УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14100 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 101 103
війна (56290) Резніков (1385)

Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

Російські окупанти випускають до тисячі снарядів протягом години, щоб придушити психологічний стан українських захисників.

Про це він заявив в інтерв'ю ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. ... Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль.

Тому проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування - точкового ураження", - зазначив очільник Міноборони.

Також читайте: Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Ну вот вам и ответ почему наше миролюбство нас же убивает. Вместо того чтобы уничтожить склады и технику на Беларашке которая нас засыпает ракетами, мы даем возможность рашистам по нас стрелять безнаказанно и пополнять запасы боеприпасов.
показати весь коментар
25.06.2022 13:54
+25
А ми їх шматками асфальту, шматками асфальту.
показати весь коментар
25.06.2022 14:04
+21
Ефективна оборона це не заважати ЗСУ робити свою справу без політруків оп,а безлімітки просто не буває. Все має свою ціну. Боріться і перемагайте.
показати весь коментар
25.06.2022 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
десятилетиями отдавали оружие стране оккупанту, приводили к власти явных кацапов, которые даже не скрывали этого. Эти кацапы обязательно дорывались к власти и разоружали страну, и все это хавали. Расплодили предателей по всей стране, и это не коренные украинцы, а заезжие кацапы, живущие в Украине и ненавидящие все украинское. А своих украинцев в других странах даже не пытались вернуть обратно. Так как это не выгодно было бы заезжим кацапам, они боялись этого.
показати весь коментар
25.06.2022 19:19 Відповісти
А по ним высотные бомберы пройдутся как-нибудь, и станет тихо.
Как в Дрездене.
показати весь коментар
25.06.2022 21:25 Відповісти
Так Люся на ukrlife.tv говорил, что снарядов нет и Раха начала их у Бразилии покупать. А оказывается, что у них безлимитный ресурс.
показати весь коментар
25.06.2022 21:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 