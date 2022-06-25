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Калінінград (70) Лукашенко (2308)

Це схоже на оголошення війни, - Лукашенко про блокаду Литвою товарів до Калінінградської області

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на зустріч Лукашенка й Путіна

Лукашенко заявив: "Нас дуже напружує та ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте: це керівництво Польщі й керівництво Литви. Політика (спрямована – ред) на конфронтацію.. І вам їх вистачає, особливо в Україні.

Останнім часом найманців найбільше з Польщі. Я не розумію, навіщо їм потрібна ця конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять і підштовхують тощо. Але політика огидна, поведінка – агресивна.

Те саме з Литвою. Наростає потік інформації про їхніх замисле призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінґрада, ізолювати Калінінґрад. Ну слухайте, це суголосно з оголошенням війни! Це ж неприпустимо подібні речі в сучасних умовах".

Самопроголошений президент Білорусі додав, що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, - президент Литви Науседа про калінінградський транзит

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Дэбил уссатый, твоя белорашка уже давно точно такой же агрессор, как и московия.
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25.06.2022 19:32
+39
Це спеціальна транспортно-інфраструктурна операція, для допомоги калінінградській економіці встати з калєн і імпортозаміститися
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25.06.2022 19:34
+34
Але ви сцикуни і нездатні напасти на країну-учасницю НАТО.
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25.06.2022 19:31
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Мелкий ПОТЦ!!
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25.06.2022 19:30 Відповісти
Бери выше защеканец картофельный❗
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25.06.2022 19:46 Відповісти
Драник недожаренный
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25.06.2022 22:56 Відповісти
От недоумок! Це спецоперація. Називається "санкції".
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25.06.2022 19:31 Відповісти
Але ви сцикуни і нездатні напасти на країну-учасницю НАТО.
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25.06.2022 19:31 Відповісти
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25.06.2022 21:28 Відповісти
Дэбил уссатый, твоя белорашка уже давно точно такой же агрессор, как и московия.
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25.06.2022 19:32 Відповісти
Бульбофюрера нужно сварить в мундире👍 А ху.й.ла без соли скормить пропагандонам☝
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25.06.2022 19:48 Відповісти
*************,йди нафуй.
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25.06.2022 19:32 Відповісти
Тепер зрозуміло що Європа робить все правильно.....пищать відьми
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25.06.2022 19:33 Відповісти
очко жим жим у старпера
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25.06.2022 19:34 Відповісти
У старпёров очко уже не жим-жим - поэтому они и старпёры
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25.06.2022 20:16 Відповісти
Це спеціальна транспортно-інфраструктурна операція, для допомоги калінінградській економіці встати з калєн і імпортозаміститися
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25.06.2022 19:34 Відповісти
Лукашенко про блокаду Литвою товарів до Калінінградської області
=====================
Тобі яка різниця,бульбозавр їпаний? Залізь в те лоно в яке хотів Україну повернути і сиди там тихенько поки бульбу не прострелили!
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25.06.2022 19:35 Відповісти
***** всегда будет на стороне своего сутенёра. Поэтому лука и поёт в терцию с ******, в перерывах между игрой на кожаной флейте путина.
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25.06.2022 19:37 Відповісти
Ну дуже грубо, але точніше не скажеш.
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25.06.2022 19:45 Відповісти
***********, а на что похоже сегодняшний запуск ракет с территории вашей страны вечных срепных бЯрёз, болот и потомственных терпил-холопов?
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25.06.2022 19:35 Відповісти
А що у Макарові робив білоруський спецназ ?
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25.06.2022 19:43 Відповісти
А вы за то моральных уродов из федерального округа Параши "************" спросите. Они вам, может быть, что то и проблеять в ответ, если смогут осмелиться свои языки из своих же задниц вытянуть.
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25.06.2022 21:08 Відповісти
Урод! Вылечит только могила!
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25.06.2022 19:36 Відповісти
Никакой могилы. Эту падаль зароют на помойке. Со всем его выводком.
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25.06.2022 19:38 Відповісти
Ну, попробуй абъяви.
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25.06.2022 19:37 Відповісти
Ну иди, повоюй с НАТО, раз они войну объявили.
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25.06.2022 19:37 Відповісти
та дійсно! а хто ж війну об'явив??
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25.06.2022 19:38 Відповісти
лукашенка, ******, а на що схожа "спецоперація" хйла?
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25.06.2022 19:37 Відповісти
Да простят Литва и Польша, я все же надеюсь, что этим 2м - Бибе и Бобе ( путлеру и таракану) хватит дури рыпнуться туда и их НАТО просто сравняет с землёй и это все закончится. Хотя и понимаю, что эти 2 ссыкуна могут воевать только с гражданскими, поэтому этого не случится
