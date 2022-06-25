УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14100 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 045 13
війна (56290) колабораціонізм (939) Клименко Ігор (350)

На сьогодні відкрито 830 справ за фактом колабораціонізму, 1355 осіб вже отримали підозри, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

Національна поліція розслідує 830 кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю виданню "НВ" очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"830 кримінальних проваджень відкрито за статтею про колабораційну діяльність. 1355 осіб за колаборанство вже отримали підозри на сьогодні. І до суду ми встигли скерувати 55 таких кримінальних проваджень", - сказав він.

Очільник Нацполіції уточнив, що фігурантами справ є люди, які були при владі, а також колишні працівники правоохоронних органів.

"Є такі люди, які відверто симпатизували Російській Федерації, чекали "русский мир". Це пов’язано було і з пропагандою, яку нав’язували багато років російські засоби масової інформації, та й деякі політичні партії, які функціонували на території нашої держави", - зазначив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 940 заяв про колаборантів надіслали українці у чатбот "єВорог"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Причиндалля в двері ,от і всі впровадження!!))
показати весь коментар
25.06.2022 14:03 Відповісти
Так,так,підозра,зникла статья і посада. Оце поки і все покарання, або 2 роки условно
показати весь коментар
25.06.2022 14:08 Відповісти
Портнов, деркач , Наумов …………Под крышей Баканова…ВСЕ. ВЫЕХАЛИ И ВЫВЕЗЛИ С СОБОЙ МИЛЛИОНЫ‼️
показати весь коментар
25.06.2022 14:42 Відповісти
УСЛОВНО БЕЗ КОНФИСКАЦИИ ИЛИ ДВА ГОДА ⁉️ГАНЬБА , ВАМ ПРОКЛЯТЫЕ СУДЬИИ‼️ЖЕЛАЮ ВАМ ТВАРЯМ ПОПАСТЬ ПОД БОМБАРДИРОВКИ И ВСЕ "ПРЕЛЕСТИ " действий ГНИД-ПРЕДАТЕЛЕЙ ,КОРРЕКТИРОВЩИКОВ И ОСТАЛЬНЫХ ПОСОБНИКОВ РАШИСТОВ -ТЕРРОРИСТОВ‼️
показати весь коментар
25.06.2022 14:40 Відповісти
Отримали підозри, це мабуть яку суму за умовний термін
показати весь коментар
25.06.2022 14:49 Відповісти
а как там с мэром Південного брюхановім? Там уже все принесли ему извинения? и когда дадут ему орден?
показати весь коментар
25.06.2022 15:06 Відповісти
А ОПу чого боком обходите? Рухайтеся, бо загримите як співучасники!
показати весь коментар
25.06.2022 15:29 Відповісти
Та хоч 10 000 відкривайте, вручайте підозри, все це до сраки, за 9 років нікого з влади не засудили, мало того, так ще й явних ворогів поновили на посадах !
показати весь коментар
25.06.2022 15:50 Відповісти
Пока подозрения не получат ермак, зеленский, арахамия - это всё трондёж голимый...
показати весь коментар
25.06.2022 18:02 Відповісти
5 років умовно без конфіскації майна. І вже на наступний день на роботі.Дякую.Вже знаєм,читали результати.
показати весь коментар
25.06.2022 18:28 Відповісти
Сволота зЕленоморда, за держзраду давати 5ти річний умовний термін?🤪🤪🤪😡
показати весь коментар
25.06.2022 18:33 Відповісти
упц - фсб коли отримає копняка з України!?
показати весь коментар
25.06.2022 19:50 Відповісти
 
 