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Новини Політика України
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Велика Британія (3661) Сіммонс Мелінда (113)

Ми зосереджені на обороні, безпеці та військовому співробітництві, - Сіммонс про союз Великої Британії, Польщі та України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сіммонс

Тристоронній формат співпраці України, Великої Британії та Польщі наразі сконцентрований на обороні, безпеці та військовому співробітництві. У майбутньому можлива також дипломатична та політична взаємодія.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, що з цим (тристороннім форматом співпраці – ред.) робити далі. Наразі ми зосереджені на обороні, безпеці та військовому співробітництві. На мою думку, в майбутньому ми можемо розвивати дипломатичні та політичні види взаємодії, в рамках яких співпраця тріо може зміцнити відносини. Втім, зараз ми всі зосереджені на протидії вторгненню", - сказала Сіммонс.

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Вона також спростувала повідомлення італійської газети, яка написала, що британський прем’єр Борис Джонсон нібито пропонував Президенту України створити новий союз як альтернативу ЄС.

"Це недостовірна інформація", - сказала посол Британії.

Автор: Роман Свиридович
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если союз, то вводите войска
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25.06.2022 20:32 Відповісти
То в лапатному союзі відразу війська вводять, а в цьому достатньо гарної зброї і побільше.
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25.06.2022 20:50 Відповісти
не все одразу, але "по-любому" ми з поляками будемо стояти плече до плеча - це суворе майбутнє наших народів.....
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25.06.2022 20:59 Відповісти
Можно например разбомбить российское оружие на территории Белоруси Пока они не ядерное государство
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25.06.2022 20:33 Відповісти
Как-то резко перестали упоминать в этом возможном союзе прибалтийские страны
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25.06.2022 20:50 Відповісти
Це не можливий союз, а вже існуючий
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25.06.2022 21:16 Відповісти
Supper
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25.06.2022 21:24 Відповісти
так, об'єднуватись і брати ініціативу, бо решті схоже пофіг
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25.06.2022 22:07 Відповісти
Німці з французами дуже нехочуть союзу Британії, Польщі та України!
Німці і французи бояться втратити споживачів і здобути сильних конкурентів на європейському континенті!
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25.06.2022 22:32 Відповісти
Триумвират (лат.«союз трёх мужей») - союз трех держав - "Дело - нужное, польза − общая".
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26.06.2022 00:07 Відповісти
 
 