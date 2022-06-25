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Путін пообіцяв Лукашенку, що Росія передасть Білорусі "Іскандери" та модернізує її Су-25 під ядерні боєзаряди

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

искандер

Президент Росії Володимир Путін оголосив про рішення передати на озброєння Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Як ви з нами домовлялися - ви поставили питання про це, - рішення в нас прийнято. Ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", кі можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, до того ж як в звичному, так і в ядерному викнанні", - сказав він на зустрічі з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі 25 червня.

Тепер заступники міністрів оборони та глави генштабів мають пропрацювати всі деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському Петербурзі розпочалися перемовини Лукашенка та Путіна

Також, за даними видання, Путін запропонував дообладнати в Росії літаки Су-25, які перебувають на озброєнні білоруської армії.

Лукашенко попросив Путіна допомогти у переобладнанні білоруських військових літаків, щоб вони могли нести ядерні боєзаряди. Він визнав, що його "дуже турбують питання тренувальних польотів літаків США та НАТО, які готуються нести ядерні боєголовки та ядерні заряди".

"Я ставлю питання про те, щоб ми могли бути готові до всього, навіть до застосування найсерйознішої зброї, щоб захистити нашу батьківщину від Бреста до Владивостока", - додав він.

"На озброєнні білоруської армії знаходиться досить велике угруповання літаків Су-25. Їх можна було б відповідним чином дообладнати та відповідним чином розпочати підготовку льотного складу", - заявив Путін.

Також читайте: Лукашенко стверджує, що Захід нібито намагається втягнути Білорусь у війну з Україною: "Для мене головне не влізти по вуха в український конфлікт"

Нагадаємо, президент країни-агресора Російської Федерації Володимир Путін й узурпатор влади в Білорусі Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+35
Передай бульбпнфюреру свои обосранные трусы, живой карликовый трупик.
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25.06.2022 19:48
+23
Чемодан пусть ему передаст. В который срет
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25.06.2022 19:54
+21
Нічого, назабаром їм ті труси видаватимуть:

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25.06.2022 20:33
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Передай бульбпнфюреру свои обосранные трусы, живой карликовый трупик.
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25.06.2022 19:48 Відповісти
Чемодан пусть ему передаст. В который срет
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25.06.2022 19:54 Відповісти
1. пусть Хйло доживет
2.Пусть реально передаст
3.лукашенко чтобы мне утерялся во власти и от власти
4.и Сакции санкции санкции...ДЛЯ РАШКИ И БЕЛОРУССИИ ПЕРВОЙ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ....а ВТОРОЙ ЗА СТАТУС ГОСУДАРСТВО ТЕРРОРИСТ ЯДЕРНОГО ЦИКЛА..
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25.06.2022 20:28 Відповісти
Нічого, назабаром їм ті труси видаватимуть:

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25.06.2022 20:33 Відповісти
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25.06.2022 21:01 Відповісти
Ключове слово: "пообіцяв"! Та він багато що кому обіцяв. ***** повірити - себе не поважати!
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25.06.2022 19:48 Відповісти
от як раз тут це не в тему
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25.06.2022 20:06 Відповісти
Перевожу на язык ***** - Наши искандеры будут в белораше официально вместе с кацапской командой управления.
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25.06.2022 20:11 Відповісти
А--а--а-а-а!! Всі нас (Рашку, себто) хочуть перетворити в ядерний попіл!!! А-а-а-а!!! Путєн, давай снаряди!! Тре щось робити з цим!!! ААаа-ааа!!
Ото світу сьогодення не пощастило (а Україні -- так взагалі) з двома їбанатами!
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25.06.2022 19:49 Відповісти
у Хйла походу не хватает лишних самолетов.
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25.06.2022 19:49 Відповісти
Падєліца анало-гавнєтом...
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25.06.2022 19:49 Відповісти
а чому не ІГІЛу ?

