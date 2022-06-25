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Росія поновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 із повітряного простору РБ, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад пів сотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з цієї країни.

"Крилаті ракети "Калібр" морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України. На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – "Іскандер" та "Точка-У". На південному напрямку окупанти застосували ракети "ОНІКС" оперативно-тактично комплексу "Бастіон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети Х-22, "Онікс", "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО.

Читайте також: Нічні обстріли - свідчення того, що Кремль намагається втягнути Білорусь у війну проти України, - ГУР МО

"Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України", - резюмують у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Самое тупое что можно придумать ето пытаться ловить снаряды и ракеты которые враг по нам пуляет. Вы же в драке не пытаетесь поймать кулак противника а стараетесь дать ему по морде. Пока не будут нанесены ответные удары по Беларашке по стратегическим заводам и инфраструктуре нас и дальше будут избивать как щенят. И зря вы думаете что Бульбофюреру или ***** нужен повод для войны. Война уже идет и к сожалению по правилам которые диктует ***** и Бульбофюрер.
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25.06.2022 12:55
+31
Полк Калиновського - це все що залишилось від білоруської нації... крім них для мене білорусів не існує, і країни в них теж не має, це білоруську область рф
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25.06.2022 13:06
+29
И шо молчит наш главнокомандующий по этому поводу?!
Будем дальше эту ***** терпеть?!
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25.06.2022 12:46
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Так Лукашенко заявлял что это его пусковые установки и он их купил,так что пусть отвечает по полной.
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25.06.2022 12:46 Відповісти
А що скаже з цього приводу Янелох 1 Боневтік Шашликович?
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25.06.2022 12:49 Відповісти
Сьогоднішній обстріл напряму пов'язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника,

Нагадаємо, 24 червня стало відомо про прибуття до Мозиря російський ДРГ, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудар
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25.06.2022 13:05 Відповісти
Ну и что будем делать с Беларусией, хотелось бы услышать внятные суждения наших рулевых, только без советников-замов-помов или опять сделаем вид, что ничего не происходит и бульбофюрер ведёт ну очень хитрые игры с Бункерным?..
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25.06.2022 12:46 Відповісти
єта нє ми ..єто всьо лукашенка..да да да ..ми здесь нє прічом..нас угнєтают
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25.06.2022 15:01 Відповісти
Выбрали Голохвастова, то есть Голобородько, чего теперь стонать.
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25.06.2022 15:58 Відповісти
И шо молчит наш главнокомандующий по этому поводу?!
Будем дальше эту ***** терпеть?!
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25.06.2022 12:46 Відповісти
То треба у Ігоря Валерієвіча питать або у Єрмака. Відчепіться від бубочки
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25.06.2022 12:54 Відповісти
кацапи - мародери вбивці і злодюги
самі підлі в світі створіння
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25.06.2022 12:47 Відповісти
А что мы не отвечаем? Ждем пока рашисты нам все разнесут а потом пойдут в атаку? Почему мы не можем стрелять по росийским окупантам на территории Беларашки и так же говорить что мы не хочем войны и не воюем с Беларашкой?
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25.06.2022 12:47 Відповісти
Артиллерист диванно-разговорного жанра.
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25.06.2022 13:31 Відповісти
ответим, есть чем, не переживайте. Идет война и руководят военные, союзники помогают. ОП только видосики пишет
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25.06.2022 14:04 Відповісти
союзнички "помогают" ровно на столько, чтобы конфликт не стух
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25.06.2022 14:55 Відповісти
как погода в Рязани?
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25.06.2022 15:45 Відповісти
ровно настолько чтобы ты с бутылки не мог встать
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25.06.2022 17:13 Відповісти
Обычно бывают весенние и осенние обострения шизофрении. А тебя ни зимой ни летом не покидает куль стеклянного фаллоса?
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25.06.2022 19:16 Відповісти
Усатый в край ахренел
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25.06.2022 12:49 Відповісти
А де та *********** лідер?
Тихановська, спить?
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25.06.2022 12:50 Відповісти
Тут позиция страуса спрятавшего от проблем голову в песок не проканает. Жопа остается сверху которую вы*бут. Нужно наносить ответные удары по территории Беларашки чтобы Бульбофюрер обосрался.
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25.06.2022 12:51 Відповісти
Тут справа ще в тім, що наш удар по території учасника ОДКБ буде підставою для втягування у війну інших учасників, відповідно до договору.
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25.06.2022 16:38 Відповісти
ТОТ МОМЕНТ КОГДА ПОДУМАЛ ШО НАШ ЗЕ
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25.06.2022 12:51 Відповісти
так ви підори винні бо ті мільони втекла іменно через вашу сикливість і продажність,тому стули присок ********** прислуга
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25.06.2022 13:26 Відповісти
"Сдриснули" в основном женщины и дети. Это во-первых. И не в последнюю очередь из-за того, что беларусы отдали свою территорию на откуп рашке. Орки заходили в Бучу, Бородянку, Гостомель, Ирпень именно из Беларуси. Без вашей помощи они бы *** до Киева дошли!

