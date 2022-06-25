Це схоже на оголошення війни, - Лукашенко про блокаду Литвою товарів до Калінінградської області
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на зустріч Лукашенка й Путіна
Лукашенко заявив: "Нас дуже напружує та ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте: це керівництво Польщі й керівництво Литви. Політика (спрямована – ред) на конфронтацію.. І вам їх вистачає, особливо в Україні.
Останнім часом найманців найбільше з Польщі. Я не розумію, навіщо їм потрібна ця конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять і підштовхують тощо. Але політика огидна, поведінка – агресивна.
Те саме з Литвою. Наростає потік інформації про їхніх замисле призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінґрада, ізолювати Калінінґрад. Ну слухайте, це суголосно з оголошенням війни! Це ж неприпустимо подібні речі в сучасних умовах".
Самопроголошений президент Білорусі додав, що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.
Будь ласка, зачекайте...
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Тобі яка різниця,бульбозавр їпаний? Залізь в те лоно в яке хотів Україну повернути і сиди там тихенько поки бульбу не прострелили!
Идёт мужик по лесу, грибы собирает.
Когда выходит ему навстречу бабуля с ружьём и говорит,
- Вы меня изнасиловать хотите !?
Мужик, - Нет! Что вы бабуля!
- А придется!! Говорит бабка и взводит курки..
А санкції відносно Росії та БРСР - "спеціальна економічна операція" по лікуванню вас від "рашизму"! На голодний шлунок менше бажання воювать!
‼️Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий перевозку товаров, находящихся под санкциями, из материковой России в Калининградскую область через страны ЕС.
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Нет, это не объявление войны, а просто санкции! И вас никто не боится.
Скажи спасибо,что море вам не заблокировали. Плавайте пока.
європа ж звільнити хоче
Спрячься, беги в Гаагу, пока живой, ну в камере отсидишь пока не сдохнешь, толстый писун сокамерника не гумавая палка. Помни, что есть палачи виртуозы, двое суток в петле, ногами дрыгать придётся, если тебя притащат!!!
PS: Шли ***** на пу#ин, пока не поздно!