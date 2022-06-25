Рада працюватиме у турборежимі, щоб виконати до 2025 року всі зобов'язання щодо вступу в ЄС, - Стефанчук
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Верховна Рада працюватиме в турборежимі, щоб Україна до 2025 року виконала всі зобов'язання, пов'язані з її повноцінним членством в ЄС.
Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вийдемо на комплексний план цих робіт. Я думаю, що ми обов'язково представимо їх суспільству - перелік тих законодавчих актів і план їх прийняття у Верховній Раді України. Тому що ми хочемо, щоби все відбувалося прозоро, стабільно і прогнозовано", - наголосив Стефанчук.
Він переконаний, що при голосуванні "за парламентом ніяких затримок не буде".
"Парламент буде робити все для того, щоби 2025 рік став тим роком, коли Україна виконає всі зобов'язанння, пов'язані з її потенційним членством в Європейському Союзі. А парламент, я думаю, справиться ще швидше. Точно так само як ми швидко справилися з урядом, заповнюючи опитувальник", - додав спікер Ради.
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спешить не надо!
в 2025 фанфары, ура, бабы чепчики бросают - ЗЕля идьот в преЗЕки
Ви вже наприймали.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
..коли вже вибори?.. може ж вумний нарід порозумнішав?.. вони ж у 2014му зібралися і не лохонулися, усі разом - отже можуть, коли треба..(
Руся,турбо уже проходили.Наступати на тіж граблі? Придумай щось інше,нове.
Ну і бовдури зібралися в ВР
Об этом заявил зам главы ОП Игорь Жовква в интервью Financial Times. По его словам, это связано с пониманием бесперспективности подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.
Цитата: "Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении".
"WTF? А этот... человек в курсе, что руководители "отдельных стран альянса" не вечны, а курс Украины в Евроатлантические структуры закреплён в Конституции и оплачен кровью наших бойцов на этой войне? Не является ли такое заявление результатом сепаратных договорённостей с агрессором? Очень бы хотелось прояснить нынешнюю позицию власти по этому вопросу!" - запитує в своєму телеграм-каналі блогер Олег Шарп.