Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що уряд країни має негайно розпочати консультації з Європейською комісією щодо реалізації санкцій щодо калінінградського транзиту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Науседа написав на своїй фейсбук-сторінці, повернувшись із Брюсселя.

"Уряд має негайно розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо того, щоб санкції проти країни-агресора були болючими", - зазначив Науседа.

Він підкреслив, що у четвер обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і зазначив, що Литва не піде на поступки Росії.

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"Зрозуміло, що Литва повинна і буде застосовувати санкції ЄС. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", - зазначав Науседа.

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС.

Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

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