Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що уряд країни має негайно розпочати консультації з Європейською комісією щодо реалізації санкцій щодо калінінградського транзиту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Науседа написав на своїй фейсбук-сторінці, повернувшись із Брюсселя.
"Уряд має негайно розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо того, щоб санкції проти країни-агресора були болючими", - зазначив Науседа.
Він підкреслив, що у четвер обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і зазначив, що Литва не піде на поступки Росії.
"Зрозуміло, що Литва повинна і буде застосовувати санкції ЄС. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", - зазначав Науседа.
Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС.
Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.
Будь ласка, зачекайте...
зелені очухайтесь, вже падли...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
----
где эта вонючая фсбшная паскуда?
всі лідери європи були б такі сміливі і рішучі