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Російський банк почав працювати в окупованому Мелітополі: Гроші приймає, але не видає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У Мелітополі, що вже четвертий місяць перебуває в окупації РФ, відкрилось відділення російського банку.

Про це заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені складно сказати, що це офіційний банк, це якийсь "міжнародний далекосхідний банк", який відкрив своє відділення. Що є знаковим, так це те, що цей банк лише приймає кошти, але не видає. Тож, здати кошти в банк можна, а отримати якийсь переказ, наприклад, неможливо", - розповів очільник міста.

Федоров також зазначив, що в місті почала роботу псевдоподаткова інспекція, і загарбники змушують підприємців у ній реєструватись. Тим, хто відмовляється, погрожують застосуванням "санкцій".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Хороший банк! Гетьманцева б воля, він по всій країні такі банки поставив би...
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25.06.2022 17:26
+8
Найтиповіший кацапський банк, нічого дивного
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25.06.2022 17:23
+5
без лоха и жизнь плоха
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25.06.2022 17:14
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Так це не праця,це обкрадання...
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25.06.2022 17:13 Відповісти
Ага.

******* ще раз головою об свою богородицю, та запитай неї, що це за КУЙня??
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25.06.2022 17:20 Відповісти
Вот так постепенно и переходим в разряд летописцев освоения кацапами захваченных территорий.наху я спрашивается,где мотивация после прочтения этой херни!?
Блдь кривые пропагандоны!надо как о мертвеце,или хорошее или никак!
Где хорошее!?где обещанные удары по Мелитопольскому аэродрому анонсированные Абдрыстовичем!?
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26.06.2022 00:12 Відповісти
без лоха и жизнь плоха
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25.06.2022 17:14 Відповісти
Классика👍
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25.06.2022 17:51 Відповісти
цей банк лише приймає кошти, але не видає. Тож, здати кошти в банк можна, а отримати якийсь переказ, наприклад, неможливо Джерело: https://censor.net/ua/n3350189


а нафіг такий банк
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25.06.2022 17:18 Відповісти
Найтиповіший кацапський банк, нічого дивного
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25.06.2022 17:23 Відповісти
імітація роботи це головна ру.скрєпа.
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25.06.2022 18:24 Відповісти
Ну как нафига, что бабло шло в расею, неужели не понятно?
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25.06.2022 19:29 Відповісти
Люди четвертий місяць в окупації, які там в них, бідолах, кошти...
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25.06.2022 17:24 Відповісти
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25.06.2022 17:24 Відповісти
Хороший банк! Гетьманцева б воля, він по всій країні такі банки поставив би...
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25.06.2022 17:26 Відповісти
гетьманцев є викормиш сівковича екс-нардеп від ригів і резидент фсб
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25.06.2022 18:30 Відповісти
так недурно ж наші олігархи і корупціонери так ******* русскій мір, це ж насправді не від великої любові до русскіх, це від великої любові до грошей і до можливості творити безпреділ і безкарно, нєбожитєлі злоїб...чі.
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25.06.2022 19:42 Відповісти
Як в країні ДУРНІВ все хочуть зробити.
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25.06.2022 17:36 Відповісти
ТАК ЭТО БАНКОМАТЮК БАНДИТСКИЙ !)
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25.06.2022 17:45 Відповісти
перевертнев это устраивает?
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25.06.2022 19:05 Відповісти
Голь на выдумку хитра, вложи деньги, если они тебе не нужны, и забудь о них навсегда!
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25.06.2022 19:36 Відповісти
Я навіть колись чув назву чього банку.МММ.
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25.06.2022 20:15 Відповісти
Прям как тот ПолуРобингуд - богатых грабит, но с бедными не делится
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25.06.2022 20:19 Відповісти
 
 