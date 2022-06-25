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армія РФ (13455) війна (56332) Херсонщина (4240)

Російські окупанти намагаються влаштувати собі легке поранення, щоб їх евакуювали з Херсонщини, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

Армія РФ на півдні України втрачає позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення. Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими", - покудомляють в ОК.

Водночас зауважують, що Кремль продовжує застосовувати тактику масованих ракетних ударів по всій території України. У зоні відповідальності Командування ситуація стабільно напружена, але під контролем сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невдала спроба рашистів наступати на Харківщині: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
ті які ракетами шмаляли сидять за парєбріком безпечно...а ті що в окопах під херсоном цілком можливо деморалізовані відсутністю помародерити і бажають злиняти...
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25.06.2022 18:40
+9
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25.06.2022 18:30
+8
Ну і ржака

Орки риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення🤣🤣🤣
Так можна залишитись без ніг і ткати будете , кацапи ?

Краще руки піднімайте , або бошки 😄
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25.06.2022 18:42
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25.06.2022 18:30 Відповісти
Ну вот на кого это расчитано ** вашу мать вот это вот все? Седне орки всю ночь **ошили ракетами Украину. Вы нас за долбо**ов считаете?
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25.06.2022 18:32 Відповісти
ті які ракетами шмаляли сидять за парєбріком безпечно...а ті що в окопах під херсоном цілком можливо деморалізовані відсутністю помародерити і бажають злиняти...
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25.06.2022 18:40 Відповісти
Правильно. Кацапен зі бітте!
Краще стріляти у місце, де повністю відсутній мозок - у голову.
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25.06.2022 18:33 Відповісти
Ne ne ne nihuja kurwy, tol6ko smert6
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25.06.2022 18:35 Відповісти
Ну і ржака

Орки риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення🤣🤣🤣
Так можна залишитись без ніг і ткати будете , кацапи ?

Краще руки піднімайте , або бошки 😄
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25.06.2022 18:42 Відповісти
Тю. Наче ви не знаєте, звідкі за кацапською анатомією в кацапів руки ростуть. З такою конфігурацією, аби тікати, ноги не потрібні
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25.06.2022 19:26 Відповісти
І як тікати будете кацапи ?
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25.06.2022 18:43 Відповісти
Бесполезная новость. Ну прострелил кто-то себе ногу и что? У них резерв огромный. Вы лучше контрнаступление организуйте хоть где-то. Потому что на определенных участках фронта есть места куда можно ударить но не видно особого желания командования. А время для удара все меньше. Грубо говоря если в течении месяца не начать контрнаступление то и отвоевать ничего в этом году не получиться.
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25.06.2022 18:56 Відповісти
Як у таких випадках ді(л)ди робили? Пра-а-авильно... "Самострел? К стенке!"
Треба більше трупів і трешу! Кацапи, їбоште своїх, як "Смерш" у 40-х! І взагалі, розстрілюйте навіть тих, хто теліпає мовою щось "пораженческое и паникерское"!
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25.06.2022 19:18 Відповісти
Дурні, воно вам потрібно? Йдіть по домах, вас дурних Іванів Маньки чекають дома.
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25.06.2022 19:29 Відповісти
***...та застрілься і не мучся, дебіл! Тебе вже й так ," ізначальна" розвели, як лошару.
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25.06.2022 19:30 Відповісти
. Россияне, в детстве, всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали...
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25.06.2022 19:31 Відповісти
Пусть массово делают себе самокастрацию.
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25.06.2022 19:51 Відповісти
напечатайте листовки как самураи делают себе харакири и с беспилотника раскидайте на окопы пусть учатся
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25.06.2022 20:56 Відповісти
Слушай Кужугетыч, он имеет выйти,
Он имеет выйти, вам говорят!
Лучше Кужугетыч, его замените,
Ноги вверх и он - назад.
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26.06.2022 00:15 Відповісти
 
 