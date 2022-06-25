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Депортованих у РФ громадян України, котрі зможуть дістатися кордону, будуть пропускати і без документів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,депортація

Кордони з Російською Федерацією закриті, але прикордонники пропускатимуть громадян України навіть без документів, що посвідчують особу.

Про це повідомила в ефірі телемарафону віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Три четвертих (3/4) людей від усієї кількості тих, хто пройшли ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну", - зауважила міністр, уточнивши, що люди їдуть до Естонії та Латвії.

"Ми зараз розробляємо маршрути, за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто не має, їх відбирають у цих фільтраційних таборах. Будемо допомагати дістатися до України", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук очолить Координаційний штаб з питань захисту прав депортованих осіб, - Кабмін

Вона нагадала, що кордони з РФ закриті: "Але у нас є домовленість із прикордонниками, якщо українцям вдасться дійти до кордону із Україною ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу. Головне знайти шлях, щоб повернутися додому, подзвонити нам - ми допоможемо з квитками, з паспортними документами".

За її словами, МКЧХ були під час евакуації бійців з "Азовсталі" у фільтраційних таборах, котрі облаштували окупанти.

Верещук зазначила, що міжнародні представники особливо не впливали на процес, навіть після побачених там жахіть.

Вона додала, що міжнародне гуманітарне право виявилося безсилим перед російськими нацистами.

Також читайте: Депортованим в Росію українцям не виплачують обіцяних грошей, - росЗМІ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+20
прикольно
а на підставі чого це? нам мало в країні підкацапленої мразоти? як відрізнити?
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25.06.2022 20:58
+17
Очередной гениальный высер Ирки Жопинс - без документов.
ДРГ - велком, получается.
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25.06.2022 21:02
+8
А рашка ïx випускатиме без документiв?
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25.06.2022 20:58
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А рашка ïx випускатиме без документiв?
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25.06.2022 20:58 Відповісти
А Верещучке лишь бы что то ляпнуть.
Прорывайтесь к нашим погранцам как хотите.
Как и эвакуируйтесь из Херсона как хотите.
Я что то сказала - с себя ответственность сняла.
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26.06.2022 06:49 Відповісти
прикольно
а на підставі чого це? нам мало в країні підкацапленої мразоти? як відрізнити?
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25.06.2022 20:58 Відповісти
Набутылочник, ты что то раздухарился! Лопатой по **** хо?
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25.06.2022 21:27 Відповісти
це щось з совкового мєнталітету "нєт бумажкі - ті какашка"?
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25.06.2022 21:33 Відповісти
Правильно!А,може ти і є та сама "підкацаплена мразота"?
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25.06.2022 21:48 Відповісти
якщо правильно скаже слово "паляниця" - значить свій
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25.06.2022 22:12 Відповісти
******** цивілізований світ чітко показав свою нікчемність- кудись не туди воно усе котиться.
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25.06.2022 20:58 Відповісти
То то старое доброе тоталитарное прошлое, например совковое, предел мечтаний: гулагии там, расстрелов по доносам, враги народа, голодомор.
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25.06.2022 21:26 Відповісти
І цим нацистам і в пекло ви віддали самих кращих із кращих. Запевняли,що усе під контролем. Брехуни оп.
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25.06.2022 20:59 Відповісти
Хорошо, но пожалуйста на 100км от линии фронта и с браслетом на ноге. Запустить среди них разведчиков проще простого. Подделка документов и выдача себя за другое лицо присутствует, могут закосить даже под бывшего АТОшника, забрав у убитого паспорт и найдя схожего человека. Сейчас не 42-ой год, передача разведданных не требует явки с послом или посредником, скачал телеграм и полностью анонимно без возможности отследить сливаешь высококачественные фотографии и видео, а также получаешь деньги рядом способов. Безопаснее всего их переправить как беженцев в европейскую страну. И пускай там и живут, а сюда только с полезной военной специальностью, узнанным родственниками лично и желающим воевать, но под наблюдением, что был длительной время в контакте с врагом и мог быть завербован.
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25.06.2022 21:01 Відповісти
Ти так кажеш наче ці українці винні, що путлєр напав?
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25.06.2022 21:34 Відповісти
а ти взагалі головою бачу нее думаєш,тобі говорять що русня дрг і шпигунів засле а тобі все *****,"ето же наші люді",**** ненавчаєме,здоровий глузд то не твое йди телелохотрону наїбни з черговим гундосиком
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25.06.2022 23:59 Відповісти
Очередной гениальный высер Ирки Жопинс - без документов.
ДРГ - велком, получается.
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25.06.2022 21:02 Відповісти
А что ты предлагаешь? Всех наших людей прошедших ад и чудом добравшихся до наших погранцов разварачивать обратно в свинособакию? ****** какие мы человечные. И всегда забавляло то, что в интернете сидят самые умные спецы, знающие все и вся, и уверенные что они уж точно умнее наших пограничников и сотрудников спецслужб. С твоими знаниями нужно руководить уже там на месте, без тебя могут херни натворить
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25.06.2022 21:14 Відповісти
Ну вот в прошлый раз эта тварь запустила бесплатный транспорт через Чонгар, полностью его разминировав! Теперь предлагает пускать людей без документов - у тебя в мозгу никакие шестеренки от этого не начинают крутиться в правильную сторону?