створений ФСБ ІГІЛ був перший в черзі на терористичне ЯО
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25.06.2022 19:50 Відповісти
Су 24 наверное???
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25.06.2022 19:52 Відповісти
Су 25 это вообщето штурмовики!!
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25.06.2022 19:53 Відповісти
Да пох, Властелину Галактики, как они там называются. Он план толкнул.
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25.06.2022 20:09 Відповісти
Тобто ядерний удар буде з території білорусії...
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25.06.2022 19:53 Відповісти
Один неадикват вирішив надати ЯЗ іншому, цікаво як відреагує на це Захід.
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25.06.2022 19:54 Відповісти
Виразить глибоке занепокоєння.
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25.06.2022 19:56 Відповісти
Як тількі Белорусі хоть 1 ракета ядерна буде передана то Білорусі не стане як держави.Захід це терпіти не буде і вже такі заяви це Лука підписав собі вирок.Західу достатньо проблем с рашкою і війною щоб ще йце лайно гавкало.Польша тим паче буде реагувати .
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25.06.2022 20:05 Відповісти
и что запад сделает?? надует щеки и озаботится?
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26.06.2022 00:32 Відповісти
переговоры, дипломатия, саммит,
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25.06.2022 20:11 Відповісти
Нагнітає перед самітом НАТО який відбудеться завтра. Вся ці заяви та пуски ракет по України мають ціль змусити захід натиснути на Україну, і добитися так званих мирних угод та фіксації статус кво на сьогодні.
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25.06.2022 19:54 Відповісти
Забавно когда два лохотронщика общаются между собой. Вопрос только в том что у ботоксного фашиста этих искандеров как кот насцал, а модернизацию самолетов, при санкциях, он собирается проводить при помощи китайских чипов для биде!!!
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25.06.2022 19:55 Відповісти
Россия - 140 единиц «Искандер-М» в СВ, 12 единиц «Искандер-М» в БВ ВМФ и неизвестное количество единиц «Искандер-К», по состоянию на 2020 год[7]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Искандер_(ракетный_комплекс)
От же у бесноватого путлера искандерики закончились...
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25.06.2022 19:55 Відповісти
Модернизация самолётов за счёт украинских стиралок!?
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25.06.2022 19:57 Відповісти
Знаете что будет? Рашка подставит Беларусь как подставила Германию в 1941 году. Это же историческое виляние хвостом у русских. Сначала втянут в войну, а потом кинут сделав из себя святых. Это нужно рубить в зародыше - за развязывание войны Беларусью, ответственность несет рашка и только потом пособники.
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25.06.2022 19:58 Відповісти
Самый плохой вариант в теории - это рашка применит ядерное оружие с территории беларуси.... при этом скажет, что мы то не причем, это конфликт Украины и независимой беларуси, с ней и разбирайтесь (может даже и глубоко осудить все это)
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26.06.2022 00:28 Відповісти
бульбофюрер с искандерами
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25.06.2022 19:59 Відповісти
Луке звездарики.
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25.06.2022 20:00 Відповісти
Вместо того что бы о своих гражданах заботиться, повышать зарплаты, пенсии, газифицировать села, строить дома эти господа только одно знают - больше оружия и угроз всему миру. Сволочи!
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25.06.2022 20:01 Відповісти
Лука робе все щоб здохнути швидше путлера.
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25.06.2022 20:02 Відповісти
Я балдію з цих двох понторізів.Яка нахрен ядерна зброя?В цю маячню тільки зомбовані сасєяни вірять.За 4 місяці Луганську область захопити не можуть.Рипнуться проти нато і через 5 годин з кацапстану буде пустиня
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25.06.2022 20:03 Відповісти
Львов и границу опять бомбили ракетами, так что разворачивайте уже обещанное ПВО
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25.06.2022 20:05 Відповісти
Гбр ще не віддало клістони, які вилучили два роки тому у справі Порошенко.
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25.06.2022 20:07 Відповісти
Снаряди для хаймарсів 300 км вже на підході. іскандери не допоможуть зупинити бавовну
