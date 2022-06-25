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ФРН веде перемовини з іншими країнами щодо постачання Україні необхідної кількості гаубиць PzH 2000, - Handelsblatt

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сау,2000,pzh

Німеччина не проти надіслати в Україну ще більше гаубиць PzH 2000, але зробить це лише у разі аналогічних поставок з боку інших європейських партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Handelsblatt, посилаючись на джерела в Міноборони ФРН.

За даними видання, німецький уряд планує виконати прохання Києва щодо забезпечення самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000. Але самостійно надати необхідну ЗСУ кількість озброєнь ФРН не може, тому веде переговори з іншими країнами. Зокрема, йдеться про Нідерланди, які теж мають у власному арсеналі такі ж САУ, та ще однією країною, яку поки що не називають.

Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.

Також читайте: Завершено навчання українських воїнів на гаубицях Panzerhaubitze2000: розпочато передачу Україні семи систем зброї, - посольство Німеччини

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
давайте зброю тихенько
а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
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25.06.2022 12:27
+8
гарантии - это по их мировоззрению переговоры, обращение в оон, выражение солидарности и собрание саммита в следующем месяце. Такое они умеют делать бесконечно
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25.06.2022 12:33
+6
А как же Германия нам единолично предлагала *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию, если Германия в одиночку не может поставить нам больше 4 гаубиц? Вот вам яркий пример чего стоят бумажки с *гарантиями* и обещаниями
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25.06.2022 12:29
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До недавнего времени Шольца считал контрацептивом штопанным, а теперь готов рассцеловать его в засос в дёсна!
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25.06.2022 12:26 Відповісти
а ще ватник любить халяву)
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25.06.2022 12:28 Відповісти
то что сказал Шольц - это просто слова и не более того.
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25.06.2022 13:06 Відповісти
натурально "перебежчик"
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25.06.2022 13:14 Відповісти
Коли побачимо зброю у військах тоді будеш Шольца цілувати.
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25.06.2022 15:14 Відповісти
давайте зброю тихенько
а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
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25.06.2022 12:27 Відповісти
А как же Германия нам единолично предлагала *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию, если Германия в одиночку не может поставить нам больше 4 гаубиц? Вот вам яркий пример чего стоят бумажки с *гарантиями* и обещаниями
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25.06.2022 12:29 Відповісти
гарантии - это по их мировоззрению переговоры, обращение в оон, выражение солидарности и собрание саммита в следующем месяце. Такое они умеют делать бесконечно
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25.06.2022 12:33 Відповісти
Германия сама оказалась в глупейшей ситуации "сапожника без сапог". Доэкономились на безопасности благодаря своим политикам и росслобби помогло однозначно, пацифизм переходящий в болезнь - это ещё совковая фича, которая и на особо одарённых работает до сих пор. Теперь вот всем миром нам по гаубице собирают, вместо десятка дивизионов старых, но надёжных М109, поштучно считаем новые девайсы
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25.06.2022 12:35 Відповісти
всюди йдуть новини що німці з армії звільняються - бо бач Страшно, військового конфлікту не передбачали. хотіли просто сидіти в штабі в танки на комп'ютері грати

який гітлер не був дебіл, але його покоління обблювалося з ссикливості і слабкості і нікчемності ******** німців...
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25.06.2022 12:38 Відповісти
шольц по-прежнему "на своей волне"..он продолжает спасать "лицо путина",блокируя и бойкотируя поставку серьёзного вооружения в Украину.Под предлогом помощи в увеличении поставок он обретает возможность протянуть недели "для согласования вопросов".А на фронте каждый день на вес золота.Уж очень не хочет Шольц.чтобы путин остался перед россиянами "невыполнившим обещанное"-полную оккупацию Луганской и Донецкой областей.Увы.сейчас от этого немецкого деятеля очень многое зависит для Украины.Но хочется надеяться.что немцы всё же создадут следственные комиссии по Шредеру-Меркель-Шольцу на предмет подыгрывания интересам Кремля в ущерб евро-американскому партнёрству.
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25.06.2022 12:36 Відповісти
Так Мельник писал что 100 шт. есть у производителя - ***** они опять не там ищут .....
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25.06.2022 15:27 Відповісти
нема і ніколи не було мельник ****** тупорилий,достатньо глянути скільки усього випустили і у кого стоять на озброєнні

https://www.ukrmilitary.com/2021/03/pzh-2000.html

читаємо і більше хрені не втираємо
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25.06.2022 22:13 Відповісти
Д а никто в Ес не ищет эти и подобные гаубицы!! А Нам сейчас очень пригодились бы любые гаубицы Д-155 мм и 100 тысяч снарядов. к ним!!Во всём , что сегодня происходит в ФРГ и ЕС , виновата эта фашисткая ***** Меркель..
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25.06.2022 16:59 Відповісти
 
 