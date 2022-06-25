Невдала спроба рашистів наступати на Харківщині: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехоплення ГУР. АУДIО
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У черговому перехопленні ГУР окупант, що знаходиться зараз в Харківській області, розповідає про невдалі спроби росіян атакувати позиції ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки МО у фейсбуці.
"БТР згорів мій" - окупант, що знаходиться зараз в Харківській області розповідає про спроби росіян атакувати позиції ЗСУ.
"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік).
Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість".
Будь ласка, зачекайте...
захады на наша карусэл 😁
- Мыл.
Грузин молча тушит свечку...
(с) класика анекдотів категорії B
Вы непонели - это такая путенская многоходовочка!
Сергей Талк
В Новороссийске миллионер при падении о мраморный пол разбил позвоночник. На вертолёте его доставили в больницу. Сообщают, что фамилия пострадавшего - Гундяев.
Можно и в ОДКБ вступить, чтобы вместе с Казахстаном от мокшаленда отбиваться.
"Если бы у кацапов был не Путин во главе и такие же ничтожества под ним, а были бы те, кто отправил бы двух своих дочерей в медсанчасть вместе с дочерью Шойгу, а сын Медведева и Патрушева бы воевали в пехоте как положено, а также они не воровали бы такие огромные суммы и проводили реальные военные учения для всех, то нас бы уже уничтожили и Европа бы даже пукнуть не успела".
На орде такого априори быть не может, "уставные" взаимоотношения "раб-хозяин" не позволяют. Поэтому рассуждать о каких-то "грядущих поколениях" лаптекопытных, как гомосапиенсов, нет смысла. Это невозможно в силу их "эволюции".
Kavkaz Center
@newkc14
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23 июн.
Москва объявила что сбила в Украине 100 Bayraktar При этом на вооружении Украины всего 36 дронов. Визуально подтверждена потеря 8 БПЛА. Турция за все время произвела всего 300 этих БПЛА. На вооружении Турции их 180. Еще 22 страны купили эти дроны.
Простая математика - Москва лжет
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!