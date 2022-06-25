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Байден і лідери G7 домовились заборонити імпорт золота з Росії, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

золото

Президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму твіттері репортерка CNN Кейтлен Коллінс.

"Президент Байден та інші лідери G7 домовилися оголосити про заборону на імпорт нового золота з Росії, повідомляє CNN. Золото є другим за величиною експортом для Росії після енергоносіїв. Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок", - написала Коллінс.

Нагадаємо, за даними Reuters, країни-учасниці Європейського союзу готуються оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Зокрема, знайоме з роботою над санкціями джерело повідомило, що Єврокомісія працює над додаванням золота до можливого наступного пакету обмежень.

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Топ коментарі
+9
Московія поступово, але невпинно, перетворюється на величезну провінцію Китаю ... Бо тільки через Китай москалі зможуть тепер продавати свої природні копалини, бо все решта (побутову техніку, запчастини, промислове обладнання...) вони зможуть купувати теж лише в Китаї, ала в обмін на власні копалини та на власну землю... Тож, китайський Сибір, китайський Урал та китайський Далекий Схід, тепер вже не вигадки, а абсолютна рельність, котру створив путін-***** під оплески кацапського тупорилого бидла. Тож, новими барвами починає грати старий анекдот про Українсько - Китайський кордон ...
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25.06.2022 20:28
+7
Объединённая Китаяраша будет гигантской проблемой для цивилизации.
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25.06.2022 20:36
+6
Индийцам плевать на войны в Европе также как нам плевать на войны между Пакистаном и Индией.
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25.06.2022 20:39
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это распространяется на Индию и Китай ?
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25.06.2022 20:15 Відповісти
ТЕПЕРЬ КИТАЙ И ИНДИЯ БУДУТ ******* ЗОЛОТЫЕ АЙФОНЫ
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25.06.2022 20:23 Відповісти
які айфони ?
вони будуть золоті рельси класти!
метал буде із охєрєнним дисконтом
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25.06.2022 20:36 Відповісти
люблю магію семьорки:
большая семьорка - G7
три семьорки - М777
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25.06.2022 21:13 Відповісти
«Большая семёрка» объединяет Францию, Соединённые Штаты, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду.
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25.06.2022 20:29 Відповісти
якщо золото не купуватимуть G7, то для Індії-Китаю воно буде дешевше - так що по-любому Московія додатково втрачатиме бабло
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25.06.2022 20:43 Відповісти
Лучше золото разрешить, а кацапию запретить👍
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25.06.2022 20:50 Відповісти
Никаких санкций на то, что нужно США.
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25.06.2022 20:34 Відповісти
А что нужно США, просвети Мех? Пенька? Воск?
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25.06.2022 21:36 Відповісти
А що. по вашому потрібно США? Що вона закуповує у рашки?
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25.06.2022 21:49 Відповісти
Где крестик сейчас, там был пост про уран.
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25.06.2022 22:21 Відповісти
Дуже гарна новина...
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25.06.2022 20:18 Відповісти
Значит в самое ближайшее время он наоборот вырастет. Как работают санкции мы уже знаем)
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25.06.2022 20:23 Відповісти
містер тупа очевидність, що тебе у цій новині не влаштовує по суті?
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25.06.2022 20:36 Відповісти
дивує позиція типу Бразилії, Індії і інших держав які своїм мовчання погоджуються на право інших країн на них же і нападати.
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25.06.2022 20:27 Відповісти
индусам украинцы до лампочки, их больше интересует внезапная возможность купить нефть за полцены. К тому же у индии есть ядерное оружие, так что пастве жириновского будет немного проблематично сапоги в индийском океане помыть, как он обещал когда-то.
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25.06.2022 20:35 Відповісти
є вторичні та навіть десятирічні санкції
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25.06.2022 20:37 Відповісти
Индийцам плевать на войны в Европе также как нам плевать на войны между Пакистаном и Индией.
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25.06.2022 20:39 Відповісти
А вы вкурсе сколько сейчас в Индии или Блазилии жителей? А их ВВП? Платежеспособность домохозяйств?
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26.06.2022 02:56 Відповісти
Московія поступово, але невпинно, перетворюється на величезну провінцію Китаю ... Бо тільки через Китай москалі зможуть тепер продавати свої природні копалини, бо все решта (побутову техніку, запчастини, промислове обладнання...) вони зможуть купувати теж лише в Китаї, ала в обмін на власні копалини та на власну землю... Тож, китайський Сибір, китайський Урал та китайський Далекий Схід, тепер вже не вигадки, а абсолютна рельність, котру створив путін-***** під оплески кацапського тупорилого бидла. Тож, новими барвами починає грати старий анекдот про Українсько - Китайський кордон ...
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25.06.2022 20:28 Відповісти
Объединённая Китаяраша будет гигантской проблемой для цивилизации.
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25.06.2022 20:36 Відповісти
только анекдот этот совсем не смешной, китайцы нам не союзники
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25.06.2022 20:38 Відповісти
4й по объёму поставшик в мире. Общая стоимость импорта россйиского золота в 2020 году - $18.7 млрд, из них $16.9 - в Британию, далее с - по понятным причинам, несопоставимым отрывом идут Швейцария, Казахстан и Индия - последняя закупает на $69 млн.

