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Новини Політика України
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ВР (11728) членство в ЄС (929) Стефанчук Руслан (654)

Рада працюватиме у турборежимі, щоб виконати до 2025 року всі зобов'язання щодо вступу в ЄС, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

Верховна Рада працюватиме в турборежимі, щоб Україна до 2025 року виконала всі зобов'язання, пов'язані з її повноцінним членством в ЄС.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вийдемо на комплексний план цих робіт. Я думаю, що ми обов'язково представимо їх суспільству - перелік тих законодавчих актів і план їх прийняття у Верховній Раді України. Тому що ми хочемо, щоби все відбувалося прозоро, стабільно і прогнозовано", - наголосив Стефанчук.

Він переконаний, що при голосуванні "за парламентом ніяких затримок не буде".

"Парламент буде робити все для того, щоби 2025 рік став тим роком, коли Україна виконає всі зобов'язанння, пов'язані з її потенційним членством в Європейському Союзі. А парламент, я думаю, справиться ще швидше. Точно так само як ми швидко справилися з урядом, заповнюючи опитувальник", - додав спікер Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна вступить до ЄС за 7 років - це дуже добре, - Офіс з координації євроінтеграції

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Ви вже напрацювали в дурбо-режимі...
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25.06.2022 20:23
+33
Закони треба не тільки приймати, а ще й виконувати. І опозиційні канали повернете, і омбудсмена? І красти перестанете?
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25.06.2022 20:27
+25
Десь я це вже чув
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25.06.2022 20:24
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Спочатку обіцяли виконати все до кінця року
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25.06.2022 20:23 Відповісти
зачем спешить ?
спешить не надо!
в 2025 фанфары, ура, бабы чепчики бросают - ЗЕля идьот в преЗЕки
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25.06.2022 20:32 Відповісти
Антикорупційний прокурор ДЕ???
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26.06.2022 07:58 Відповісти
Ви вже напрацювали в дурбо-режимі...
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25.06.2022 20:23 Відповісти
они только бабло дерибанить могут В ТУРБОРЕЖИМЕ
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25.06.2022 20:57 Відповісти
Десь я це вже чув
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25.06.2022 20:24 Відповісти
Дірява турбін
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25.06.2022 20:25 Відповісти
Закони треба не тільки приймати, а ще й виконувати. І опозиційні канали повернете, і омбудсмена? І красти перестанете?
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25.06.2022 20:27 Відповісти
Объясните ему кто- нибудь, что напринимать целую кучу законов- это еще не значит реально все заработает.
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25.06.2022 20:28 Відповісти
напринимать мало. их для начала еще нормально написать надо. а то принимают, а потом косяк на косяке. помню года 4 назад приняли изменения в уголовно процессуальный кодекс. так там под одним пунктом было два разных повода для закрытия уголовного дела. я вначале подумал что купил кодекс с опечаткой, а потом оказалось что это верховная рада наплужила
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25.06.2022 20:39 Відповісти
Если это все тот же марксистский+прокоррупционный режим что и до сих пор, то прощай вступление в ЕС. Пока в ВР и правительство не придет наша украинская элита не будет реформ.
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25.06.2022 20:28 Відповісти
Йдіть ви зі своїм турборежимом у дупу, імітатори.
Ви вже наприймали.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
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25.06.2022 20:28 Відповісти
Господи,когда же наши дебильные руководители,ума наберутся.
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25.06.2022 20:29 Відповісти
зебіли все сподіваються залишитись при владі, кЇк
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25.06.2022 20:30 Відповісти
Жерти і красти в турборежимі .
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25.06.2022 20:31 Відповісти
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25.06.2022 20:38 Відповісти
В 2025 году Украина забудет имена этой своры. Над всей Украиной будет чистое небо.
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25.06.2022 20:38 Відповісти
Щось подібне я читаю кожні 4-5 років.
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25.06.2022 20:53 Відповісти
з чого така конкретика- 2025? Дасть Бог, війна закінчиться швидше. Тоді й треба дострокові вибори.
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25.06.2022 21:37 Відповісти
Які дострокові?! В 23 або в 24 році - чергові вибори в Раду, в 24 - чергові вибори президента.
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25.06.2022 22:42 Відповісти
просто працюйте на Україну.. не треба екстріму зеленого - досі вашу дурість розгрібаємо..
..коли вже вибори?.. може ж вумний нарід порозумнішав?.. вони ж у 2014му зібралися і не лохонулися, усі разом - отже можуть, коли треба..(
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25.06.2022 20:39 Відповісти
зе-говнюки уже решили перенести выборы... зелебобики, уже можете начинать скулить про узурпацию власти, ущемление демократии, и все такое...
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25.06.2022 20:39 Відповісти
"" Верховна Рада працюватиме в турборежимі, щоб...""

Руся,турбо уже проходили.Наступати на тіж граблі? Придумай щось інше,нове.

