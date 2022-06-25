Росія поновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 із повітряного простору РБ, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад пів сотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з цієї країни.
"Крилаті ракети "Калібр" морського базування в основному було направлено по цілях на Заході України. На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – "Іскандер" та "Точка-У". На південному напрямку окупанти застосували ракети "ОНІКС" оперативно-тактично комплексу "Бастіон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ракети Х-22, "Онікс", "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що перебувають на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО.
"Частина ракет окупантів була збита засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України", - резюмують у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Нагадаємо, 24 червня стало відомо про прибуття до Мозиря російський ДРГ, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудар
Будем дальше эту ***** терпеть?!
самі підлі в світі створіння
Тихановська, спить?
Во-вторых, что-то не видно ни одной акции протеста "хороших беларусов' против использования их территории для войны. Ни одной акции за 4 месяца. Зассали.
Фактически все адекватные беларусы свелись до одного батальона им. Калиновского. Из 10 миллионов тольно 1 тысяча!
Так что не надо тут истерик про "беларусов" и "белоруссов". Демагогия это все...
Мені здається ,далі буде обстріл Білорусі кацапами і будуть казать ,що це ми.
Недаремно ***** їде до усатого гандона 30.06
Починай!
Может традиционно раздать экипажам искандеров цветочки?
Белорусы!!! Мы переживём и это западло с вашей стороны, нам уже ***** эти искандеры, ониксы и х22.
Но мы будем рассказывать своим детям и внукам, а они своим детям, что в 2022 году вы ссучились!
Там уже стоят 20 тыс. наших, отвлекаются от дела
Прилазили і абіжалісь, що їм тут осанну не співають.
але страшно, вдруг Путін нападет
Ну, а якщо це буде зроблено через тотальну зачистку то така вже доля в пособників путіна та росіян.
Типово кацапський наратив в скабєєвському стилі.
А "звільнити братський білоруський народ" - це взагалі повний оксюморон. Як можно їх звільнити від їх же самих?
Замініть у своїй геніяльній думці "Білорусь" на "Україну", і ви зразу побачите те, що зараз роблять кацапи.
Не набридло ще ?
З якого переляку українці мають звільняти бидло, якому добре в хліві ?
Ще тільки бракувало, щоб наші гинули і калічилися через подібних скотів.
Свою територію звільнимо, а худоба на півночі і на сході нам не потрібна.
Більше того, цей =брацкій народ=, як Ви кажете - посіпаки і співучасники. І виплачуватимуть репарації Україні.
это для тупого плебса обещанки-цацанки о том, что "вайне не кончится, пока мы всё не освободим"
походу татаровці-дермаковці ще не отримали із "центру" інструкцію і усим кварталом не підготували "суворий" сценарій відосіка.. ну, може ввечері "опєратівно" роздуплиться?
а не охренел ли зеленский?!
еще стесняюсь спросить США, россия всего лишь спонсор терроризма? она типа спонсирует сама себя на терроризм, но при этом она сама не террорист, как и беларусь?!