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25.06.2022 19:38 Відповісти
Лука штовхає путлєра на війну з НАТО?
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25.06.2022 19:38 Відповісти
лука тримає ніс за вітром, тому просто просто питляє.
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25.06.2022 19:41 Відповісти
Вусатий тарган як завжди дивує
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25.06.2022 19:38 Відповісти
Таракану всюди мерещаться "врагі" і початок війни з НАТО.
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25.06.2022 19:39 Відповісти
Это больше похоже на обыкновенный посыл на хер !
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25.06.2022 19:39 Відповісти
Да лукашило, ты как бабка в том анекдоте...
Идёт мужик по лесу, грибы собирает.
Когда выходит ему навстречу бабуля с ружьём и говорит,
- Вы меня изнасиловать хотите !?
Мужик, - Нет! Что вы бабуля!
- А придется!! Говорит бабка и взводит курки..
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25.06.2022 19:40 Відповісти
блокада портов Украины это для них норм, а как их деревню заблокировали начали скулить, типичные гопники , ни чего не имеющие с государственностью и политикой , простая шантропа с подворотни.
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25.06.2022 19:42 Відповісти
понтами здесь и закончится .два дебила поекрасно понимают что это не Украина ,тягаться с нато им не по зубам
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25.06.2022 19:44 Відповісти
Когда с территории Беларуси бомбардировщики вылетают бомбить Киев - это на войну не похоже. Совсем. Блокада и уничтожение Мариуполя тоже на войну не похожи. А закрытые границы с Калининградской областью - это, конечно, война.
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25.06.2022 19:45 Відповісти
морська дорога відкрита
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25.06.2022 19:49 Відповісти
Tak maksimum 50% tovarov popadiot pod ES sankciji,drugoje kak jexalo tak i dalse jedut.Tut s uxi zdelali slona
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25.06.2022 20:00 Відповісти
Поки що "відкрита"! Як тільки Фінляндія буде в НАТО - кацапи перестануть "бикувать" бо їх перестануть випускать на Балтику! Три четвертих виходу з Фінської затоки - Моонзунд Це - територія Естонії Решта - фінські територіальні води! І "Калінінграду" настане економічний "піз*ец"! З Мурманська навкруги Скандінавського півострова не навозишся ні харчів ні іншого А якщо "моча в голову вдарить" взагалі і будуть продовжувать "бикувать" - то їм і Датські протоки перекриють!
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25.06.2022 20:07 Відповісти
Can someone make his head 9 gram heavier already?
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25.06.2022 19:45 Відповісти
Чекаєм на карту де вусатий покаже як Литва готувалась напасти на білорусь расію і на все одкб разом взяте
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25.06.2022 19:45 Відповісти
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25.06.2022 22:31 Відповісти
Військо, що вдирається до України з білорусі, обстріл України з території білорусі, - ось що означає "оголошення війни", а блокада товарів до окупованого Кенігсберга - це санкції.
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25.06.2022 19:46 Відповісти
а бомбить с территории беларуси украину *** не обьявление войны,******* усатый.
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25.06.2022 19:47 Відповісти
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25.06.2022 19:48 Відповісти
On segodnja v ********* poehal.Na shodnjak *******!
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25.06.2022 20:28 Відповісти
нехай повоює.
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25.06.2022 19:48 Відповісти
Єдине слово "мразь" чомусь вертится у голові.
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25.06.2022 19:49 Відповісти
Лука! Війну Росії в Україні ви іменуєте "спеціальною військовою операцією""
А санкції відносно Росії та БРСР - "спеціальна економічна операція" по лікуванню вас від "рашизму"! На голодний шлунок менше бажання воювать!
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25.06.2022 19:50 Відповісти
я щас карты вам пакажу откуда ЛИТВА готовила удар по северному рейху . и если бы ...... и петухи в курятнике от смеха обосцались . а куры нестись перестали . у ********** в глотке засох соловьиный памет . а у кывы в студии начался шизофренический припадок в прямом эфире
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25.06.2022 19:52 Відповісти
А вот отвёртка сырьевой Европы
‼️Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий перевозку товаров, находящихся под санкциями, из материковой России в Калининградскую область через страны ЕС.
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25.06.2022 19:53 Відповісти
Так они и Литву и всю Балтику без боя сдадут, если так боятся Путина. Сцыкуны одним словом
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25.06.2022 19:57 Відповісти
Ну і що? Так країни ЕС УЖЕ прийняли рішення про санкції! Хай ввозять в "країни ЕС" товари! Тільки питання: "А їх туди пустять?"
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25.06.2022 20:10 Відповісти
И Боже вас упаси ,, никогда не читайтє кацапских газет до обеда ..
. .
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25.06.2022 20:11 Відповісти
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25.06.2022 19:55 Відповісти
Zdes uze i matom kritj rot ne otkrivaetsja. Zdes sanitari nuzni! I ne lecitj,a evtanizirovatj.
