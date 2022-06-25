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Російський банк почав працювати в окупованому Мелітополі: Гроші приймає, але не видає
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Мелітополі, що вже четвертий місяць перебуває в окупації РФ, відкрилось відділення російського банку.
Про це заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Мені складно сказати, що це офіційний банк, це якийсь "міжнародний далекосхідний банк", який відкрив своє відділення. Що є знаковим, так це те, що цей банк лише приймає кошти, але не видає. Тож, здати кошти в банк можна, а отримати якийсь переказ, наприклад, неможливо", - розповів очільник міста.
Федоров також зазначив, що в місті почала роботу псевдоподаткова інспекція, і загарбники змушують підприємців у ній реєструватись. Тим, хто відмовляється, погрожують застосуванням "санкцій".
Топ коментарі
+15 Evgen Karpenko
показати весь коментар25.06.2022 17:26
+8 Alex Hammer 92646dbd
показати весь коментар25.06.2022 17:23
+5 Alex Hammer 92646dbd
показати весь коментар25.06.2022 17:14
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******* ще раз головою об свою богородицю, та запитай неї, що це за КУЙня??
Блдь кривые пропагандоны!надо как о мертвеце,или хорошее или никак!
Где хорошее!?где обещанные удары по Мелитопольскому аэродрому анонсированные Абдрыстовичем!?
а нафіг такий банк