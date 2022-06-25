Активи причетних до агресії РФ мають компенсувати втрати України. Підтверджена наявність у фігурантів 16 об‘єктів нерухомості, а також рахунків і ділянок за кордоном, - Венедіктова

Активи причетних до агресії РФ мають компенсувати втрати України.

Про це зазначила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи підсумки 100 днів роботи Task Force, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели цього тижня координацію на рівні керівництва всіх правоохоронних і державних органів. Ми разом працюємо над відшкодуванням шкоди державі та цивільному населенню, завданої збройною агресією РФ, в рамках кримінальних проваджень", - зауважила вона.

Венедіктова нагадує, що російські "борці із Заходом" полюбляють вити розкішні гнізда на ворожій чужині та ховати там свої яхти та інше майно. Наше спільне завдання - розшук по всьому світу, арешт та конфіскація активів тих, хто причетний до агресії РФ та воєнних злочинів та пов‘язаних із ними осіб.

"За час роботи міжвідомчої групи ми вже чимало встигли та поставили перед собою масштабніші цілі. Наразі нами підтверджено наявність у фігурантів "магістральної справи" щодо агресії РФ 16 об‘єктів нерухомості, 5 рахунків у банках, 4 компаній та 2 земельних ділянок за кордоном. Скеровано вже 5 запитів про міжнародну правову допомогу щодо накладення арешту на нерухоме майно підозрюваних громадян російської федерації до компетентних органів Італійської Республіки, Королівства Іспанії, Швейцарської Конфедерації та Чеської Республіки", - інформує генпрокурорка.

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Вона також додає, що для ефективності розшуку активів налагоджено ефективну взаємодію правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів, компетентних органів іноземних держав, Європолу.

"Також працюємо із Task Forse KleptoCapture Департаменту юстиції США та Task Forse Freeze and Seize Європейської комісії та іншими партнерами, залучаємо міжнародних експертів. Застосовуємо інструменти OSINT, аналіз товарних, фінансових та цінно-паперових потоків. Крім цього, Task Force здійснюватиме системний аналіз активів компаній, бенефеціарами яких є суб’єкти РФ", - резюмує Венедіктова.