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25.06.2022 19:57 Відповісти
Litve davno emu nikto neotvecajet,tolko potom dobavliajet sankciji.S nim tut vsio jasno
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25.06.2022 19:57 Відповісти
Привикай падло. Бо вбивства українців ракетами пущених з території рб його не турбує. Але за все треба платити, и ти разом з ****** заплатиш по повній.
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25.06.2022 19:58 Відповісти
Раз карту не показал - значит, врет, ****!
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25.06.2022 20:01 Відповісти
Билли, где карта? Нам нужна карта, Билли!
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25.06.2022 20:08 Відповісти
ні, це схоже на спецоперацію
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25.06.2022 20:09 Відповісти
А на що схоже коли із Білорусі летять ракети і пруться війська на територію України. Морда ти козляча Лукашенко
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25.06.2022 20:10 Відповісти
Придурок картопельній, Литва не блокує Калінінград, а не пускає кацапське лайно у власну країну. Якщо ***** так печеться про транзит, то хай транзитує морем. Але мені здається, що незабаром у акваторіях кацапських портів з'являться "зірвані штормом "невідомо чиї морські міни.
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25.06.2022 20:11 Відповісти
Живут два диктатора-изгоя - Пупа и Лупа. И чувствуют, что им скоро хана, поэтому и держатся друг за друга - Лупа за Пупу, а Пупа за Лупу...
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25.06.2022 20:14 Відповісти
Это было гениально.
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26.06.2022 06:20 Відповісти
Таракан думает, что их кто то боится и дуркует специаьно перекручивая смысл, а может и нет.
Нет, это не объявление войны, а просто санкции! И вас никто не боится.
Скажи спасибо,что море вам не заблокировали. Плавайте пока.
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25.06.2022 20:15 Відповісти
Вусата боядь. Знову стріляли з твого колгоспу. Повір, відповідь буде.
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25.06.2022 20:15 Відповісти
Розстрілять падлюку вусату бо воно мерзенніше за путлера!
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25.06.2022 20:18 Відповісти
Показалось. Если кажется, креститься надо! Гундяй зуб даст!
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25.06.2022 20:21 Відповісти
Чому Європа не може зупинити двох реваншистів - фашистів ? Чого кляті росіяни хочуть досягти - любові і поваги до Росії ? Після того, як кляті московіти віроломно напали на Україну, вбивають наших людей, дітей, знищують наші міста, інфраструктуру, промисловість, хочуть відкинути нас на десятиліття назад у нашому розвитку - їм що пам'ятники за це ставити ? Європо, мобілізуйся !!!
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25.06.2022 20:23 Відповісти
хороший бульбафюрер - мертвый бульбафюрер
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25.06.2022 20:33 Відповісти
Так покакая если тебя очень напрягает гнида усатая
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25.06.2022 20:49 Відповісти
колорадский жюк,пора на огороде уже опрыскивать чтоб подохли
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25.06.2022 21:03 Відповісти
Не почнеться: ***** -- сцикло.
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25.06.2022 22:32 Відповісти
А обстрелы Украины из Беларусской области РФ - не объявление войны ?
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25.06.2022 21:21 Відповісти
Бдя БульбоФьюрер ты путинХуйло чем занимаетесь?А?!чмошники ******* было развязать войну!Путин Дегенераты в реале думал за пару дней как Крым забрать!а за просто проиграет по всем рубежам!а главное Моральным!!!никто путинаХуйла уважать не будет никогда и это будет только смерть!!!жаль поРашу!!!
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25.06.2022 21:30 Відповісти
Велика новина. ************, який здав свою країну як склотару і командує тепер хіба що своєю кухаркою, щось там булькнув...
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25.06.2022 21:41 Відповісти
А какого хрена этот бульбаш, лезет не в своё дело, подмахивает ху#лу? Тварь усатая, тараканище позорное, марионетка хренова, сгинь раз и навсегда, ********!
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25.06.2022 21:57 Відповісти
Смешно, но если Лука не получит от скреп достаточно денег, то будет угрожать им вступлением в союзное государство с Литвой или Польшей.
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25.06.2022 21:58 Відповісти
це спецоперація, яка війна,
європа ж звільнити хоче
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25.06.2022 22:13 Відповісти
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25.06.2022 22:46 Відповісти
Прастытутка танная3%, ты же знаешь что тебя ожидает? Перед шыбеніцой, гумавая палка в жопу!
Спрячься, беги в Гаагу, пока живой, ну в камере отсидишь пока не сдохнешь, толстый писун сокамерника не гумавая палка. Помни, что есть палачи виртуозы, двое суток в петле, ногами дрыгать придётся, если тебя притащат!!!
PS: Шли ***** на пу#ин, пока не поздно!
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25.06.2022 22:48 Відповісти
Чуєш напружений ти наш.А ракети по Україні з білорусії це не схоже на рголошення війни?Нас дуже напружують ракетні обстріли з білорусі.І смерть людей від цих обстрілів на совісті лукашенка
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25.06.2022 23:02 Відповісти
Мечтаю увидеть эту усатую тушу, болтающуюся на веревке... 🤬
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25.06.2022 23:27 Відповісти
 
 