ФРН веде перемовини з іншими країнами щодо постачання Україні необхідної кількості гаубиць PzH 2000, - Handelsblatt
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Німеччина не проти надіслати в Україну ще більше гаубиць PzH 2000, але зробить це лише у разі аналогічних поставок з боку інших європейських партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Handelsblatt, посилаючись на джерела в Міноборони ФРН.
За даними видання, німецький уряд планує виконати прохання Києва щодо забезпечення самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000. Але самостійно надати необхідну ЗСУ кількість озброєнь ФРН не може, тому веде переговори з іншими країнами. Зокрема, йдеться про Нідерланди, які теж мають у власному арсеналі такі ж САУ, та ще однією країною, яку поки що не називають.
Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.
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а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
який гітлер не був дебіл, але його покоління обблювалося з ссикливості і слабкості і нікчемності ******** німців...
https://www.ukrmilitary.com/2021/03/pzh-2000.html
читаємо і більше хрені не втираємо