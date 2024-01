Байден і лідери G7 домовились заборонити імпорт золота з Росії, - CNN

Президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму твіттері репортерка CNN Кейтлен Коллінс.

"Президент Байден та інші лідери G7 домовилися оголосити про заборону на імпорт нового золота з Росії, повідомляє CNN. Золото є другим за величиною експортом для Росії після енергоносіїв. Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок", - написала Коллінс.

President Biden and the rest of the G7 leaders have agreed to announce an import ban on new gold from Russia, CNN is told. Gold is the second largest export for Russia after energy. The Treasury Department will make the formal announcement Tuesday.