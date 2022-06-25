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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Калінінград (70) Литва (1531) транзит (162) Боррель (783)

Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що уряд країни має негайно розпочати консультації з Європейською комісією щодо реалізації санкцій щодо калінінградського транзиту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Науседа написав на своїй фейсбук-сторінці, повернувшись із Брюсселя.

"Уряд має негайно розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо того, щоб санкції проти країни-агресора були болючими", - зазначив Науседа.

Він підкреслив, що у четвер обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і зазначив, що Литва не піде на поступки Росії.

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"Зрозуміло, що Литва повинна і буде застосовувати санкції ЄС. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", - зазначав Науседа.

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС.

Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

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Топ коментарі
+29
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25.06.2022 18:03
+23
Гітанасу Науседі-респект...
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25.06.2022 17:53
+12
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25.06.2022 18:01
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Гітанасу Науседі-респект...
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25.06.2022 17:53 Відповісти
а ось і "пошана і всебічна підмога"
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25.06.2022 18:12 Відповісти
скука, еллочка людоєдка перед тобою - лінґвістка...
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25.06.2022 18:16 Відповісти
На кремлевцев и их угрозы и мнения нужно просто сцать👍Сцарь значит сцарь🐔❗
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25.06.2022 17:54 Відповісти
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25.06.2022 18:03 Відповісти
Oсь як потрібно на х*Ю Хуúла вертіти!
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25.06.2022 17:58 Відповісти
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25.06.2022 18:01 Відповісти
з такими яйцями Литва з крісла не зможе встати. Це як Гоголь про ВІЯ писав, так потрібно про Литву?
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25.06.2022 21:27 Відповісти
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25.06.2022 18:02 Відповісти
Хай виробляють надувні кукли путіна в натуральну величину
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25.06.2022 18:45 Відповісти
Чим Литва зобов,язана раша-фашистам? нічим не зобов,язана. може сміло закривати кордони й посилати за кораблем. Литва і транзит кацапії в Кенігсберг речі не пов,язані... загребли чуже - обслуговуйте.
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25.06.2022 18:03 Відповісти
Згоден👍Взял мяч, ху.яч❗А то винторогие оккупировали и ещё хотят что бы им помогали удерживать территории❗Давно надо было на *** посылать.
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25.06.2022 18:07 Відповісти
Все правильно. Уступишь гопнику раз, потом будет только хуже. События в Украине этому прямое подтверждение
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25.06.2022 18:04 Відповісти
а ми все премо на кенінсберг як і русня?
зелені очухайтесь, вже падли...
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25.06.2022 18:08 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 18:09 Відповісти
"Демченко, який замінив Кучму у складі Мінської контактної групи, працював у МЗС за часів Януковича"
----
где эта вонючая фсбшная паскуда?
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25.06.2022 18:10 Відповісти
На месте,работает на родину
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26.06.2022 00:00 Відповісти
тяжко воювати як за твоєю спиною зрадник...
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25.06.2022 18:11 Відповісти
Обов'яково запросимо презедента Литви на парад перемоги до Києва!
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25.06.2022 18:22 Відповісти
W4era es4e 4 z ****** wyprygnuli s paroma))))
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25.06.2022 18:22 Відповісти
Это кацапское скотское образование воняет о нарушении международных соглашений???? кацапский мордор уже давным давно начхал на все международные суды и соглашения. Хуже кацапской недонации НЕТ !!!
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25.06.2022 18:40 Відповісти
Слава Литве!
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25.06.2022 18:40 Відповісти
ЕС собирается разрешить провоз в Калининград. Евродепутат от Литвы Ауштрявичюс заявил о победе России в вопросе транзита в Калининград.
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25.06.2022 19:01 Відповісти
Чем ближе к россии, тем крепче яйца. Пример: Польша,прибалты, Финляндия и конечно Украина.
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25.06.2022 19:18 Відповісти
Правильно. Сделаешь шаг по наклонной и уже не сможешь остановиться. Нельзя даже повод давать гопнику что ты готов уступить
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25.06.2022 20:36 Відповісти
круто,
всі лідери європи були б такі сміливі і рішучі
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25.06.2022 22:18 Відповісти
 
 