На самом деле золото идёт не столько в Британию, сколько на Лондонскую золотую биржу, окуда оно перепродаётся. То же касается и Швейцарии - то есть, Цюрихской золотой биржи. Думаю, это - реакция на то, что три дня назад, впервые с начала войны, Швейцарцы купили российских золотых слитков на $200 млн.

Согласно теперешним санкциям, Швейцария не будет продавать золотые слитки, произведённые в россии после 7 марта 2022 года, но это не распространяется на слитки, изготовленные ранее. Теперь, похоже, это сделает Британия.
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25.06.2022 20:50 Відповісти
Металлбоухт Ахметова из мариуполя вывезут и продадут вместо золота...
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25.06.2022 20:54 Відповісти
а запрет на экспорт спизженного ****** зерна в Украине они не захотели ввести?
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25.06.2022 20:56 Відповісти
Еле-еле выдавливают из себя последние санкции. Как будто это повредит кацапам, у которых еще десяток способов обойти санкции. И к тому же не факт, что частные компании этих государств будут инициативно соблюдать санкции. Будут покупать зимбабвийское золото под видом российского, прекрасно зная об этом, но деньги есть деньги. Так все поступят.

Санкции в таком слабом, не жестком виде - это пуканье в воздух. Цель номер один - открыть в Украине и на границе Украины ряд военных заводов, где будут работать украинцы с низким уровнем оплаты труда ради экономии средств, а станки и технологии будут вашими. Это совсем недорого стоит, зато будет массовое производство несложного оружия как снаряды, выстрелы к минометам и сами орудия. Миллионы в год.
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25.06.2022 21:05 Відповісти
А алмази дебіли
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25.06.2022 22:08 Відповісти
Поначалу такой же. Запрет распространяется только на новое золото, поэтому золотые резервы можно распродавать невозбранно ещё довольно долго. Сейчас в резерве 2300 тонн, за год добывается где-то 350 тонн.
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25.06.2022 23:39 Відповісти
Рубль - неконвертируемая валюта, так что тут ба-альшой вопрос, насколько она крепкая. Голодомор ведь был вызван тем, что "крепкий советский рубль" тоже ходил только внутри страны, и для покупки всего, что нужно было для индустриализации, за отобранное у Украины зерно покупалась валюта, и уже за валюту - всякие ништяки.

Не знаю, как там сейчас обстановка с газом за рубли. А золото, если оно тоже становится неконвертируемым, тогда может либо лежать мёртвым грузом, либо идти со скидкой основным покупателям в лице всяких Индий и Китаев.
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26.06.2022 01:09 Відповісти
Да ладно вам. Как это неконвертируемая? Внутри россии, банки обменивают рубль на десятки иностранных валют по единому курсу как и во всём мире. Любой хозяйствующий субъект может купить, продать обменять свои рубли, юани, франки, кроны, рупии, франки, йены на любую другую валюту мира, по тому же курсу, что и в Лондоне, Париже или Берлине. Другой вопрос, что российские банки получили указиловку вытеснять из оборота доллары и в меньшей степени евро. Ну это объясняется объективными внешними причинами. Так, что сегодня не та ситуация как при "советском рубле". К примеру, цены на "всякие ништяки" на али экспрес, танцуют синхронно с курсом рубля.
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26.06.2022 06:48 Відповісти
 
 