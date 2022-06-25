Путін пообіцяв Лукашенку, що Росія передасть Білорусі "Іскандери" та модернізує її Су-25 під ядерні боєзаряди
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін оголосив про рішення передати на озброєння Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Як ви з нами домовлялися - ви поставили питання про це, - рішення в нас прийнято. Ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", кі можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, до того ж як в звичному, так і в ядерному викнанні", - сказав він на зустрічі з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі 25 червня.
Тепер заступники міністрів оборони та глави генштабів мають пропрацювати всі деталі.
Також, за даними видання, Путін запропонував дообладнати в Росії літаки Су-25, які перебувають на озброєнні білоруської армії.
Лукашенко попросив Путіна допомогти у переобладнанні білоруських військових літаків, щоб вони могли нести ядерні боєзаряди. Він визнав, що його "дуже турбують питання тренувальних польотів літаків США та НАТО, які готуються нести ядерні боєголовки та ядерні заряди".
"Я ставлю питання про те, щоб ми могли бути готові до всього, навіть до застосування найсерйознішої зброї, щоб захистити нашу батьківщину від Бреста до Владивостока", - додав він.
"На озброєнні білоруської армії знаходиться досить велике угруповання літаків Су-25. Їх можна було б відповідним чином дообладнати та відповідним чином розпочати підготовку льотного складу", - заявив Путін.
Нагадаємо, президент країни-агресора Російської Федерації Володимир Путін й узурпатор влади в Білорусі Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.
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2.Пусть реально передаст
3.лукашенко чтобы мне утерялся во власти и от власти
4.и Сакции санкции санкции...ДЛЯ РАШКИ И БЕЛОРУССИИ ПЕРВОЙ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ....а ВТОРОЙ ЗА СТАТУС ГОСУДАРСТВО ТЕРРОРИСТ ЯДЕРНОГО ЦИКЛА..
Ото світу сьогодення не пощастило (а Україні -- так взагалі) з двома їбанатами!
створений ФСБ ІГІЛ був перший в черзі на терористичне ЯО
От же у бесноватого путлера искандерики закончились...
якщо побачите ядерний гриб біжіть в його сторону, щоб швидше померти і не мучатись
Ведь он ***** и передаст.
Тара та та тара та та.
і білоруси будуть в лаптях зато з ядреною бомбою
Мумія здохло і ще щось передає, москалі ви *******
Девушка пукнула в электричке. Ей стыдно стало. Ну и она пальцем начала водить по стеклу, чтобы звук подделать. А сидящий напротив пассажир ей говорит: звук то подделала, а запах?