Депортованих у РФ громадян України, котрі зможуть дістатися кордону, будуть пропускати і без документів, - Верещук
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Кордони з Російською Федерацією закриті, але прикордонники пропускатимуть громадян України навіть без документів, що посвідчують особу.
Про це повідомила в ефірі телемарафону віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Три четвертих (3/4) людей від усієї кількості тих, хто пройшли ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну", - зауважила міністр, уточнивши, що люди їдуть до Естонії та Латвії.
"Ми зараз розробляємо маршрути, за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто не має, їх відбирають у цих фільтраційних таборах. Будемо допомагати дістатися до України", - сказала Верещук.
Вона нагадала, що кордони з РФ закриті: "Але у нас є домовленість із прикордонниками, якщо українцям вдасться дійти до кордону із Україною ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу. Головне знайти шлях, щоб повернутися додому, подзвонити нам - ми допоможемо з квитками, з паспортними документами".
За її словами, МКЧХ були під час евакуації бійців з "Азовсталі" у фільтраційних таборах, котрі облаштували окупанти.
Верещук зазначила, що міжнародні представники особливо не впливали на процес, навіть після побачених там жахіть.
Вона додала, що міжнародне гуманітарне право виявилося безсилим перед російськими нацистами.
Будь ласка, зачекайте...
Прорывайтесь к нашим погранцам как хотите.
Как и эвакуируйтесь из Херсона как хотите.
Я что то сказала - с себя ответственность сняла.
а на підставі чого це? нам мало в країні підкацапленої мразоти? як відрізнити?
ДРГ - велком, получается.
А еще раньше ее муж расстреливал раненых майдановцев в Доме Профсоюзов, с последующим его поджогом!
подойти к пограничникам и их пропустят без всякой проверки. Якобы договорено?! На границе?!
Они что, шпионских фильмов не смотрели, ну книг, понятно, не читают, или нет данных сейчас о количестве обезвреженных диверсионных групп и сколько их ещё! Не, это просто звиздец!
Господи, получается, у власти или умстенноотсталые или предатели. ЕДИНИЦЫ сограждан смогут
добраться без документов и денег через российские границы, война идёт. А сколько пройдёт
диверсантов и "спящих" шпионов, женщины прекрасно работают на этой стезе!
Определять по словам, смешно, восточная Украина всегда говорила на русском.
Там могут оставить членов семьи в заложниках. НЕт, здесь нужна фильтрация, да, лагерь, если хотите, пока кто то не подтвердит. СБУ пусть работает, а не военных трусит за мелочи. Вопрос
серьёзный. Уже однажды Чонгар разминировали...
В конце концов, есть третьи страны, куда можно бежать и связаться с посольством.
Глупо напоминать, что мы воюем с жестокой и подлой страной, способной на всё.
Эта дама, Верещук, она несёт какое то зло, везде, где появляется,нельзя ли как то её изолировать
для безопасности страны? Или её работодателей?