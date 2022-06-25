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У Харківському національному університеті ім. Каразіна ліквідували кафедри російської мови та літератури

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

хну

В одному з найстаріших університетів Східної Європи Харківському національному університеті ім. Каразіна більше немає кафедр російської мови та історії російської літератури. Тепер в університеті діятиме кафедра слов'янської філології. Для цього залучили викладачів польської мови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на STATUS QUO, цю інформацію підтвердили співробітники вишу.

Так, з 1 червня з метою оптимізації навчального процесу було проведено реорганізацію структурних підрозділів філологічного факультету університету та на базі кафедр російської мови та історії російської літератури із залученням викладачів польської мови та літератури було створено кафедру слов'янської філології.

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Нагадаємо, три харківські виші потрапили в топ найкращих у світі. Загалом до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Найвищу позицію у рейтингу серед українських закладів вищої освіти посідає Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

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Топ коментарі
+16
Давно пора было это сделать. Зачем так долго ждали?
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25.06.2022 14:05
+9
Дуже добре,натомість запровадьте катедру англійської мови та літератури ,а ще,що б не прив'язувати себе до історії російської імперії та її діячив варто перейменувати і сам університет на честь сера Бориса Джонсона!
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25.06.2022 14:13
+7
Тобто кафедра лізать зад рашистам тебе влаштовує?
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25.06.2022 14:25
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Давно пора было это сделать. Зачем так долго ждали?
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25.06.2022 14:05 Відповісти
В мариупольском гуманитарном, эти кафедры ликвидировали ещё четыре, мои пять лет назад, к примеру.
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25.06.2022 14:39 Відповісти
Ви пишете по російськи, не помічаєте?
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25.06.2022 14:58 Відповісти
Роман, так я россиянин, в Украине никогда не жил, поэтому не знаю украинского языка. Но я оппозиционер по отношению к пУтинизму-рашизму и российскому диктаторскому режиму ещё с 2011 года, то есть до оккупации украинского Крыма и Донбасса. Поддерживаю финансово ВСУ и легион "Свобода России".
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25.06.2022 15:54 Відповісти
тиць-гриць... Оксана Забужко волає про це вже років з десять

Слов'янські кафедри в західних університетах - переважно російські.
Це потрібно змінити - професор Плохій про деколонізацію досліджень
https://ukrainian.voanews.com/a/6631352.html?nocache=1
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25.06.2022 15:04 Відповісти
Речі Посполитій-2 бути !

треба впроваджувати також вивчення литовської мови
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25.06.2022 15:18 Відповісти
Так не терпится из одного колониального прошлого в другое?
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25.06.2022 15:46 Відповісти
просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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25.06.2022 16:55 Відповісти
Было 3 раздела, поэтому скорее, Речь Посполитая - 4.
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25.06.2022 15:55 Відповісти
Ну, как бы корректнее.... Ха до начала войны (активной ее фазы) был процентов на 75 ватным. А за ХНУ много говорить не буду, но где ещё есть кафедра истории России? Но нарид для перевоспитания понимает только бомбежки...
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25.06.2022 16:20 Відповісти
И я в нем учился
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25.06.2022 14:09 Відповісти
Загалом до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Найвищу позицію у рейтингу серед українських закладів вищої освіти посідає Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
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25.06.2022 14:11 Відповісти
Ага. Только забыли написать на каком месте - 511. Для сравнения: московский универ Ломоносова на 78, а всего в тысячу попало 35 универов.
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26.06.2022 02:43 Відповісти
Дуже добре,натомість запровадьте катедру англійської мови та літератури ,а ще,що б не прив'язувати себе до історії російської імперії та її діячив варто перейменувати і сам університет на честь сера Бориса Джонсона!
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25.06.2022 14:13 Відповісти
Каразін, хоча й жив і працював за часів рос імперії, - в першу чергу український діяч і вчений, який, власне, й заснував цей університет.
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25.06.2022 16:53 Відповісти
Там є кафедра англійської мови та літератури. В мене дочка там навчалась.
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25.06.2022 17:30 Відповісти
О, унівєр асвабаділі от язіка асвабадітєлєй? Культурка же пастраждаєт, міравоє наслєдіє перекасайобітся! Савсєм Харькав охахлітца, *****!
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25.06.2022 14:15 Відповісти
Шо, ещё один ненужный город? Ты уже готов кацапам ключи от него на рушнику поднести? Харьков город герой обороны проти кацапской навали.
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25.06.2022 14:41 Відповісти
Тобто кафедра лізать зад рашистам тебе влаштовує?
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25.06.2022 14:25 Відповісти
а как же Цензор с русскоязычной веткой? это пахнет зрадой!
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25.06.2022 14:41 Відповісти
Это тебя надо отправить на кафедру лизания задниц, потому университет сосания вялой сардельки путлера ты уже закончил с отличием.
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25.06.2022 14:48 Відповісти
важко зрозуміти, взагалі, потребу для України руzzкого язика, цього штучного "есперанто" для населення колоній Московії..
а от, наприклад мені, досконалого знання англійської мови завжди не вистачало.. те що САМ по-молодості вивчив, тим і послуговую, а цього, часом, буває замало..(
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25.06.2022 14:27 Відповісти
ХА РА ШО !!!!!!!!!!
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25.06.2022 14:28 Відповісти
А як будем полоненних допитувати?? Може варто було таки залишити язичний факультет, як японський, китайський, афганський і мумбо-юмбо.
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25.06.2022 14:51 Відповісти
А ніяк! Сразу в расход
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25.06.2022 16:58 Відповісти
Каразiн кацап, переiменувати в Шухевича!
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25.06.2022 14:59 Відповісти
Каразін (Каразин) Василь Назарович (нар. 30 січня (10 лютого) 1773, Кручик, тепер Харківська область - 4 (16) листопада 1842, Миколаїв) - український вчений, винахідник, громадський діяч. Засновник Харківського університету (1805)
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25.06.2022 15:34 Відповісти
"З брудною водою вихлюпнули з тазика дитину!" В США та Західній Європі і не думають ліквідовувать кафедри російські - бо думать наперед уміють!

