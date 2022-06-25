УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5161 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
30 046 132
Сербія (256) членство в ЄС (929) Вучич (53)

Президент Сербії Вучич має претензії до статусу кандидата в ЄС для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вучич

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував рішення Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на вступ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"У мене як адвоката диявола було одне питання, яке я не підніматиму публічно. Питання, на яке дуже складно відповісти, коли мова йде про Молдову та Україну, особливо про Україну", – сказав Вучич.

"Нам десятиріччями говорили, що їм не потрібен новий Кіпр у Європі. А тепер ви бачите, що вони можуть отримати й три Кіпри, і чотири Кіпри. Це говорить про те, що політика завжди була домінантною і вирішальною. Віктор Орбан сказав, що в економічному плані Сербія та Чорногорія набагато більше готові стати частиною Євросоюзу. Але кого це хвилює", – поскаржився президент Сербії.

Також читайте: Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+100
Президент Сербії Вучич їде услід за кацапським короблем!
показати весь коментар
25.06.2022 18:13
+66
тебе в таежный союз надо, а не в ЕС
показати весь коментар
25.06.2022 18:13
+64
А що їм там робити, з такими заявами і Угорщини достатньо.
показати весь коментар
25.06.2022 18:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сербія - кандидат у члени Євросоюза.
показати весь коментар
25.06.2022 19:39 Відповісти
Сербія в Євросоюзі

невже? ми щось пропустили? )
показати весь коментар
25.06.2022 19:40 Відповісти
В этом случае сербский чиновник выступает как сторонник агрессора, врага, а не как нормальный здравый европеец. Здесь он хочет путину показать себя, а не в интересах сербов. Он козлит....Как здравый человек должен был радоваться за Украинцев.Не он,козлит,. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
25.06.2022 19:32 Відповісти
Довбойоб
показати весь коментар
25.06.2022 19:33 Відповісти
Правильно. З великої літери.
показати весь коментар
25.06.2022 20:13 Відповісти
Вучич идёт на ******
показати весь коментар
25.06.2022 23:58 Відповісти
Вучич і Орбан - два *************.
показати весь коментар
25.06.2022 19:37 Відповісти
Нехай сосне..
показати весь коментар
25.06.2022 19:46 Відповісти
Ещё один гондон.
показати весь коментар
25.06.2022 19:50 Відповісти
А що Сербія робить в Євросоюзі?Убога країна.
показати весь коментар
25.06.2022 19:50 Відповісти
Сербія не в Євросоюзі
показати весь коментар
25.06.2022 20:17 Відповісти
Это сосем неважно, какая чушь приходит этому придурку в голову, язык-то без костей.
показати весь коментар
25.06.2022 19:58 Відповісти
Не зря он себе такие "губы" накуярил - вечно сосущий у *****.
показати весь коментар
25.06.2022 20:08 Відповісти
Сербы исторически всё время с паРашей им надо туда переправится шоб не воняли в Евросоюзе и не мешали идти к цивилизации нормальным странам.
показати весь коментар
25.06.2022 20:09 Відповісти
Одне ніщо зсилаясь на інше ніщо не згодне з політикою ЄС.Аяяй що ж тепер робити.
показати весь коментар
25.06.2022 20:13 Відповісти
Он таким способом напомнил, что есть такая страна- Сербия. А он - её целый прэзэдэнт. Другим способом просто не обратили бы внимания ))
показати весь коментар
25.06.2022 21:31 Відповісти
Хай ця посіпака промосковська свої претензії в дупу засуне
показати весь коментар
25.06.2022 20:45 Відповісти
ОН НЕРВНИЧАЕТ !!! МОЖЕТ БЫТЬ ИНФАРКТ ИЛИ ИНСУЛЬТ !)
показати весь коментар
25.06.2022 20:54 Відповісти
Віктор Орбан сказав, що в економічному плані Сербія та Чорногорія набагато більше готові стати частиною Євросоюзу. Але кого це хвилює Джерело: https://censor.net/ua/n3350195

То він тут прав - аж нікого не хвилює))))) Сербія+орбан пнх услід за російським кораблем
показати весь коментар
25.06.2022 21:04 Відповісти
Для кого орбан - авторітет? Для ******* і таких же *********** сербів. Хай створюють свій окремий *********** союз
показати весь коментар
25.06.2022 21:06 Відповісти
А у кацапського підхвістя хтось питав?
показати весь коментар
25.06.2022 21:20 Відповісти
А Сербія не Кіпр? Та аж десять кіпрів. Совок локального масштабу - ледве розгребли їх колгосп у 90-ті. Зараз ще с Косово не до кінц розібрались. Тому нехай скрутить ті свої промови и в дупу засуне. Рашистська хвойда.
показати весь коментар
25.06.2022 21:23 Відповісти
ГавноМет
показати весь коментар
25.06.2022 21:32 Відповісти
Піди бL&dvo ще відсмокчи в ***** - і викажи йому усі свої гандонські "прітєнзіі"! Європі вже й так вистачає троянських коняк ***** серед своїх членів! Ше туди додати *********** - буде вже цілий табун рюзьгємірних гнидих(не плутати з гнідими!)
показати весь коментар
25.06.2022 21:52 Відповісти
Сербы до сих пор не могут простить украинским миротворцам спасение боснийских мусульман в анклаве Жепа в 1995 году. Они хотели устроить там вторую Сребреницу, но наши воины спасли несколько тысяч человек от расправы.
Сербы обиделись...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53736097
показати весь коментар
25.06.2022 22:24 Відповісти
Србе на врбе!
показати весь коментар
25.06.2022 22:25 Відповісти
Вот скотина.
показати весь коментар
25.06.2022 22:55 Відповісти
вучичу надо поднимать вопрос не экономический, а политический: с кем сербия - с недоросией или ЕС. а так получается как наша вата - страстно хочет быть с рашкой, но сваливать туда не хочет...
показати весь коментар
25.06.2022 23:00 Відповісти
Пашшшол *******!!!
показати весь коментар
25.06.2022 23:58 Відповісти
сербия так любит кацапов но рвется непременно в евросоюз....ох и бл*ди...
показати весь коментар
26.06.2022 00:57 Відповісти
Путинский холуй! Путин уничтожает народ Украины и инфраструктуру..а НАТО осторожно,.поворачивались и то вони было на весь мир..Вам не в ЕС а путлеровскую́ Рашку!!
показати весь коментар
26.06.2022 03:02 Відповісти
Серби *************,тому це не цікаво! Відпрацьовує!
показати весь коментар
26.06.2022 11:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 