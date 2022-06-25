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Армія РФ обстріляла з "Ураганів" Криворізький район на Дніпропетровщині, - голова облради Лукашук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ураган

Ворожі війська обстріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії два населених пункти на Дніпропетровщині.

Про це повідомив в телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Криворізький район знову під обстрілами. Протягом дня окупанти зі ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населених пунктах Велика Костромка і Мала Костромка", – написав він.

Лукашук уточнив, що в Малій Костромці зруйновано одну господарчу споруду, друга внаслідок обстрілу згоріла. Люди, за його інформацією, не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

В інших районах Дніпропетровщині день минув спокійно.

Автор: Анна Судак
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Від Портнікова:

"Володимир Путін продовжує пошук генерала, який знищить Україну. Після того, як "м'яснику Алеппо" генералу Олександру Дворникову це не вдалося, Путін доручив продовження операції генералу Сергію Суровикіну, командувачу повітряно-космічними силами. Про це повідомляє британська розвідка, й доказом цього став перший за багато тижнів масований ракетний обстріл української території ранком 25 червня."
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25.06.2022 22:19 Відповісти
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25.06.2022 22:25 Відповісти
"Ето не наші!" (с)
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25.06.2022 22:38 Відповісти
 
 