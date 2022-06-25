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Ми намагаємося розташувати бригадну групу в Польщі в рамках структур НАТО, - міністр оборони Блащак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блащак

Польща на саміті НАТО в Мадриді виступатиме за збільшення присутності Альянсу в країні на тлі збройної агресії РФ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Міністр національної оборони  Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю для polskatimes.pl.

"Ми шукаємо більше військ і хочемо підвищити готовність союзних сил у разі загрози. Я підтверджую, що ми намагаємося розташувати бригадну групу в Польщі в рамках структур НАТО. Протягом кількох років ми приймаємо американських солдатів на польській землі, їхня кількість збільшується, і збереження цієї постійної присутності є одним із моїх пріоритетів", – сказав віце-прем’єр-міністр.

Він додав, що кожен саміт НАТО визначає пріоритети та напрямки розвитку спроможностей Альянсу на найближчі роки.

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"Цьогорічна зустріч матиме виняткове значення, оскільки російська агресія проти України остаточно змінила глобальну систему безпеки. Так само, як на Варшавському саміті було прийнято рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних сил у Польщі та регіоні, ми прагнемо прийняти рішення в Мадриді для подальшого збільшення їхнього потенціалу як елемента зміцнення стримування та оборони східної частини НАТО", - додав  Маріуш Блащак.

Він впевнений, що мадридський саміт посилить подальшу глобальну координацію допомоги Україні, "не лише постачання озброєння та техніки, необхідної для оборони, а й допомогу у навчанні українських воїнів та гуманітарну допомогу населенню цієї країни".
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Если НАТО зассали решить блокаду Одессы военным ультиматумом, имея возможно 100%-но провести это через ООН серией голосований, где кацапы бы не смогли препятствовать этому после первоначальных вето, а также имея 100%-ное военное преимущество и ожидаемые человеческие жертвы у НАТО на минимуме, то о какой сухопутной операции от НАТО может идти речь? Здесь кацапы конечно мясо, но ненамного хуже довольно плохоразработанной техники НАТО и малочисленной. Это не сравнить с авиацией и кораблями.

Путину от этой новости плюс 1% в поддержке. НАТО у границ, угрожает нам, держитесь за меня. Он прекрасно осведомлен, что они зассут нападать в принципе вообще. Притом провокацию кацапского обстрела сделать проще простого, у нас и неразорвавшиеся фабы 500-ые есть, и еще куча оружия, чтобы обстрелять любую "немецкую радиостанцию", трупы также переодеть в НАТОвскую форму есть. Мы этого не делаем, потому что есть ощущение, что даже в этом случае вы зассыте воевать с таким генсеком во главе. Даля бы показала свою женскую кровожадность.
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25.06.2022 15:03 Відповісти
A ty co tu robisz, kurwo ruska? Specjalnie dziś się zarejestrowałeś, żeby tu nasrać?
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25.06.2022 16:25 Відповісти
по бригадній группі в Польщі, Естонії, Латвії і Літві...
за Україну забули - бонечлен...
дякуємо панове - самі вже якось відмахаемося.
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25.06.2022 15:04 Відповісти
Голосування, 2019 рік! Питання ще є?
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25.06.2022 22:00 Відповісти
 
 