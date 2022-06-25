Росія поновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 із повітряного простору РБ, - Повітряні сили

Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад пів сотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з цієї країни.

"Крилаті ракети "Калібр" морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України. На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – "Іскандер" та "Точка-У". На південному напрямку окупанти застосували ракети "ОНІКС" оперативно-тактично комплексу "Бастіон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети Х-22, "Онікс", "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО.

Читайте також: Нічні обстріли - свідчення того, що Кремль намагається втягнути Білорусь у війну проти України, - ГУР МО

"Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України", - резюмують у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.