"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
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25.06.2022 16:00 Відповісти
Ну то США та Європам ніхто поки що російську не просував, як другу державну, і поки що "рускаязичноє насєлєніє" в них кацапстан не намагався захищати, але все може змінитися... Не дай Боже, певна річ.
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25.06.2022 16:22 Відповісти
Ну то й що з того? Залишить мову як "предмет"! Крім того: чи багато у нас є перекладачів з мов країн "постсовка"? З казахського, наприклад? І чи багато тих людей знають англійську мову, щоб спілкуваться з нами нею? А це не тільки побут! Це і бізнес! Так навіщо "створювать труднощі, а потім їх стійко переборювать"? Треба у всьому "знать міру"! У ІІ світову війну в СРСР не забороняли вивчення німецької мови - навіть комуняки знали, що вона потрібна!
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25.06.2022 16:57 Відповісти
Ярік, який "бізнес"? З бізнесу в рашкє залишиться тільки "нєфть в обмєн на продовольствіє"!
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25.06.2022 17:00 Відповісти
Нафтою та газом ще можна буде кацапам заробітну платню видавати...
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25.06.2022 17:09 Відповісти
Ти читаєш лише те, що тобі "підходить"? Я писав про людей країн "постсовка", а не про росіян! Я, наприклад, можу "через пень-колоду" зрозуміть казаха (бо нема практики з 89 року) А чи багато казахів знають українську? А англійську?
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25.06.2022 18:46 Відповісти
Я не намагаюся з Вами сперечатися, то не казатиму, що Ви неправі, але на мою особисту думку, вивчення мови окупанта в державних закладах України має бути припинено. А вдома хоч греко-болгаро-латинською розмовляй, це не заборонено... Ще раз наголошу: це моя особиста думка.
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25.06.2022 17:08 Відповісти
Ось саме тому нам потрібна
катедра східних мов - усіх тюркських (їх близько 20-ти), іранських, тібетських, монгольських; катедра австроазійських мов;
катедра фінських мов;
катедра балтських мов;
катедра семітських мов;
катедра афразійських мов;
в катедрі латинських мов додати вивчення регіональних особливостей іспанської мови (нам треба просуватися на ринки Латинської Америки!).
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25.06.2022 18:01 Відповісти
Так треба спочатку ті "катедри" створить і виростить багатотисячну армію знавців тих мов, а не "відрізать" себе від мови, яка ("волею чи неволею") зараз є "мовою міжнаціонального спілкування для доброї чверті світу! В ірландії чомусь не заборонили викладання англійської мови - в більшості ірландських шків ірландська зараз викладається як "предмет" Всі інші предмети вивчаються англійською мовою!
У нас обстаовка набагато краща - "вища школа" вже 2 десятки років як перейшла на державну Друга стадія - перехід на державну всіх "русскаязичних" шкіл Однак російську мову як предмет не варто викидать з програми - чисто з практичного боку! Література (що і є основою впливу "русскава міра) не потрібна Хто з "русскаязичних" захоче - сам почитає (хоча основна маса "адептів русскава міра" якраз літературою і не цікавиться!) А от мова необхідна - поки на світі існує Росія - як сусід і противник і поки в світі існує купа носіїв російської мови
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25.06.2022 18:56 Відповісти
російська мова - сама по собі винна,
бо завжди була інструментом гвалтування та перетворення людей на манкуртів

