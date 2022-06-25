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Україна щомісяця нарощує експорт зерна на 50% в умовах блокади портів, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно

Для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла внаслідок блокування Росією портів, Україна щомісячно на 50 відсотків нарощує обсяги експорту зерна через західні кордони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство інфраструктури України з посиланням на свого очільника Олександра Кубракова повідомляє в Телеграмі.

У Мінінфраструктури заявили, що в умовах блокади українських морських портів щоденно працюють над переорієнтацією логістики на суходіл, зокрема на західні кордони України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

"Ми робимо все можливе, і динаміка зараз дуже позитивна. Кожного місяця ми ростемо в обсягах експорту зерна через західні кордони майже на 50%. Якщо б не було того факту, що урожай попереднього року необхідно терміново експортувати, то ми могли б через декілька місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг, який ми мали раніше за допомогою портів", – наголосив голова відомства.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Треба вирахувати насамперед, скільки зерна необхідно для потреб власної держави.
Це роблять в багатьох країнах.
Бо ціна на хліб ще до війни пілвищувалась, незважаючи на великі врожаї.
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25.06.2022 21:50
+3
Угу, русский, вашим водилам только бухать и остается.
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25.06.2022 22:18
+3
Алексей, откуда такие цены?! Сейчас у фермеров прошлогоднюю семечку принимают по 10 тыс. а пшеницу по 4.
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25.06.2022 22:32
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Кто шо где прятал, русский?
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25.06.2022 21:54 Відповісти
русский, ты своего фюрера любишь?
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25.06.2022 22:13 Відповісти
Треба вирахувати насамперед, скільки зерна необхідно для потреб власної держави.
Це роблять в багатьох країнах.
Бо ціна на хліб ще до війни пілвищувалась, незважаючи на великі врожаї.
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25.06.2022 21:50 Відповісти
Уже бы за 4 месяца войны проложили пару колий под европейский стандарт на западной Украине.Чтобы наши вагоны могли перегружаться в Украине на европейские составы и прямо ехать через ЕС в ерпойские порты .Везти ЖД трансопртом дороже чем морем,но цена на зерновые бьёт все рекорды !И йена перекрывает все!Когда такое было ,что тонна семечки стоит 26 тысяч гр ,а пшеница 16000 гр???Никогда!!!
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25.06.2022 21:50 Відповісти
Алексей, откуда такие цены?! Сейчас у фермеров прошлогоднюю семечку принимают по 10 тыс. а пшеницу по 4.
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25.06.2022 22:32 Відповісти
Було 1% в квітні, а стало 1,5% в травні від того що вивозили в квіні та травні минулого року.
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25.06.2022 21:56 Відповісти
Ай-яй-яй...
Це ж скільки зерна кляті біндеравци не дали ******** харошій Расії!
От суки!
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25.06.2022 21:59 Відповісти
Угу, русский, вашим водилам только бухать и остается.
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25.06.2022 22:18 Відповісти
Є щире сподівання, що у нашої влади вистачить здорового глузду, аби НАШИМ зерном повністью забезпечити потреби українського народу, а вже рештки, можливо, десь намагатися й продавати за бугром. Не ті часи ніні, панове, коли жиріли наші олігархи на зернових міжнародних оборудках!
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25.06.2022 23:19 Відповісти
Наші олігархи, це ви кого маєте на увазі? Назвіть хоч кілька прізвищ?
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26.06.2022 08:46 Відповісти
Чому вивозимо метал, ліс-кругляк, зерно ( і таке інше), а не готові вироби і нічого не робиться для зміни ситуації ? Кому це вигідно?
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26.06.2022 08:49 Відповісти
 
 