога, коли в тебе влада - його холуї... скильки ми ще так протримаємось на патріотизмі Бориса, Анджея і Джозефа...
показати весь коментар
25.06.2022 12:28 Відповісти
Борис один із найкращих прем"єр-міністрів в ******** Британії
показати весь коментар
25.06.2022 12:30 Відповісти
Борис Стенливич, достойный сын украинского народа!
показати весь коментар
25.06.2022 12:31 Відповісти
Джонсон правильный человек морально!
показати весь коментар
25.06.2022 12:33 Відповісти
Це буде головний гість на міроприємстві, присвяченому перемозі України! Неможливо навіть уявити, як важко було б Україні без Бориса!
показати весь коментар
25.06.2022 12:42 Відповісти
Британія повинна пишатись таким лідером!
показати весь коментар
25.06.2022 12:54 Відповісти
удивительно что бриты его ненавидят и постоянно шпыняют.....
показати весь коментар
25.06.2022 14:43 Відповісти
Цивілізований світ пам'ятає все. І примушує Zе до дій в інтересах України. І надалі буде - вважає відомий блогер Олег Пономар

"То, что подняли дело агента ФСБ Деркача и то, что Politico напечатал слухи о возможной замене главы СБУ Баканова (как бы подталкивая это решение), - звенья одной цепи. Запад всё знает, Запад ничего не забыл. Но в первые недели войны было не до этого - нужно было стабилизировать ситуацию, а сейчас нужно украинской власти шевелиться.
Во время каждого своего визита Джонсон напоминает, что институты Украины нужно чистить, хоть понемногу, ведь засилье вражеской агентуры в украинской власти угрожающее. Эта агентура приложила руку к тому, что юг и север Украины были сданы без боя и враг видел в бинокли Киев. Ясно, что США и союзники выстроили сейчас такую схему общения с украинскими чиновниками и помощи Украине, при которой они имеют дело напрямую только с теми лицами в стране, которым доверяют (Зеленский - исключение).
Но все равно чистить нужно и работы впереди непочатый край. А с другой стороны - нет худа без добра. Без войны агентурная сеть врага в Украине не вскрылась бы так быстро и явно. И эта же сеть, кстати, открыто работала против Байдена и за Трампа в 2020 году - если вы припомните, например, как система Г+Г, а также аналы Медведчука освещали выборы в США.
Жаль, что Дубинский сбежал. И хорошо, что Коломойскому некуда бежать."
показати весь коментар
25.06.2022 15:35 Відповісти
"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - сказав він.

Тобто, прискорення інфляції в світі - це, начебто, через Україну, а не через те, що економіку країн світу два роки гвалтували "лохдаунами" а потім вмикали "друкарський верстат", щоби роздати всім грошей?
показати весь коментар
25.06.2022 16:45 Відповісти
Це хто йому таке міг би сказати? Баба Ліза?
показати весь коментар
25.06.2022 17:29 Відповісти
Борисе, ми і так знаємо, що ти - справжнісінький українець!
показати весь коментар
25.06.2022 22:08 Відповісти
 
 