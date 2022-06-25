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Невдала спроба рашистів наступати на Харківщині: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР окупант, що знаходиться зараз в Харківській області, розповідає про невдалі спроби росіян атакувати позиції ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки МО у фейсбуці.

"БТР згорів мій" - окупант, що знаходиться зараз в Харківській області розповідає про спроби росіян атакувати позиції ЗСУ.

"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік).

Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - окупант зізнається дружині про масові втечі вояк РФ та пияцтво. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
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25.06.2022 17:29
+17
Мені не цікаво,що говорять орки однаковими голосами, мені цікаво чи хтось відповість за вояж Безуглої на фронт і втрати від відволікання захисників від супротиву. Що робили там також зальотні генерали. Це і є в першу чергу безпека України від небезпечних елементів
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25.06.2022 17:47
+13
Кацапські свині-так ви і є м'ясо...
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25.06.2022 17:21
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"Кто успел, тот и сел..."(с)
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25.06.2022 17:19 Відповісти
кто успэл тот прысэл
захады на наша карусэл 😁
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25.06.2022 17:24 Відповісти
- Попа мыл?
- Мыл.
Грузин молча тушит свечку...

(с) класика анекдотів категорії B
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25.06.2022 17:48 Відповісти
"Кто смог с##баться, тот с##бался"

Вы непонели - это такая путенская многоходовочка!

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25.06.2022 17:20 Відповісти
... путін організовує поїздки в гундяєвський рай на концерт кабздона....
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25.06.2022 18:17 Відповісти
********* 80 осталось 6,а все равно наступают почему то!?для кого эти Баклановские прослушки?задолбали сказочники
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26.06.2022 00:06 Відповісти
Кацапські свині-так ви і є м'ясо...
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25.06.2022 17:21 Відповісти
******
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25.06.2022 17:43 Відповісти
Не, рабссейское мясо тухлое как только перешли границу Украины. Это они в Украине воняют тухлыми поджаренными тельцами. А в остальном вся рабссея тухлятиной воняет. Потому что без мозгов живут.
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25.06.2022 17:49 Відповісти
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25.06.2022 17:22 Відповісти
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25.06.2022 17:29 Відповісти
Торба чорна йде в комплекті?
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25.06.2022 17:47 Відповісти
Хай гур слідкує щоб нашим все виплачували. Рашисти нам *****.
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25.06.2022 17:35 Відповісти
1000%! треба слідкувати...а то там на Українському бюджеті сидять всякі безуглі, арахамії, єрмаки...
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25.06.2022 18:16 Відповісти
Немного оффтоп.

Сергей Талк

В Новороссийске миллионер при падении о мраморный пол разбил позвоночник. На вертолёте его доставили в больницу. Сообщают, что фамилия пострадавшего - Гундяев.
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25.06.2022 17:35 Відповісти
Не вижу причин для радости. Если бы у кацапов был не Путин во главе и такие же ничтожества под ним, а были бы те, кто отправил бы двух своих дочерей в медсанчасть вместе с дочерью Шойгу, а сын Медведева и Патрушева бы воевали в пехоте как положено, а также они не воровали бы такие огромные суммы и проводили реальные военные учения для всех, то нас бы уже уничтожили и Европа бы даже пукнуть не успела. У нас на границе сильный враг, который просто имеет чрезвычайно убогий людской ресурс. Но за одно поколение он может смениться. Надо с Казахстаном начинать создание ядерного оружия, увидев бесполезность никчемной бумажки и того факта, что договоренности с США длятся 1 или 2 каденции. С Казахстана уран, с нас технологии и опыт работы, с запада некоторого оборудование современное, Франция как раз втихую может помочь. И вернуть ядерное оружие Казахстану и Украине. Отлично будет.
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25.06.2022 17:38 Відповісти
***** з великої літери, йди ***** підар кацапський
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25.06.2022 17:45 Відповісти
Мысль и идея просто гениальные. ))
Можно и в ОДКБ вступить, чтобы вместе с Казахстаном от мокшаленда отбиваться.

"Если бы у кацапов был не Путин во главе и такие же ничтожества под ним, а были бы те, кто отправил бы двух своих дочерей в медсанчасть вместе с дочерью Шойгу, а сын Медведева и Патрушева бы воевали в пехоте как положено, а также они не воровали бы такие огромные суммы и проводили реальные военные учения для всех, то нас бы уже уничтожили и Европа бы даже пукнуть не успела".

На орде такого априори быть не может, "уставные" взаимоотношения "раб-хозяин" не позволяют. Поэтому рассуждать о каких-то "грядущих поколениях" лаптекопытных, как гомосапиенсов, нет смысла. Это невозможно в силу их "эволюции".
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25.06.2022 17:55 Відповісти
Вас выдаёт ваше ватное если,,, Кто вы уже понятно.
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25.06.2022 18:08 Відповісти
Мені не цікаво,що говорять орки однаковими голосами, мені цікаво чи хтось відповість за вояж Безуглої на фронт і втрати від відволікання захисників від супротиву. Що робили там також зальотні генерали. Це і є в першу чергу безпека України від небезпечних елементів
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25.06.2022 17:47 Відповісти
Дивились слабкі місця в обороні,потім злили *****,чому більшості з вас не зрозумілі очевидні речі, частіше грайте у шахи,розвиває мозок.
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25.06.2022 18:09 Відповісти
Потішили переклади матюччя у текстовій версії
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25.06.2022 17:50 Відповісти
"...Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они не роют окопы, а делают углубление до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкое ранение", - говорится в сообщении. Так, отмечают в командовании, напуганные потерями руководящего и рядового состава, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонщины ранеными."(с)
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25.06.2022 17:59 Відповісти
Ти диви якi хiтрожопi.
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25.06.2022 18:10 Відповісти
Офіційний Київ розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем у відповідь на політику щодо українських біженців.
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25.06.2022 17:51 Відповісти
Ця країна друг ***** та ворог України,пора вже усвідомити.
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25.06.2022 18:10 Відповісти
Цікаво, а що крім масової прослушки пересічних розмов нижніх чинів особового складу орків ГУР може додати в свій актив?
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25.06.2022 17:54 Відповісти
Може додати "********".
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25.06.2022 19:12 Відповісти
это ***** что себался, очень *****!!!!
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25.06.2022 17:56 Відповісти
Все тикают, судя по перехватам, но кто ж тогда наступает-то? 6 человек, которые остались?
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25.06.2022 18:00 Відповісти


Kavkaz Center

@newkc14

·

23 июн.

Москва объявила что сбила в Украине 100 Bayraktar При этом на вооружении Украины всего 36 дронов. Визуально подтверждена потеря 8 БПЛА. Турция за все время произвела всего 300 этих БПЛА. На вооружении Турции их 180. Еще 22 страны купили эти дроны.
Простая математика - Москва лжет
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25.06.2022 18:00 Відповісти
москаль бреше від народження до здихання
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25.06.2022 18:12 Відповісти
Мацква брешет як завжди.
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25.06.2022 18:49 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 18:13 Відповісти
 
 