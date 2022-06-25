Рішення про постачання нам сучасних танків і літаків ще не прийнято. Але раніше і про Stinger говорили, що це неможливо, - Резніков
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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що проблему отримання сучасних танків і літаків, необхідних Україні, ще не розв’язано, але він оптимістично налаштований щодо цього.
Про це він сказав в інтерв'ю ICTV, опублікованому 24 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Резніков зазначив, що Україні надходить від партнерів "високоточна зброя, яка спроможна нанести правильне ураження по правильних цілях". Він наголосив, що зброї завжди буде недостатньо, доки не настане перемога, і Україна і далі проситиме партнерів про підтримку, але він оптимістично й позитивно оцінює результати третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Приїхали "панцерхауси"... Це сталося, це тектонічний зсув. А це значить, що завтра будуть Gepard та інші варіанти допомоги, і це дуже принципова історія. Можу сказати, що посилиться спроможність нашого флоту в захисті наших інтересів на Чорному морі – вже є протикорабельні системи, і будуть ще додаткові посилення. Буде більше систем MLRS і ракет до них... Буде посилена співпраця і взаємодія за даними розвідки", – анонсував міністр.
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Він зазначив, що Україна, зокрема, отримує "в режимі онлайн" інформацію від партнерів про запуск крилатих і балістичних ракет росіянами, що разом з інформацією української ППО дозволяє запустити оповіщення і дати людям можливість вчасно пройти в притулки.
"Є, звісно, речі, які принципово – поки що! – не вирішені. Це танки і літаки. Сучасні, мається на увазі. Це питання, яке ми продовжуємо обговорювати з партнерами, переконувати, що нам це таеж необхідно. Поки що політичне рішення про надання сучасних танків і літаків не прийнято. Але я оптиміст. Ви знаєте, що у листопаді минулого року мені казали, під час мого візиту до США, що отримання нами Stinger є неможливим", – сказав Резніков.
Американські чиновники, за його словами, пояснювали, що надати Україні Stinger не дозволяє законодавство, а на пропозицію змінити закон відповідали, що це також неможливо.
"Зараз ми отримали близько тисячі Stinger. Тобто це означає, що неможливе можливе, в тому числі наша перемога над Російською Федерацією", – резюмував голова Міноборони.
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вже така техніка на фронті і ефективно працює
На вас напав ведмідь, поряд купа мисливців зі зброєю, замість того щоб допомогти вони починають читати ведмедю мораль, а потім кидають вам в якості зброї каменець, після того як медвідь відгриз вашу ногу вони кидають вам ржавих патронів і гвинтівку в розібраному вигляді.
Притом когда поставляли гаубицы, то самолеты летали просто мгновенно как по команде и в большом количестве. Но с тех пор идет самый минимум и притом авиадоставкой, а не свозиться в Европу.
То есть у них принято новое решение, с помощью американского ЦРУ и внедренных агентов туда: "Путину нужно сохранить лицо, нельзя дать ему возможности проиграть войну", а если украинцев погибнет 2 миллиона человек, то всему Западу будет не хуже, да и беженцы им пригодятся после африканских беженцев и падения рождаемости аж до 1.8 или еще ниже. Нас это категорически и абсолютно не устраивает. Есть два рычага давления на США: первый это проиграть войну с капитуляцией и величием Путина, чтобы демократы проиграли все выборы и еще на долгий срок, а второй вариант это угрожать Европе, что мы предложим Путину временное перемирие ради объединения армий и войны против всей Европы, включая Францию и Германию с обязательной целью оккупировать эти две страны. Что обе страны будут работать ради войны с захватом всей Европы. И перестать делать заявления, что мы будем воевать даже лопатами. Нет, уже это не требуется, уже есть явная угроза всей Европе и рейтингу лично этих политиков, кто наделал много заявлений. Это наш козырный туз и не надо его превращать в шестерку, постоянно благодаря за даже не слабую помощь, а за невыполнения обещаний и своих же заявлений о поражении России.
значить що? потрібно робити все тихенько
а гучність зброї нехай відчує кацапня на своїй шкірі на фронті