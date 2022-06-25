Рішення про постачання нам сучасних танків і літаків ще не прийнято. Але раніше і про Stinger говорили, що це неможливо, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що проблему отримання сучасних танків і літаків, необхідних Україні, ще не розв’язано, але він оптимістично налаштований щодо цього.

Про це він сказав в інтерв'ю ICTV, опублікованому 24 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Резніков зазначив, що Україні надходить від партнерів "високоточна зброя, яка спроможна нанести правильне ураження по правильних цілях". Він наголосив, що зброї завжди буде недостатньо, доки не настане перемога, і Україна і далі проситиме партнерів про підтримку, але він оптимістично й позитивно оцінює результати третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".



"Приїхали "панцерхауси"... Це сталося, це тектонічний зсув. А це значить, що завтра будуть Gepard та інші варіанти допомоги, і це дуже принципова історія. Можу сказати, що посилиться спроможність нашого флоту в захисті наших інтересів на Чорному морі – вже є протикорабельні системи, і будуть ще додаткові посилення. Буде більше систем MLRS і ракет до них... Буде посилена співпраця і взаємодія за даними розвідки", – анонсував міністр.

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Він зазначив, що Україна, зокрема, отримує "в режимі онлайн" інформацію від партнерів про запуск крилатих і балістичних ракет росіянами, що разом з інформацією української ППО дозволяє запустити оповіщення і дати людям можливість вчасно пройти в притулки.



"Є, звісно, речі, які принципово – поки що! – не вирішені. Це танки і літаки. Сучасні, мається на увазі. Це питання, яке ми продовжуємо обговорювати з партнерами, переконувати, що нам це таеж необхідно. Поки що політичне рішення про надання сучасних танків і літаків не прийнято. Але я оптиміст. Ви знаєте, що у листопаді минулого року мені казали, під час мого візиту до США, що отримання нами Stinger є неможливим", – сказав Резніков.



Американські чиновники, за його словами, пояснювали, що надати Україні Stinger не дозволяє законодавство, а на пропозицію змінити закон відповідали, що це також неможливо.



"Зараз ми отримали близько тисячі Stinger. Тобто це означає, що неможливе можливе, в тому числі наша перемога над Російською Федерацією", – резюмував голова Міноборони.

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