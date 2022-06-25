Армія РФ обстріляла з "Ураганів" Криворізький район на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук

Ворожі війська обстріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії два населених пункти на Дніпропетровщині.

Про це повідомив в телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Криворізький район знову під обстрілами. Протягом дня окупанти зі ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населених пунктах Велика Костромка і Мала Костромка", – написав він.

Лукашук уточнив, що в Малій Костромці зруйновано одну господарчу споруду, друга внаслідок обстрілу згоріла. Люди, за його інформацією, не постраждали.

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В інших районах Дніпропетровщині день минув спокійно.