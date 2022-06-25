Байден і лідери G7 домовились заборонити імпорт золота з Росії, - CNN
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Президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму твіттері репортерка CNN Кейтлен Коллінс.
"Президент Байден та інші лідери G7 домовилися оголосити про заборону на імпорт нового золота з Росії, повідомляє CNN. Золото є другим за величиною експортом для Росії після енергоносіїв. Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок", - написала Коллінс.
President Biden and the rest of the G7 leaders have agreed to announce an import ban on new gold from Russia, CNN is told. Gold is the second largest export for Russia after energy. The Treasury Department will make the formal announcement Tuesday.— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 25, 2022
Нагадаємо, за даними Reuters, країни-учасниці Європейського союзу готуються оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Зокрема, знайоме з роботою над санкціями джерело повідомило, що Єврокомісія працює над додаванням золота до можливого наступного пакету обмежень.
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вони будуть золоті рельси класти!
метал буде із охєрєнним дисконтом
большая семьорка - G7
три семьорки - М777
На самом деле золото идёт не столько в Британию, сколько на Лондонскую золотую биржу, окуда оно перепродаётся. То же касается и Швейцарии - то есть, Цюрихской золотой биржи. Думаю, это - реакция на то, что три дня назад, впервые с начала войны, Швейцарцы купили российских золотых слитков на $200 млн.
Согласно теперешним санкциям, Швейцария не будет продавать золотые слитки, произведённые в россии после 7 марта 2022 года, но это не распространяется на слитки, изготовленные ранее. Теперь, похоже, это сделает Британия.
Санкции в таком слабом, не жестком виде - это пуканье в воздух. Цель номер один - открыть в Украине и на границе Украины ряд военных заводов, где будут работать украинцы с низким уровнем оплаты труда ради экономии средств, а станки и технологии будут вашими. Это совсем недорого стоит, зато будет массовое производство несложного оружия как снаряды, выстрелы к минометам и сами орудия. Миллионы в год.
Не знаю, как там сейчас обстановка с газом за рубли. А золото, если оно тоже становится неконвертируемым, тогда может либо лежать мёртвым грузом, либо идти со скидкой основным покупателям в лице всяких Индий и Китаев.