Во-вторых, что-то не видно ни одной акции протеста "хороших беларусов' против использования их территории для войны. Ни одной акции за 4 месяца. Зассали.
Фактически все адекватные беларусы свелись до одного батальона им. Калиновского. Из 10 миллионов тольно 1 тысяча!

Так что не надо тут истерик про "беларусов" и "белоруссов". Демагогия это все...
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25.06.2022 13:50 Відповісти
Самое тупое что можно придумать ето пытаться ловить снаряды и ракеты которые враг по нам пуляет. Вы же в драке не пытаетесь поймать кулак противника а стараетесь дать ему по морде. Пока не будут нанесены ответные удары по Беларашке по стратегическим заводам и инфраструктуре нас и дальше будут избивать как щенят. И зря вы думаете что Бульбофюреру или ***** нужен повод для войны. Война уже идет и к сожалению по правилам которые диктует ***** и Бульбофюрер.
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25.06.2022 12:55 Відповісти
відповідати неможна, а вдруг Путлер на нас нападет?
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25.06.2022 15:25 Відповісти
У босяцькій бійці, можливо, й не блокують удари, а у будь-якому бойовому мистецтві блоки - це окрема тема. Будь-яка ката карате починається саме з блоку.
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25.06.2022 16:43 Відповісти
Це перший етап втягнення Білорусі в війну.
Мені здається ,далі буде обстріл Білорусі кацапами і будуть казать ,що це ми.
Недаремно ***** їде до усатого гандона 30.06
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25.06.2022 12:56 Відповісти
Якось дивна війна,знищення українців, безкарність зрадників та вбивць,не можете відповідати,то беріть приклад з чеченців,вони кацапів вбивали по всій паРаші.
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25.06.2022 12:56 Відповісти
Ну так гоу!
Починай!
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25.06.2022 14:14 Відповісти
А ти сцишся,мені 72 роки,я б почав,але не можу.
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25.06.2022 14:32 Відповісти
Що стосується цієї бульбофюрерної гниди,то окрім матюків нічого більш на ум не приходить...
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25.06.2022 12:59 Відповісти
білоруська губернія,не обольщайся бовдуре,нема вас більше
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25.06.2022 13:30 Відповісти
наши успешно ******* по нефтебазам кацапов в приграничных областях расии с начала войны
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25.06.2022 14:08 Відповісти
Полк Калиновського - це все що залишилось від білоруської нації... крім них для мене білорусів не існує, і країни в них теж не має, це білоруську область рф
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25.06.2022 13:06 Відповісти
Комік та його трупа тримають язики в дупі. Як не потрібно то у тієї шобли пащі не закриваються.
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25.06.2022 13:08 Відповісти
Артисти розмовного жанру. Хто на що вчився.
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25.06.2022 13:14 Відповісти
А почему мы не отвечаем на обстрелы? кацапы должны знать, что за каждую выпущенную ракету им ответка прилетит
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25.06.2022 13:11 Відповісти
Зелі ще не привезли достатньої кількості памперсів.
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25.06.2022 13:13 Відповісти
Й так зрозуміло ,що бєларусь не бере участі в спєцапєарациі.
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25.06.2022 13:11 Відповісти
Іхтамнети завжди діють під чужими прапорами.
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25.06.2022 13:11 Відповісти
Лукашенко (таракан-самозванец) такой же военный преступник, как и *****, а Белорусь по факту соучастник и участник этой подлой и кроваой войны москальских орков!
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25.06.2022 13:23 Відповісти
Что говорят "хорошие беларусы"?
Может традиционно раздать экипажам искандеров цветочки?

Белорусы!!! Мы переживём и это западло с вашей стороны, нам уже ***** эти искандеры, ониксы и х22.
Но мы будем рассказывать своим детям и внукам, а они своим детям, что в 2022 году вы ссучились!
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25.06.2022 13:24 Відповісти
...а шо то комментаторов из Белорусси давно не видно.? мало того что на митинги сцат виходить, и в инет уже боятся..а какие песни они нам "співали" з кацапами..шо они нам братья!......конечно не хочется второго фронта....но уже хочется вье...бать не только по ихнему нпз в мозыре, а и в хатынки, щоб на своей продажной шкуре почувствовали что такое ракетный удар...последние твари конченные со своей ипучей кацапней..
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25.06.2022 13:26 Відповісти
Второй фронт?
Там уже стоят 20 тыс. наших, отвлекаются от дела
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25.06.2022 13:31 Відповісти
ані абідєлісь.
Прилазили і абіжалісь, що їм тут осанну не співають.
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25.06.2022 17:01 Відповісти
Скільки терпіти цих бульбоголових? Треба розхерачити їх Гомель в труху.
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25.06.2022 13:26 Відповісти
Хоть ноту напишите, что ли
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25.06.2022 13:29 Відповісти
ну хоч в СпортЛото всесвітне б написали
але страшно, вдруг Путін нападет
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25.06.2022 15:26 Відповісти
По поводу ударов по кацапсим складам оружия. Про курение не надо этих эвфемизмов. Наши в****** по складу оружия врага и он горит и взрывается - так надо писать. По глубине расии пока нельзя стрелять - надо стрелять по приграничным объектам в расии, которые представляют для нас любую потенциальную опасность. Чтобы они обсирались. Их надо убивать и как можно больше. Они по-другому не понимают. Орде напугать нас уже нечем, кроме оружия массового поражения
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25.06.2022 13:31 Відповісти
Поки один з тих комплексів не ***** з якоїсь причини по масквє,толку не буде.
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25.06.2022 13:32 Відповісти
Россия - государсво-террорист. Точка.
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25.06.2022 13:34 Відповісти
Треба деокупувати Білорусь. Звільнити братський білоруський народ.

