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Рішення про постачання нам сучасних танків і літаків ще не прийнято. Але раніше і про Stinger говорили, що це неможливо, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що проблему отримання сучасних танків і літаків, необхідних Україні, ще не розв’язано, але він оптимістично налаштований щодо цього.

Про це він сказав в інтерв'ю ICTV, опублікованому 24 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Резніков зазначив, що Україні надходить від партнерів "високоточна зброя, яка спроможна нанести правильне ураження по правильних цілях". Він наголосив, що зброї завжди буде недостатньо, доки не настане перемога, і Україна і далі проситиме партнерів про підтримку, але він оптимістично й позитивно оцінює результати третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Приїхали "панцерхауси"... Це сталося, це тектонічний зсув. А це значить, що завтра будуть Gepard та інші варіанти допомоги, і це дуже принципова історія. Можу сказати, що посилиться спроможність нашого флоту в захисті наших інтересів на Чорному морі – вже є протикорабельні системи, і будуть ще додаткові посилення. Буде більше систем MLRS і ракет до них... Буде посилена співпраця і взаємодія за даними розвідки", – анонсував міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков

Він зазначив, що Україна, зокрема, отримує "в режимі онлайн" інформацію від партнерів про запуск крилатих і балістичних ракет росіянами, що разом з інформацією української ППО дозволяє запустити оповіщення і дати людям можливість вчасно пройти в притулки.

"Є, звісно, речі, які принципово – поки що! – не вирішені. Це танки і літаки. Сучасні, мається на увазі. Це питання, яке ми продовжуємо обговорювати з партнерами, переконувати, що нам це таеж необхідно. Поки що політичне рішення про надання сучасних танків і літаків не прийнято. Але я оптиміст. Ви знаєте, що у листопаді минулого року мені казали, під час мого візиту до США, що отримання нами Stinger є неможливим", – сказав Резніков.

Американські чиновники, за його словами, пояснювали, що надати Україні Stinger не дозволяє законодавство, а на пропозицію змінити закон відповідали, що це також неможливо.