кровожерлива російська-московська недоімперія від початку побудована й підтримується на нелюдських засадах. Там принижують народи, нищать їх, силою, облудою й тиском змушують їх відцуратися своїх батьків, роду, коренів - натомість дають руССкий язіг й сурогат вялічія - в якості нової "скрєпи" й ідентичності.
руССкий язіг викорустовують в якості зброї подавлення та етноциду, й інструменту презирства до своїх справжніх національних коренів. Тому, на тій землі, й на будь-якій іншій, де панує рузьге язіг - не буде ніколи нічого доброго - там вже люди з поломаною ментальністю.
Загалом, все російськомовне інформаційне поле тотально пронизано облудою, викривлене тотально й не може принципово вже народити нічого свого такого, що було б здоровим, жіттєдайним та життєздатним.
Так звана "російська культура" - абсолютний, нежиттєздатний покруч, що живиться й паразитує на інших культурах, мавпує їх, і який просто не здатен підтримувати людину у якомусь адекватному притомному стані.
Людям треба вертати їх справжню культуру та самоідентифікацію, позбуваючись облуди "русскага міра", щоб прийти бодай до якогось адекватного стану.
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25.06.2022 17:04 Відповісти
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25.06.2022 20:19 Відповісти
А в Київських вищах теж ліквідували ?
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25.06.2022 16:00 Відповісти
У меня есть родственница ,работала учителем русского языка ,хотя сама говорила на нем с сильным украинским акцентом. В 2014 рьяно побежала поддерживать ДНР .Как по мне в Украине не должно быть такой специальности ( учитель русского языка ) ,по крайней мере на государственном уровне. ( бывший житель Донецка )
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25.06.2022 16:01 Відповісти
В Ізраїлі євреї не вчать арабської мови?
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25.06.2022 16:58 Відповісти
Правильно !! Пушкин , Некрасов , Блок , Есенин , Лермонтов , Тютчев , Фет , Толстой , Достоевский , Чехов , Бунин , Булгаков , Куприн , Пастернак , Гумелев Иии т.д. ии т.д. ......... ЕВРОПЕЙЦУ , их произведения знать НЕ нужно !!! А еще нужно запретить музыку Чайковского , Рахманинова , Шостаковича , .... , картины Репина , Шишкина , Васнецова , Левитана , Айвазовского иии т.д. ......... Пусть ВСЕ они идут за русским кораблем !!! ПРАВИЛЬНО ??? !!!
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25.06.2022 16:24 Відповісти
Правильно, чучело лишнехромосомное!

Репин - украинец, Левитан - еврей, Айвазовский - армянин (Айвазян).

По твоему они картины на русскам изыке рисовали?
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25.06.2022 17:04 Відповісти
Полигрф Полиграфович ( одним словом - ШОРИКОВ ) - И ЭТИМ ВСЕ сказано ............ ....
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25.06.2022 22:42 Відповісти
Чучелка лишнехромосомная, ты же не в крусе что означает слово "полиграф", верно?
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01.07.2022 10:42 Відповісти
Деточка, у нас тут война с Расией, вследствие чего ВСЁ, с оной ассоциирующееся, вызывает отвращение.
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26.06.2022 10:51 Відповісти
спочатку до України приходить Пушкін, а слідом за ним - путін.
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25.06.2022 18:24 Відповісти
Правильно , ВСЕХ писателей и поэтов МИРА --ЗАПРЕТИТЬ ( а то еще кто - то следом придет .... ) Оставить ТОЛЬКО -- Т. Г. Шевченко !!!
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25.06.2022 23:42 Відповісти
На наступний рік чекаємо відкриття.Це Україна,дитинко.
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25.06.2022 18:29 Відповісти
 
 