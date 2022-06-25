У Харківському національному університеті ім. Каразіна ліквідували кафедри російської мови та літератури
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В одному з найстаріших університетів Східної Європи Харківському національному університеті ім. Каразіна більше немає кафедр російської мови та історії російської літератури. Тепер в університеті діятиме кафедра слов'янської філології. Для цього залучили викладачів польської мови.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на STATUS QUO, цю інформацію підтвердили співробітники вишу.
Так, з 1 червня з метою оптимізації навчального процесу було проведено реорганізацію структурних підрозділів філологічного факультету університету та на базі кафедр російської мови та історії російської літератури із залученням викладачів польської мови та літератури було створено кафедру слов'янської філології.
Нагадаємо, три харківські виші потрапили в топ найкращих у світі. Загалом до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Найвищу позицію у рейтингу серед українських закладів вищої освіти посідає Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Будь ласка, зачекайте...
Слов'янські кафедри в західних університетах - переважно російські.
Це потрібно змінити - професор Плохій про деколонізацію досліджень
https://ukrainian.voanews.com/a/6631352.html?nocache=1
треба впроваджувати також вивчення литовської мови
а от, наприклад мені, досконалого знання англійської мови завжди не вистачало.. те що САМ по-молодості вивчив, тим і послуговую, а цього, часом, буває замало..(
"Російська мова сама по собі не винна, що нею користуються російські нацисти! Вірші єврея Гейне (класика німецької літератури) і плани "Барбаросса" та "остаточного вирішення єврейського питання" писалися одною мовою!"
катедра східних мов - усіх тюркських (їх близько 20-ти), іранських, тібетських, монгольських; катедра австроазійських мов;
катедра фінських мов;
катедра балтських мов;
катедра семітських мов;
катедра афразійських мов;
в катедрі латинських мов додати вивчення регіональних особливостей іспанської мови (нам треба просуватися на ринки Латинської Америки!).
У нас обстаовка набагато краща - "вища школа" вже 2 десятки років як перейшла на державну Друга стадія - перехід на державну всіх "русскаязичних" шкіл Однак російську мову як предмет не варто викидать з програми - чисто з практичного боку! Література (що і є основою впливу "русскава міра) не потрібна Хто з "русскаязичних" захоче - сам почитає (хоча основна маса "адептів русскава міра" якраз літературою і не цікавиться!) А от мова необхідна - поки на світі існує Росія - як сусід і противник і поки в світі існує купа носіїв російської мови
бо завжди була інструментом гвалтування та перетворення людей на манкуртів
кровожерлива російська-московська недоімперія від початку побудована й підтримується на нелюдських засадах. Там принижують народи, нищать їх, силою, облудою й тиском змушують їх відцуратися своїх батьків, роду, коренів - натомість дають руССкий язіг й сурогат вялічія - в якості нової "скрєпи" й ідентичності.
руССкий язіг викорустовують в якості зброї подавлення та етноциду, й інструменту презирства до своїх справжніх національних коренів. Тому, на тій землі, й на будь-якій іншій, де панує рузьге язіг - не буде ніколи нічого доброго - там вже люди з поломаною ментальністю.
Загалом, все російськомовне інформаційне поле тотально пронизано облудою, викривлене тотально й не може принципово вже народити нічого свого такого, що було б здоровим, жіттєдайним та життєздатним.
Так звана "російська культура" - абсолютний, нежиттєздатний покруч, що живиться й паразитує на інших культурах, мавпує їх, і який просто не здатен підтримувати людину у якомусь адекватному притомному стані.
Людям треба вертати їх справжню культуру та самоідентифікацію, позбуваючись облуди "русскага міра", щоб прийти бодай до якогось адекватного стану.
Репин - украинец, Левитан - еврей, Айвазовский - армянин (Айвазян).
По твоему они картины на русскам изыке рисовали?