"Зараз ми отримали близько тисячі Stinger. Тобто це означає, що неможливе можливе, в тому числі наша перемога над Російською Федерацією", – резюмував голова Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системи HIMARS вже в Україні, літо для окупантів буде гарячим, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Абрамсы вряд ли будут, во всяком случае - в товарных количествах. А вот Паладинов лучше бы побольше, и желательно - M109A6.
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25.06.2022 19:14
+6
на всяк випадок - респект і пошанa всім..
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25.06.2022 19:08
+6
Процес руйнації московської орди триває!! Руйнація імперії це історичний незворотній процес!!Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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25.06.2022 19:08
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Пояснюйте їм що якщо не буде зброї, то після донбасу рашисти можуть спробувати прорватися на Одесу й придністров'я, а там захоплена молдова і повний п*****, так що нехай шевеляться, хочуть не хочуть, а дуже скоро такими темпами почнеться третя світова і тоді воювати доведеться всій Європі.
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25.06.2022 19:07 Відповісти
це не їм - це вам треба пояснювати, а ви ніякі ...
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25.06.2022 19:09 Відповісти
на всяк випадок - респект і пошанa всім..
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25.06.2022 19:08 Відповісти
Процес руйнації московської орди триває!! Руйнація імперії це історичний незворотній процес!!Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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25.06.2022 19:08 Відповісти
респект і пошанa всім....
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25.06.2022 19:10 Відповісти
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25.06.2022 19:13 Відповісти
ну хоч почуття ґумору трохи є... - вже не погано..
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25.06.2022 19:42 Відповісти
Абрамсы вряд ли будут, во всяком случае - в товарных количествах. А вот Паладинов лучше бы побольше, и желательно - M109A6.
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25.06.2022 19:14 Відповісти
Пока это пустое. Интереснее была другая новость, промелькнувшая в новостях. Вроде бы решается вопрос об обучении украинских пилотов на F16.
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25.06.2022 19:19 Відповісти
поширюеш і не довіряеш офіційним джерелам...
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25.06.2022 19:21 Відповісти
В чем вопрос?
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25.06.2022 19:36 Відповісти
не буде Абрамсів.
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25.06.2022 19:20 Відповісти
ФИГ НАМ ТАКОЕ ДАДУТ ЭТО ШОТО КОСМИЧЕСКОЕ
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25.06.2022 19:21 Відповісти
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25.06.2022 19:40 Відповісти
огорчу)
вже така техніка на фронті і ефективно працює
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25.06.2022 23:04 Відповісти
Поки вони там почухаються і нам дадуть нарешті цю зброю, рашисти половину України можуть захопити. А ці всі чухаються і розповідають казки ось зараз дамо вам важке озброєння.
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25.06.2022 19:15 Відповісти
я б декілька доріг ще збудував перед тим як захід обвиняти...
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25.06.2022 19:18 Відповісти
Да а заходу треба всі дорогі в гімно, а то ***** нападе.
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25.06.2022 19:32 Відповісти
шоссе "Кривий Ріг - бубін маєток" - доцільно і на часі...
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25.06.2022 19:53 Відповісти
А кто знает, что будет, если сбить ядерный заряд, выпущенный искандером м с белоруссии? Загрязнится ли радиацией земля под ним в том же объеми, что и просто при ударе о землю?
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25.06.2022 19:18 Відповісти
нічого не буде - ядерну реакцію, визивае "взриватель", "взриватель" не взірвется - монби нема...
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25.06.2022 19:27 Відповісти
але лизати ту срань теж не треба...
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25.06.2022 19:37 Відповісти
але ж деякі бовдури спробують))))
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25.06.2022 21:22 Відповісти
поводьтеся як з бубою - ґімно краще обійти.
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25.06.2022 19:39 Відповісти
Чисто мене розмови такого типу вже задрали
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25.06.2022 19:26 Відповісти
40 миллиардов Лед Лиза вам шо мало
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25.06.2022 19:33 Відповісти
На війну Україна витрачає 5 млрд на місяць, і це тільки на зброю, і цього вкрай не достатньо. Америка дає 40 млрд. але з них лише біля 11 піде на зброю.
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25.06.2022 19:47 Відповісти
Запад так долго затягивает, что уже пора им самим на своих танках и самолетах включаться.
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25.06.2022 19:35 Відповісти
К концу года, когда 90% у нас всего будет разрушено, может дадут и самолеты и танки. Путлера нельзя злить очень...
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25.06.2022 19:40 Відповісти
Не дадуть, виглядає так наче ми героїчно тримаємось щоб дати Європі час переозброїтись і підготуватись, а те що стираються міста - а хто пам'ятає як ті міста виглядали.
На вас напав ведмідь, поряд купа мисливців зі зброєю, замість того щоб допомогти вони починають читати ведмедю мораль, а потім кидають вам в якості зброї каменець, після того як медвідь відгриз вашу ногу вони кидають вам ржавих патронів і гвинтівку в розібраному вигляді.
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25.06.2022 19:51 Відповісти
Та подивіться на того рєзнікова. Я би йому ножик не довірив,щоб він не поранився. Харизма не просто відсутня, вона зі знаком мінус. Це злочин, тримання на посту Міністра ТАКЕ в ТАКИЙ час.
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25.06.2022 20:08 Відповісти
То дають то не дають, то знову обіцяють дати, то передумали давати ... НАТО продемонструвало свою нездатність оперативно вирішувати оборонні та оборонно - наступальні завдання в разі виникнення воєнної загрози. Саме відсутністю чіткого централізованого керівництва в НАТО, надто тривалими прийняттями рішень, відсутністю єдності в прийнятті рішень в керівництві НАТО скористався Путін. Він впевнений у своїй безкарності, він погрожує всім, ігнорує всі інші країни, а в той же час вимагає ... поваги до Росії. Це нонсенс !!!
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25.06.2022 20:14 Відповісти
подготовка пилота на F-15 занимает один год
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25.06.2022 20:28 Відповісти
Так какие суммарные цифры, если исключить срок после поставок 50 гаубиц м777? Что после этого времени поставлено? Раза в 3-4 меньше, чем было первой крупной партией легкого вооружения, самолетов разобранных , танков из Польши. И на Германию можно гнать ливерку, но они поставили САУ, а США - нет. Так то так.

Притом когда поставляли гаубицы, то самолеты летали просто мгновенно как по команде и в большом количестве. Но с тех пор идет самый минимум и притом авиадоставкой, а не свозиться в Европу.

То есть у них принято новое решение, с помощью американского ЦРУ и внедренных агентов туда: "Путину нужно сохранить лицо, нельзя дать ему возможности проиграть войну", а если украинцев погибнет 2 миллиона человек, то всему Западу будет не хуже, да и беженцы им пригодятся после африканских беженцев и падения рождаемости аж до 1.8 или еще ниже. Нас это категорически и абсолютно не устраивает. Есть два рычага давления на США: первый это проиграть войну с капитуляцией и величием Путина, чтобы демократы проиграли все выборы и еще на долгий срок, а второй вариант это угрожать Европе, что мы предложим Путину временное перемирие ради объединения армий и войны против всей Европы, включая Францию и Германию с обязательной целью оккупировать эти две страны. Что обе страны будут работать ради войны с захватом всей Европы. И перестать делать заявления, что мы будем воевать даже лопатами. Нет, уже это не требуется, уже есть явная угроза всей Европе и рейтингу лично этих политиков, кто наделал много заявлений. Это наш козырный туз и не надо его превращать в шестерку, постоянно благодаря за даже не слабую помощь, а за невыполнения обещаний и своих же заявлений о поражении России.
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25.06.2022 20:56 Відповісти
илларионов, перелогинься.
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25.06.2022 21:31 Відповісти
Запад так долго затягивает, что уже пора им самим на своих танках и самолетах включаться. Мы же фактически воюем за весь цивилизованный мир.
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25.06.2022 21:49 Відповісти
зброя як і гроші любить тишу
значить що? потрібно робити все тихенько
а гучність зброї нехай відчує кацапня на своїй шкірі на фронті
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25.06.2022 23:02 Відповісти
 
 