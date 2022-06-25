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Білорусь (5966) розвідка (3615) Скібіцький (262)

Білорусь тримає на кордоні з Україною до 6 тис. військових, головну загрозу становлять ДРГ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

скибицкий

Армія Білорусі не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК - Україна".

Він підкреслив, наразі армія Білорусі тримає лише сім батальйонів, які зараз на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. А час, необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні. 

За словами представника воєнної розвідки України зараз окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій на територію України. Тренування йдуть по всій лінії кордону. Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь може перекинути ДРГ на територію України, - Скібіцький

За словами Скибицького формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі. Водночас ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається, як вкрай малоймовірна.

"Загалом зараз чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів, складає 4-6 тисяч осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів - повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ", - підкреслив представник ГУР.

Також читайте: Росія не відмовилась від плану повного захоплення України, - Скібіцький

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Если бульбаши с рашистами не смогли захватить Киев и Чернигов в феврале когда мы были не готовы то сейчас когда мы их уже везде ждем то они в говно наступят а не на Киев.А вот гадить и обстреливать ракетами они будут. Так что не нужно терпеть а нужно давать по беларашке достуйную ответку
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25.06.2022 21:23
+4
Ненависть к врагу принесет нам победу ибо лютая ненависть в 1000 раз сильнее бесилия. Если кому страшно - подумайте, а не боитесь ли вы врага? А если боитесь, значит недостаточно его ненавидете...
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25.06.2022 21:19
+3
хоть заминировали что-нибудь на перспективніх направлениях, я надеюсь
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25.06.2022 21:17
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Всего 6000? Химарсы и САУ шли с пунктом не наносить удары по территории РФ? Хорошо, мы это выполним. По сути надо просто взорвать комплексы ПВО и дальше они уже не смогут так дешево бомбить нашу территорию, да и НАТО будет действовать активнее, может даже закрыть небо частично на Западе истребителями, как с-400 взорвут с земли.
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25.06.2022 21:13 Відповісти
хоть заминировали что-нибудь на перспективніх направлениях, я надеюсь
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25.06.2022 21:17 Відповісти
Бацьку вже зачекалися...

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25.06.2022 21:56 Відповісти
Ненависть к врагу принесет нам победу ибо лютая ненависть в 1000 раз сильнее бесилия. Если кому страшно - подумайте, а не боитесь ли вы врага? А если боитесь, значит недостаточно его ненавидете...
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25.06.2022 21:19 Відповісти
Надіюся колгосп імені лукашенко розуміє наслідки, втрати територій самою Білорусією
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25.06.2022 21:21 Відповісти
Віг розуміє що йому ніїто нічого не простить і не тільки йому а всим дерунам які знущалисЯ і били по Україні
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25.06.2022 21:55 Відповісти
Если бульбаши с рашистами не смогли захватить Киев и Чернигов в феврале когда мы были не готовы то сейчас когда мы их уже везде ждем то они в говно наступят а не на Киев.А вот гадить и обстреливать ракетами они будут. Так что не нужно терпеть а нужно давать по беларашке достуйную ответку
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25.06.2022 21:23 Відповісти
украинцы, давайте соберем денег на закупку ядерного оружия, исключительно для защитных целей
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25.06.2022 21:26 Відповісти
На не ЯО нужно, а дальнобойное ПВО чтобы ядерные ракеты сбивать над головой оккупантов.
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25.06.2022 21:33 Відповісти
химическое-дешевле и не хуже
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25.06.2022 21:33 Відповісти
Давайте. Кто продаст? империя, куда по Будапештскому меморандуму его вывезли? Купили.Дальше что ? Отгеноцидим Ростов?( дальше, чем Точка-У,120км, нет носителей). Точно.
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25.06.2022 21:44 Відповісти
Хєрова з тебе баба Ванга . Лиш би зрадний бздьох підпустити ...
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26.06.2022 00:16 Відповісти
я вважаю..що наважиться на наступ..але виключно щоб продемогструвати )(уйлу свою лояльність,але це не буде повноцінний наступ а імітація бою,так як тіктотери кадировці по кущах..ЗСУ по них пальнуть пару разів..на тому і закінчиться.
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25.06.2022 21:35 Відповісти
погано,що лукашенка віддали путіну.при порошенку лукашенко дивився на Захід.тобто потрібно знайти дипломатичний хід ,щоб віддалити лукашенка від путіна.
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25.06.2022 21:41 Відповісти
Нападение Беларуси на Украину будет означать завершение военных действий рашки. Тактика проста - повесить ответственность на Беларусь. Так они сделали с Германией в 1941 году, развязали ВМВ захватили те территории которые хотели захватить и перепрыгнули на сторону добра сбросив с себя всю ответственность. Телодвижения рашки предсказуемы но, для того чтобы преступления рашки остались незамеченными, Беларусь должна совершить что то более страшное...
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25.06.2022 21:47 Відповісти
И что, их испугались и держат рядом несколько дивизий?
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25.06.2022 21:58 Відповісти
Дозвольте/ Роздайте людям зброю. І 5 тисячна армія"Муравйова" не знищить 3 тис . киян.
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25.06.2022 22:00 Відповісти
"Армія Білорусі не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ"

Певно, добрі расєянчеги водитимуть бульбашів під рученьки або возитимуть на калясці!
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25.06.2022 22:06 Відповісти
Бульбаши полюбэ раньше или позже от нас отгребут!
Единственное, что может их спасти, это выйти на улибы и выгнать кацапов со своей территории. Но они ссут!
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25.06.2022 22:18 Відповісти
ОТ якраз ДРГ Луки спокійно зайдуть під віиглядом українських біженців - Верещук приймає всіх без паспортів.
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25.06.2022 22:33 Відповісти
Бульбаші,навіть не думайте. Здохнете тут всі.
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26.06.2022 00:31 Відповісти
Надіюся дороги асфальтанули, ну щоб танки добре їхали.
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26.06.2022 06:02 Відповісти
Десь Я таке чув у лютому місяці, що хтось щось не развертає і їх недостатньо з офісу гаранта на Буковелі...
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26.06.2022 08:08 Відповісти
 
 