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Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У Маріуполі окупанти поширюють плани про знесення непошкоджених житлових будинків.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Підконтрольними росіянам пабліками сьогодні поширено "секретну" інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню. Інформація розповсюджується досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації", - зазначив Андрющенко.

За його словами, ця інформація є свідомим фейком.

"Проаналізувавши перелік будівель, ми впевнено можемо заявити, щонайменше 30% з цього переліку взагалі не мають пошкоджень.

Мета поширення такої дезінформації єдина - через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутись додому. В Маріуполь. Де для окупантів катастрофічна нестача працездатного населення", - наголосив Андрющенко.

Він закликав маріупольців не піддаватися паніці.

"Вас свідомо тягнуть у дорогу в один кінець для використання як сучасних рабів Росії", - написав радник.

Також читайте: Маріуполь перетворюється на зону бандитизму, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко"
шукаю шукаю десь ну хоч якусь логіку не знаходжу - зелені не просто ******* - вони кафельні діти...
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25.06.2022 14:42
+5
упростити - скажи мені шо мій дом зносять шо би я повернувся?
це зеленокацапський *******.
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25.06.2022 14:53
+3
Якась маячня, невже евакуацію можна поміняти на окупацію. Люди знають, що Україна є кандидатом в Євросоюз, а це значить, що втрачене буде повернуте. Бережіть себе
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25.06.2022 14:39
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Якась маячня, невже евакуацію можна поміняти на окупацію. Люди знають, що Україна є кандидатом в Євросоюз, а це значить, що втрачене буде повернуте. Бережіть себе
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25.06.2022 14:39 Відповісти
жаль только что многие не доживут до повернення втраченого, слово "многие" я думаю даже излишне оптиместичное в данных обстоятельствах, но признаюсь что буду бесконечно рад если вдруг окажусь не прав
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25.06.2022 15:01 Відповісти
Цікаво чи дожили ті що будували барикади в 2014 і стояли проти ЗСУ 13 червня. Хорошо якщо дожили і їм прилетіло.
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25.06.2022 15:18 Відповісти
Там много поциентов, которые сцУть у вуха - гоассия все видбудує!
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25.06.2022 15:11 Відповісти
"Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко"
шукаю шукаю десь ну хоч якусь логіку не знаходжу - зелені не просто ******* - вони кафельні діти...
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25.06.2022 14:42 Відповісти
упростити - скажи мені шо мій дом зносять шо би я повернувся?
це зеленокацапський *******.
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25.06.2022 14:53 Відповісти
Наприклад, ти сидиш в українському місті, нехай це буде Запоріжжя. Твоя квартира вціліла, а сусіди доглядають за майном. Тобі повідомляють, що будинок підлягає знесенню. Тобто ти маєш вивезти свої речі, щоб не втратити їх остаточно. Ти їдеш в Маріуполь, але тебе затримують для фільтрації на КПП, потім інтернують в табір в Безіменному. Тобі пропонують вибрати: або нелюдські катування як неонациста, або службу в народній міліції. Щоб вижити ти обираєш друге. Тебе кидають на фронт, де від снаряду ЗСУ тобі відриває кінцівки і випалює очі.
Ось в чому полягає план рашистів - чуми 21 віку.
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25.06.2022 15:05 Відповісти
воистину ситий голодного не розуміє! люди уехали в чем были и все бросили в том доме где жили счастливой жизню и очутились в аду, но остается призрачная надежда что дом схранится, я вернусь... но отнимают и эту надежду и у многих возникает желание спасти забрать хоть что то! наверно это глупо но это можно и нужно понять
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25.06.2022 15:42 Відповісти
Звичайно поставити життя під загрозу заради майна це звичайна річ для россіян, вони навіть воювати ради зарплати ідуть. Як казав один юморист "Мне умереть за россию не страшно, мне жить в ней страшно". Тому Українцям дивуватись нема чому.
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26.06.2022 15:55 Відповісти
Узеленські виховують у населенні звичку постійно слухати окупаційне радіо.
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25.06.2022 14:57 Відповісти
Чтобы вернуть людей город, обычно дома строят. А тут, разрушают. Чудеса большевиков.
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25.06.2022 14:58 Відповісти
Шо, не хватає рабів для розбору завалів й поховання вбитих?...
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25.06.2022 15:04 Відповісти
Андрющенко за тобою наполеони ридають в 6ї палаті - так всі три....
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25.06.2022 15:15 Відповісти
Вата кличе вату
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25.06.2022 15:40 Відповісти
а сами ватники их не снесли а просто закидывали штукатуркой абоями и мороженым??
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25.06.2022 15:50 Відповісти
Дурня яка-то. Я сижу в эвакуации в безопасности и тут в телефоне читаю, шо кацапы, захватившие и изгадившие мой дом, решили его снести в надежде, шо я вернусь? Из безопасности сама сунусь в ад? Через пол-страны попрусь, туда, где вполне вероятно, меня убьют или изнасилуют или возьмут в плен и только затем, чтобы спасти свои бэбэхи? Это если они уцелели. Какой адекватный человек такое сделает?
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25.06.2022 19:11 Відповісти
Адекватный нет. Но когда русские были адекватными?
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26.06.2022 15:57 Відповісти
 
 