А еще раньше ее муж расстреливал раненых майдановцев в Доме Профсоюзов, с последующим его поджогом!
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25.06.2022 21:30 Відповісти
Конкретно в этой новости говорится что депортированых украинцев у которых свинособаки забрали паспорта не бросят на произвол, им главное добраться до наших погранцов. А там уже ненашего ума дело, там разберутся как установить кто это и каким ветром занесло. Только некоторые считают что главное это собственная жопа в тепле, чужие проблемы нах невсрались и я самый умный парень на деревне.
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25.06.2022 21:43 Відповісти
З його думки ДРГ виключно через КПП пересуваються. Більше ж ніде перейти кордон.
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25.06.2022 21:39 Відповісти
У даному випадку не потрібно перепливати річку,чи переходити через границю де можливо і застрілять.Самий простіший варіант ,- немаю документів.
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25.06.2022 21:42 Відповісти
тут дійсно ситуація досить гостра: зодного боку можливість напустити дрг, з іншого - депортовані українські громадяни...
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26.06.2022 11:19 Відповісти
нге тужся ти в голову максимум їсти здатен "свой чілавєк"
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26.06.2022 00:00 Відповісти
навіщо ви ображаєте українців, звідки така ненавість до українського народу?
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26.06.2022 11:18 Відповісти
А не подскажете мне, сколько их Иркиными автобусами к 24.02.2022 года из Крыма в Херсон перевезли? Через КПП? И откуда их столько в Киеве оказалось? Всех с парашютами выбрасывали?
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26.06.2022 13:40 Відповісти
Я с 4 часов 27 минут 24 февраля 2022 года, я совсем не человечный. И к этому меня готовили с 2013 года разного рода московиты, донбаситы с лугондонцами, а с мая 2019 года и слуги народа с 73% контингентом умственно недоразвитых. А с учётом того, КТО сейчас возглавляет СБУ ты лично можешь и забавляться и умничать тут, корча из себя знатока и эксперта в данных вопросах. Вместе с Иркой Жопинс и на равных с Марьянкой Безуглой. Они раз твоего уровень интеллекта. К слову, у тебя твой оков "вырыт" в кресле или на диване в Закарпатье?
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26.06.2022 13:38 Відповісти
Тут може бути і агентура. Треба щось спитати на українській мові і слова "паляниця", "лисиця" і т.п.
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25.06.2022 21:03 Відповісти
Ну хоч якийсь адекватний коментар)
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25.06.2022 21:37 Відповісти
не устают удивлять меня эти существа.
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25.06.2022 21:10 Відповісти
Херня какая какая этот "визовый режим". Как и всё, в принципе, у Zебобиков. Так дивизия свинособак без проблем зайдет со всеми своими **********.
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25.06.2022 21:26 Відповісти
А как их планируется узнавать? Они гимн петь будут или у них татуировка с тризубом на плече?
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25.06.2022 21:26 Відповісти
Интересная комбинация. Ввели визовый режим и отменили какие-либо документы.
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25.06.2022 21:32 Відповісти
Це щоб російське дрг легше до нас пролазило.
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25.06.2022 21:37 Відповісти
Краще хай сидять там, чим до нас зайдуть полчища російских ДРГ.
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25.06.2022 21:42 Відповісти
