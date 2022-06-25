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Ранковий удар по Миколаєву: 9 ракет типу "Онікс" атакували портову інфраструктуру і житлові квартали
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та передмістю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"По Миколаєву та передмістю ранком знов завадано масованого ракетного удару 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, знову атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян.
"Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - додають в ОК "Південь".4
Топ коментарі
+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар25.06.2022 16:16
+11 sir10791
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+10 Сум
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Вы думаете предостаточно?
А я думаю, что нет.
"Оникс", противокорабельная ракета комплекса "Бастион" и предназначена для уничтожения кораблей на море и укрепленых пунктов на берегу.
Бить этой 8-метровой балдой по домам и портовой инфраструктуре, все равно, что гвозди забивать микроскопом. Забить можно, но молотком все же удобнее?
Видимо, бьют потому, что ничего другого уже не осталось, а активность все равно надо проявлять.
Но есть один нюанс. А где гарантия, что ракеты не везут из Индии, куда кацапы продали огромное количество оружия, очень много и всего, включая и самолеты? Есть уверенность, что они не покупают нефть за технику? Это критический момент, там рабочая, современная техника присутствует. Ладно там Сирия и Северная Корея, да и Китай даже, если все же ему важна анонимность.
По сути кацапы действительно имеют план отстрелять 99.5% ракет, захватить сколько могут и шантажировать ЯО. Вопрос в том, когда это будет. Либо 1-2 сентября якобы под выборы, либо к зиме, когда будет перекрыт газ в Германию, притом они еще по ним пройдутся как следует.
Так что и нам нужны срочные поставки техники. Кстати говоря, не надо вешать собак на Германию и Францию. Они не будут первыми в мире поставлять натовские танки. И они даже говорят, что не против, но только после США. Вот к ним вопросы, они исходя из своих причин невоенного характера так поступают. Могли уже 2 месяца назад поставить танки в Польшу и наши ребята там бы учились воевать на них.
И африканские людоедо-демократы, вроде бы это предложение приняли, но с оговоркой - новая цена вдвое выше продажной и вывоз за счет покупателя.Говорят, Москва согласилась.
Не от хорошей жизни, видимо.
закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
Одна рада - по максимуму двухсотити рашиzzтських свинопсів щоб небуло кого в ті корита заганяти
Командування,ви працюєте? Хлопці то гинуть....
Орденоносец же, лучше должно быть, чем при боевом генерале Марченко. Во всяком случае,
так распорядился фельдмаршал Зе (почти Кутузов, не - Жуков), а он знает, что делает. Подумаешь, ещё один крупный город, сколько их ещё будет, да, фельдмаршал?! Киев далеко, там не так страшно, да и Армия защитит.
Главное, чтобы не было паники, и все доверившиеся николаевские горожане сидели и ждали своей участи, как овцы.(Херсон не напоминает?)
теперь видимо все что можно применяют против украинцев
че то там ноют что где то в белгороде взорвалось
так у вас уродов даже в дома ничего не попадает
так где то падает и от взрыва стекла выбивает
скажите спасибо вашим воякам и фсб
100% это они делают, что бы ваша жизнь была "стабильной"
чтобы "родину любили"