Ну і бовдури зібралися в ВР
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25.06.2022 20:47 Відповісти
А вони шо, збираються цією зрадою до 25-го року всидіти?
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25.06.2022 20:48 Відповісти
Ой! Не лякайте нас!
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25.06.2022 21:46 Відповісти
ця жирна свиня стіфанчюк може тільки хрюкати в турборежимі.
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25.06.2022 20:59 Відповісти
І підводні човни просити. Невже воно дума що на дні моря росте кормовий буряк?
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25.06.2022 21:14 Відповісти
Він просто знає, що підводі човни дорогі і довго будуються.
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25.06.2022 22:58 Відповісти
Колись був молодий і нежирний.
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25.06.2022 22:54 Відповісти
Знову турборежим. ******* країні.
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25.06.2022 20:59 Відповісти
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25.06.2022 23:00 Відповісти
Євросоюз це не Україна і відео знять, пообіцяти не пройде. Ні турбо ні зелено. Краще,якби ці турбо зникли
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25.06.2022 21:04 Відповісти
До 2025 року жодні закони, які реально будуть боротися з корупцією і унеможливлювати распіл бабла прийматися не будуть , ЄС не давайте цим п#дарам ані копійки на віднову України, доки не буде реальних механізмів і посадок топ коррупціонерів.
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25.06.2022 21:06 Відповісти
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25.06.2022 21:10 Відповісти
до 2025? дайте вгадаю, а для цього потрібен ще один термін під лозунгом "не дайтє всьо прасрать наступнікам, дайтє завершіть начатоє"? А якже "до кінця року"? цирк...
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25.06.2022 21:10 Відповісти
Якому суспільству вони представлять? Коломойському і його юристам?
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25.06.2022 21:10 Відповісти
Може зібрались всім кодлом кварталу95 та пішли нахер? І головного Кловуна прихопіть.
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25.06.2022 21:11 Відповісти
Фу противный! Як ти потрапив до "Миротворця"? Був проти НАТО с*ка ж*рная!!! Зараз він турбореформатор
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25.06.2022 21:12 Відповісти
Грабить тоже будут в турборежиме. План маршала триллион баксов даст, как же не украсть!
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25.06.2022 21:14 Відповісти
Может он не в курсе, что война идет. И что это не вещи первой необходимости. Вещи первой необходимости являются те, что делал Сталин в 1941-ом. Почему он вывез харьковский танковый завод, который после переезда производил много оружия? Вот взял и сделал это. А мы почему не вывезли станки, людей (инженеров и рабочих) в Польшу, где полностью безопасно? Уже в феврале надо было перевозить людей и там же создавать новые заводы, заливать бетоном площадки, возводить ангары, строить крышу, подводить электроэнергию. Они уже бы были введены в строй, производя даже если хотя бы 5000 152мм снарядов и 50000 патронов разного калибра, то это было бы очень хорошо для фронта. А мы могли и ракеты начать выпускать. Все для этого имеется.
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25.06.2022 21:20 Відповісти
Украина не планирует предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО.

Об этом заявил зам главы ОП Игорь Жовква в интервью Financial Times. По его словам, это связано с пониманием бесперспективности подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

Цитата: "Члены НАТО отвергли наши устремления. Мы больше ничего не будем делать в этом отношении".
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25.06.2022 21:35 Відповісти
а якби коломойша сказав, то виконали б усе до кінця року. а так -- одні обіцянки аж до 25-го...
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25.06.2022 21:40 Відповісти
"Украина не намерена предпринимать шаги по направлению вступления в НАТО, понимая бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса", - сказал заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква в интервью Financial Times.

"WTF? А этот... человек в курсе, что руководители "отдельных стран альянса" не вечны, а курс Украины в Евроатлантические структуры закреплён в Конституции и оплачен кровью наших бойцов на этой войне? Не является ли такое заявление результатом сепаратных договорённостей с агрессором? Очень бы хотелось прояснить нынешнюю позицию власти по этому вопросу!" - запитує в своєму телеграм-каналі блогер Олег Шарп.
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25.06.2022 21:47 Відповісти
Слуги думають, що Боневтік буде звично бикувати і нас до президентських виборів в ЄС приймуть інакше в зелених не має взагалі ніяких досягнень, зате по "про*обам" обскакали навіть Яника.
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25.06.2022 21:55 Відповісти
у нас до сих пор 450 фотографов? вроде как хотели уменьшить.
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25.06.2022 22:29 Відповісти
не дай Бог(((
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25.06.2022 23:06 Відповісти
"Працювати в турборежимі"... А коли ж ти жерти будеш? Так і схуднуть можна... грам так на 5...
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26.06.2022 04:00 Відповісти
...а, вийде, як звичайно - дупорежим
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26.06.2022 06:58 Відповісти
гірше ідіота тільки ідіот з ініціативою
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26.06.2022 13:02 Відповісти
 
 