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25.06.2022 20:06 Відповісти
Дєд всєя УДМУРТНІ, явно бажає білорусів втягнути у свої ШИЗОЇДНІ ІГРИ. .
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25.06.2022 20:14 Відповісти
Обіцяного три роки чекають, а від Адольфа ІІ ще довше
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25.06.2022 20:17 Відповісти
Бяшок таки Чорнобильська радіація вразила серйозно - повна відсутність розуму...
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25.06.2022 20:19 Відповісти
До владивостока невийде там вже обживають громадяни КНР
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25.06.2022 20:32 Відповісти
путин 2 раза нарушает Будапештский Меморадум: сначала нарушил границы Украины, а теперь передает ядерное оружие Белоруси. В этом случае путин должен вернуть и Украине ядерные головки, а если не он то Запад.
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25.06.2022 20:35 Відповісти
ну... готуємось до ядерних вибухів...
якщо побачите ядерний гриб біжіть в його сторону, щоб швидше померти і не мучатись
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25.06.2022 20:35 Відповісти
Тогда нам Patriot, самолёты, ракеты на 500км
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25.06.2022 20:39 Відповісти
Помнится Европа когда изымала у нас ЯО, и передавала его Рашке как бы в ответственные руки. Ну теперь наблюдайте как Рашка вооружает диктаторов и террористов всего мира от северной кореи до беларашки.
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25.06.2022 20:39 Відповісти
Похоже, что сохранять эту гиганскую террористическую помойку целой для нераспространения ядерного оружия не имеет смысла, напротив, ********* положил болт на всех и будет раздавать ЯО всем своим сателлитам и "дружественным" террористическим режимам.
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25.06.2022 22:05 Відповісти
Европа дочешится что ***** еще и талибам ЯО подарит. Пора уже валити етих обоих недоделков пока не поздно совсем стало
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25.06.2022 20:52 Відповісти
Ну, то, что путин передаст, знает ВЕСЬ МИР.
Ведь он ***** и передаст.
Тара та та тара та та.
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25.06.2022 21:04 Відповісти
Лукашенко с неудачниками не связывается.
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25.06.2022 21:19 Відповісти
********** походу решил " передать" ЯО Белоруси, потом оттуда долбануть по Украине, ответку получат белорусы, а хитровы.баный ********* типа ни при чём. Давайте белорусы поиграйте с **********ом в ЯО, будете светиться.
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25.06.2022 22:00 Відповісти
замість того щоб розвивати економіку і піднімати рівень життя людей, херньою якоюсь займаються,
і білоруси будуть в лаптях зато з ядреною бомбою
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25.06.2022 22:11 Відповісти
***** лучше бы долларов дав, а то омон уже косо смотрит на усатого придурка
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25.06.2022 22:45 Відповісти
Цікаво як труп може щось передати кандидату в трупи?
Мумія здохло і ще щось передає, москалі ви *******
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25.06.2022 23:14 Відповісти
два старых маразматика =) су-25 с ядерными зарядами, - это новое слово в бульбо-рейхе. феерическая вундервафля
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26.06.2022 00:13 Відповісти
Нехай лука засуне ці кацапські іскандери собі в сраку,де їм саме місце.
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26.06.2022 00:36 Відповісти
ТЕПЕРЬ У ЗАПАДА РАЗВЯЗАННЫ РУКИ ДЛЯ ПОСТАВОК УКРАИНЕ ЛЮБОГО ВООРУЖЕНИЯ !)
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26.06.2022 00:42 Відповісти
Два дебіла - ето сіла. Третій ще є в Північній Кореї...Світу потрібно негайно очиститися від *****, бульбофюрера та кин пук срака.
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26.06.2022 04:49 Відповісти
Тей ,що в Північній Кореї - вчився в Швейцарії, тому він придурюється тільки
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26.06.2022 06:32 Відповісти
Глядя на то, как в последние пару дней осмелел Путин вспомнился анекдот:
Девушка пукнула в электричке. Ей стыдно стало. Ну и она пальцем начала водить по стеклу, чтобы звук подделать. А сидящий напротив пассажир ей говорит: звук то подделала, а запах?
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26.06.2022 11:58 Відповісти
Два дебила-это сила!!!
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26.06.2022 14:32 Відповісти
 
 