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Через ремонт на польській залізниці поїзди з Одеси та Києва до Перемишля затримуються майже на 12 годин, - Укрзалізниця
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
Продовжуються ремонтні роботи на польській залізниці. В черзі на кордоні три українські поїзди, ще один чекає дозволу на відправку з Перемишля.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Укрзалізниці.
"Затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", - йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" нагадують, що затримка спричинена пошкодженням контактної мережі на польській залізниці. Його намагаються усунути.
"Просимо вибачення в наших пасажирів. Будемо тримати в курсі щодо поновлення руху, очікуємо його вже найближчим часом", - підкреслюють у преслужбі.
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