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Ранковий удар по Миколаєву: 9 ракет типу "Онікс" атакували портову інфраструктуру і житлові квартали

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Сьогодні зранку окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та передмістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"По Миколаєву та передмістю ранком знов завадано масованого ракетного удару 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, знову атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян.

"Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - додають в ОК "Південь".4

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва та області поранено одну людину, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
ой, де ж ти наш "Грім"?..
закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
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25.06.2022 16:16
+11
почему то не смешно от слова совсем. Как они берут города, видели уже все. Просто сносят их под ноль и потом занимают ************* руины и пепелища. Совершенно не считаясь с потерями. Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно. Что останется от наших городов? Пылевая цементная крошка? Мы все ведь не этого хотим, не так ли?
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25.06.2022 16:46
+10
коли будуть новини про наши удари по росії ?
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25.06.2022 16:22
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Марик брали 4 месяца. Николаев будут брать около года. Так что, пацы, гоу на шашлыки Зазор времени итить-колотить
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25.06.2022 16:08 Відповісти
почему то не смешно от слова совсем. Как они берут города, видели уже все. Просто сносят их под ноль и потом занимают ************* руины и пепелища. Совершенно не считаясь с потерями. Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно. Что останется от наших городов? Пылевая цементная крошка? Мы все ведь не этого хотим, не так ли?
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25.06.2022 16:46 Відповісти
Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно.
______________________________________________________________________________

Вы думаете предостаточно?
А я думаю, что нет.
"Оникс", противокорабельная ракета комплекса "Бастион" и предназначена для уничтожения кораблей на море и укрепленых пунктов на берегу.
Бить этой 8-метровой балдой по домам и портовой инфраструктуре, все равно, что гвозди забивать микроскопом. Забить можно, но молотком все же удобнее?
Видимо, бьют потому, что ничего другого уже не осталось, а активность все равно надо проявлять.
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25.06.2022 16:59 Відповісти
Во-во. У Бастионовских ракет ценнейшая головка самонаведения с радаром, ее в бетон зарывать просто идиотизм.

Но есть один нюанс. А где гарантия, что ракеты не везут из Индии, куда кацапы продали огромное количество оружия, очень много и всего, включая и самолеты? Есть уверенность, что они не покупают нефть за технику? Это критический момент, там рабочая, современная техника присутствует. Ладно там Сирия и Северная Корея, да и Китай даже, если все же ему важна анонимность.

По сути кацапы действительно имеют план отстрелять 99.5% ракет, захватить сколько могут и шантажировать ЯО. Вопрос в том, когда это будет. Либо 1-2 сентября якобы под выборы, либо к зиме, когда будет перекрыт газ в Германию, притом они еще по ним пройдутся как следует.

Так что и нам нужны срочные поставки техники. Кстати говоря, не надо вешать собак на Германию и Францию. Они не будут первыми в мире поставлять натовские танки. И они даже говорят, что не против, но только после США. Вот к ним вопросы, они исходя из своих причин невоенного характера так поступают. Могли уже 2 месяца назад поставить танки в Польшу и наши ребята там бы учились воевать на них.
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25.06.2022 17:33 Відповісти
Прошла инфа, что Россия обратилась ко всем африканским странам, куда сплавляла свой военный неликвид, с предложением выкупить это оружие взад.
И африканские людоедо-демократы, вроде бы это предложение приняли, но с оговоркой - новая цена вдвое выше продажной и вывоз за счет покупателя.Говорят, Москва согласилась.
Не от хорошей жизни, видимо.
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25.06.2022 17:45 Відповісти
Нет.бьют,потому что могут. Оникс практически не сбивается ПВО.отрабатывают применение по наземным,хорошо защищённым целям.учатся ни чем не рискуя.ракета 70 х годов и их у них докуище.
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26.06.2022 00:37 Відповісти
А что вы хотите?Кац предлагает сдацца?
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26.06.2022 00:27 Відповісти
ой, де ж ти наш "Грім"?..
закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
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25.06.2022 16:16 Відповісти
Москалі потроху сходять з розуму якого в них йтак малувато, поставили на кон усе що мають. Не здивуюсь десантам на Одесу і Миколаів - зберуть усі корита з каспію (котрі через волгадон пройдуть), з чф + гражданскі + всі гамнольоти.
Одна рада - по максимуму двухсотити рашиzzтських свинопсів щоб небуло кого в ті корита заганяти
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25.06.2022 16:22 Відповісти
Не гоните то, что не гонится.
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25.06.2022 19:15 Відповісти
коли будуть новини про наши удари по росії ?
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25.06.2022 16:22 Відповісти
При Янелоху 1 Бонівтіку Шашликовичу ніколи.
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25.06.2022 16:29 Відповісти
Вишки бойка в Чорному морі бомбанули. Що заважає в криму барахло кацапське розх@ярити?
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25.06.2022 16:29 Відповісти
расстояния, это же не сложно понять
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25.06.2022 19:18 Відповісти
Відсутність ударів по росії зводить бойові дії України тільки до підстави под удари воюючих на лінії зіткнення.А при перевазі,про яку пишуть-до поступової щотижневої здачи території.
Командування,ви працюєте? Хлопці то гинуть....
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25.06.2022 16:42 Відповісти
З ударів по россії сенсу нуль, краще б витратили припаси на русню на донбассі.
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25.06.2022 16:44 Відповісти
Гвіздки мікроскопом...
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25.06.2022 17:23 Відповісти
А где же Ким, руководитель военной администрации города и области, антипаникёр и сказочник.
Орденоносец же, лучше должно быть, чем при боевом генерале Марченко. Во всяком случае,
так распорядился фельдмаршал Зе (почти Кутузов, не - Жуков), а он знает, что делает. Подумаешь, ещё один крупный город, сколько их ещё будет, да, фельдмаршал?! Киев далеко, там не так страшно, да и Армия защитит.
Главное, чтобы не было паники, и все доверившиеся николаевские горожане сидели и ждали своей участи, как овцы.(Херсон не напоминает?)
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25.06.2022 17:38 Відповісти
Ну вы же стали на тапки. Вам Ким не помешал? Так и оставшимся николаевцам никто не мешает эвакуироваться. Город не на замке.
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25.06.2022 19:19 Відповісти
когда эти уроды заявляли что они тренируются на сирии
теперь видимо все что можно применяют против украинцев

че то там ноют что где то в белгороде взорвалось
так у вас уродов даже в дома ничего не попадает
так где то падает и от взрыва стекла выбивает

скажите спасибо вашим воякам и фсб
100% это они делают, что бы ваша жизнь была "стабильной"
чтобы "родину любили"
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25.06.2022 18:08 Відповісти
Жахните по Оренбургу. ПО "Стрела" ониксы собирает.
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25.06.2022 18:32 Відповісти
Как только предоставит Германия межконтинентальные ракеты, так сразу. В первой десятке целей будет.
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25.06.2022 19:20 Відповісти
 
 