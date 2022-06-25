Президент Сербії Вучич має претензії до статусу кандидата в ЄС для України

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував рішення Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на вступ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"У мене як адвоката диявола було одне питання, яке я не підніматиму публічно. Питання, на яке дуже складно відповісти, коли мова йде про Молдову та Україну, особливо про Україну", – сказав Вучич.

"Нам десятиріччями говорили, що їм не потрібен новий Кіпр у Європі. А тепер ви бачите, що вони можуть отримати й три Кіпри, і чотири Кіпри. Це говорить про те, що політика завжди була домінантною і вирішальною. Віктор Орбан сказав, що в економічному плані Сербія та Чорногорія набагато більше готові стати частиною Євросоюзу. Але кого це хвилює", – поскаржився президент Сербії.

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