Я проти російських ДРГ, але що робили з 1 мільйоном депортованих українців, відмовитись від них? Їх доля вас не цікавить? Хто винен у тому, що їх міста окупували?
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25.06.2022 21:41 Відповісти
После войны вернутся
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25.06.2022 22:52 Відповісти
А перевірку тих людей на благонадійність і "вошивість" хто робитиме- та ж гіперактивна куцомізка верещучка?
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25.06.2022 21:42 Відповісти
Верещук - агент Кремля.
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25.06.2022 21:46 Відповісти
Які ж тут в коментах є є.ануті совковомислячі тварини) Та ви ще об'явіть як Сталін, всіх наших військовополонених зрадниками Батьківщини,та саджайте у концтабори тих,хто повернувся .Які ж ви є.абуті,курво!
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25.06.2022 21:53 Відповісти
Сулыма - давно за тобою стежу - ты брехливий агент кремля.
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25.06.2022 22:30 Відповісти
То донос напиши на мене),але знай, що своїм подільником я вкажу тебе)
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25.06.2022 22:51 Відповісти
Який пароль? Паляниця?
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25.06.2022 22:00 Відповісти
Это она сама придумала или кацапское ФСБ подсказало? И не говорите мне после этого высера, шо ЗЕшобла не враг нам. В ОТСТАВКУ!!!!
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25.06.2022 22:31 Відповісти
Добре придумали.але як вони пройдуть кацапських прикордонників.Це якась маячня придумали відмазки.Якщо прийдуть до наших то пропустять. а з кацапами домовились.Не смішіть людей своєю тупістю.
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25.06.2022 22:41 Відповісти
ешё не сидишь, жива и легитимна? говори то, что тебе сказали ВСУ. Зарабатывай ещё статьи после разминирования перешейков с друзяками
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25.06.2022 23:35 Відповісти
Ну и дура, а ещё популистка под стать своему шефу и его прихлебателям
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26.06.2022 10:07 Відповісти
Проверку на адекватность должны там пройти прежде всего представители влади и сама Верещук. Т.е., один из них говорит, что надо визовый режим с россией и никого без документов не пропускать, а эта уполномоченная звезда откровенно призывает всех без документов просто
подойти к пограничникам и их пропустят без всякой проверки. Якобы договорено?! На границе?!
Они что, шпионских фильмов не смотрели, ну книг, понятно, не читают, или нет данных сейчас о количестве обезвреженных диверсионных групп и сколько их ещё! Не, это просто звиздец!
Господи, получается, у власти или умстенноотсталые или предатели. ЕДИНИЦЫ сограждан смогут
добраться без документов и денег через российские границы, война идёт. А сколько пройдёт
диверсантов и "спящих" шпионов, женщины прекрасно работают на этой стезе!
Определять по словам, смешно, восточная Украина всегда говорила на русском.
Там могут оставить членов семьи в заложниках. НЕт, здесь нужна фильтрация, да, лагерь, если хотите, пока кто то не подтвердит. СБУ пусть работает, а не военных трусит за мелочи. Вопрос
серьёзный. Уже однажды Чонгар разминировали...
В конце концов, есть третьи страны, куда можно бежать и связаться с посольством.
Глупо напоминать, что мы воюем с жестокой и подлой страной, способной на всё.
Эта дама, Верещук, она несёт какое то зло, везде, где появляется,нельзя ли как то её изолировать
для безопасности страны? Или её работодателей?
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26.06.2022 12:31 Відповісти
 
 