Ну, а якщо це буде зроблено через тотальну зачистку то така вже доля в пособників путіна та росіян.
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25.06.2022 13:46 Відповісти
"Треба деокупувати Білорусь. Звільнити братський білоруський народ."

Типово кацапський наратив в скабєєвському стилі.
А "звільнити братський білоруський народ" - це взагалі повний оксюморон. Як можно їх звільнити від їх же самих?
Замініть у своїй геніяльній думці "Білорусь" на "Україну", і ви зразу побачите те, що зараз роблять кацапи.
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25.06.2022 15:57 Відповісти
Знову ця дебільна мантра про =брацкій народ=.
Не набридло ще ?
З якого переляку українці мають звільняти бидло, якому добре в хліві ?
Ще тільки бракувало, щоб наші гинули і калічилися через подібних скотів.
Свою територію звільнимо, а худоба на півночі і на сході нам не потрібна.
Більше того, цей =брацкій народ=, як Ви кажете - посіпаки і співучасники. І виплачуватимуть репарації Україні.
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25.06.2022 17:05 Відповісти
яка білорусь коли там в 10 містах кацапйо розквартирувало свої гарнізони. свадєбний генерал
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25.06.2022 13:46 Відповісти
Де заяви МЗС,ноти протесту ,розірвання дипвідносин з сателітом кремля?
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25.06.2022 13:52 Відповісти
а нафига? зелёное мзс сидит на госдаче, получает зарплату, если им прилетит -их поселят на другую госдачу!
это для тупого плебса обещанки-цацанки о том, что "вайне не кончится, пока мы всё не освободим"
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25.06.2022 15:00 Відповісти
шось Верховний Зупермен-побєдітЄль без суфльора мовчить, як риба об лЬод..
походу татаровці-дермаковці ще не отримали із "центру" інструкцію і усим кварталом не підготували "суворий" сценарій відосіка.. ну, може ввечері "опєратівно" роздуплиться?
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25.06.2022 13:56 Відповісти
Де ж лукашенко з указочкою біля карти?Чому не показує білорусам звідки росія атакує україну?
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25.06.2022 13:58 Відповісти
Где жесткое выступление "покорителя Эвереста" по поводу действий Бульборуссии? Надо немедленно хотя бы предупредить предателей славянства.
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25.06.2022 13:58 Відповісти
славянства
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25.06.2022 15:03 Відповісти
стесняюсь спросить а у нас до сих пор безвиз с беларусью???
а не охренел ли зеленский?!

еще стесняюсь спросить США, россия всего лишь спонсор терроризма? она типа спонсирует сама себя на терроризм, но при этом она сама не террорист, как и беларусь?!
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25.06.2022 14:37 Відповісти
Нє, єто другоє
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25.06.2022 15:33 Відповісти
подякуємо пану кучмі за передані до росії літаки ту22 більше 30 штук які базувалися у Полтаві та ракети х22 більше -600 штук..
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25.06.2022 14:47 Відповісти
Белорусы выходите сейчас на улицы с призывами НЕТ ВОЙНЕ, пока вас лукашило с ************ не втянуло в кровавую войну. Тогда будет поздно.
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25.06.2022 15:19 Відповісти
Це вони нас так «вітають» з кандидатсвом у ЄС. Тому я й не раділа вчора цьому факту, бо була впевнена, що вони нам вночі пришлють привітання, що і сталося.
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25.06.2022 15:35 Відповісти
Да вьб.... вьІ по местам расположения "Искандеров" и по складах на территории Белоруси. Думаю от бомбежек и ракет, вьІпущенньІх со стороньІ Белоруси больше проблем нежели бьІло от вторжения белорусской армии. И ето надо бьІло сделать давно. Куда достают "ХимарсьІ" туда лупите. Рано или поздно пуйло дожмет бульбу и он введет войска.
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25.06.2022 16:26 Відповісти
Ти, я бачу, знову поміняв професію - у стратеги подався. А раз так, то врахуй ще існування такої організації - ОДКБ. Якщо не знаєш, Гугл у поміч. Крім того, що ці країни змушені будуть, ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ, теж втрутитись, Україна втратить можливість вести корисні для себе дії на території цих країн.
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25.06.2022 17:14 Відповісти
Несмотря высказывание российского руководства в СМИ о цивилизованного России, Россия остался варварским государством которое управляет военные преступники,по этому нет место России в цивилизованным мире,Украина должна победит,по мирового сообщества должна помогать Украины всеми силами и средствами,а военные преступники должны ответит всему за преступление во главе не состоящего политика
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25.06.2022 19:41 Відповісти
 
 