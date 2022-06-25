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Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти випускають до тисячі снарядів протягом години, щоб придушити психологічний стан українських захисників.
Про це він заявив в інтерв'ю ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. ... Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль.
Тому проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування - точкового ураження", - зазначив очільник Міноборони.
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