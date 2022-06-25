УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4840 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 763 70
Зеленський (17420) звернення (346)

Окупанти збиралися за 5 днів захопити Україну. Сьогодні почався 5 місяць, а Росія влаштовує "ракетну показуху", - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців 25 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні почався п'ятий місяць повномасштабної війни. Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює. Це такий етап війни – складний морально, емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат і зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі окупованого Ізюма та їхні родичі записали відеозвернення до Зеленського. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+37
От "ракетной показухи" лучшая защита- асфальт. А в асфальте главное- щебень. Юзик в курсе.
показати весь коментар
25.06.2022 22:52
+36
Вибрали пустого популіста президентом, він з ролі так і не вийшов.
показати весь коментар
25.06.2022 23:00
+27
Показуху устраивает только один зелёный наркоша.
показати весь коментар
25.06.2022 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацап то ворог всього цивілізованого світу
показати весь коментар
25.06.2022 22:49 Відповісти
Бог сотворив цапа, а чорт -- кацапа. (Народне прислів'я)
показати весь коментар
25.06.2022 22:51 Відповісти
Бо-не-Втiк ! Бо-не-Втiк ! Бо-не-Втiк ! какой же замечательный у нас президент - песдабол
показати весь коментар
26.06.2022 02:33 Відповісти
Вроде ще і гарно говорить, але я чогось його не люблю.
показати весь коментар
25.06.2022 22:49 Відповісти
От "ракетной показухи" лучшая защита- асфальт. А в асфальте главное- щебень. Юзик в курсе.
показати весь коментар
25.06.2022 22:52 Відповісти
Кто к чему готовился,один к " ракетной показухе",а другой ...а другой просто бабло пилял на Будивныцтве.
показати весь коментар
25.06.2022 23:12 Відповісти
Для зе "показуха" , а при кожному ракетному ударі гинуть люди .
показати весь коментар
26.06.2022 05:55 Відповісти
Не можна такі фото дивитися на мобільному! Екран тріщить!
показати весь коментар
26.06.2022 00:08 Відповісти
https://youtu.be/jck9DEBZNio


послушайте что говорит эта невменяемая, как ей еще не занялось СБУ ?
показати весь коментар
25.06.2022 22:54 Відповісти
Ну почему невменяемая, возможно на зарплате, которую надо отработать.... Во вторую мировую гитлеровцы распространяли дезу, якобы от по предсказаниям Нострадамуса, что будет наступление, по каким-то направлениям. Народ верил, а это использовалось для достижения военного преимущества. Так, что старая тема, описанная в учебниках по психологической войне. СБУ должно заняться, их клиент.
показати весь коментар
25.06.2022 23:23 Відповісти
Она ДЕБИЛЬНАЯ ??????
показати весь коментар
25.06.2022 23:33 Відповісти
Питання одне : а як "вмємяємиє" можуть таке дивитися ?
показати весь коментар
26.06.2022 05:58 Відповісти
Показуху устраивает только один зелёный наркоша.
показати весь коментар
25.06.2022 22:54 Відповісти
***** же медленно и без показухи идёт к своей цели.
показати весь коментар
25.06.2022 23:01 Відповісти
В сраку ***** іде а нє к цєлі.
показати весь коментар
26.06.2022 01:31 Відповісти
подоляк топай ***** разом з ****** ........
показати весь коментар
26.06.2022 06:07 Відповісти
Эх, если б мы хотя бы 10% от такой "показухи" могли устроить несколько раз за 3 месяца.
показати весь коментар
25.06.2022 22:55 Відповісти
А один зелений ананас збирався шашликі жаріть. В має...
показати весь коментар
25.06.2022 23:00 Відповісти
Спасибі жителям Кривбасу...
показати весь коментар
26.06.2022 00:00 Відповісти
Вибрали пустого популіста президентом, він з ролі так і не вийшов.
показати весь коментар
25.06.2022 23:00 Відповісти
З нього одна користь, гарно грає на іноземну публіку. Хай ото тим і займається, щоб сиглити та просити зброю..
показати весь коментар
25.06.2022 23:05 Відповісти
Кіса Воробьянінов))
показати весь коментар
26.06.2022 00:29 Відповісти
"... Принимает со всех сторон"
показати весь коментар
26.06.2022 06:26 Відповісти
Це вже перетворюється на «шум дождя»..
показати весь коментар
25.06.2022 23:03 Відповісти
хто здав південь, *****?
показати весь коментар
25.06.2022 23:04 Відповісти
У чорта слизькі копита. Гундяєв упав
Тут відео падіння.
показати весь коментар
25.06.2022 23:06 Відповісти
Ад замерз?
показати весь коментар
26.06.2022 00:30 Відповісти
ой, чувак, не мешай нам жрать шашлыки своими быдлосиками
показати весь коментар
25.06.2022 23:07 Відповісти
они бьют по всех крупных ангарах, в которых по их подозрениях , как и по прямому сливу из оп-ы презика может находиться западная военная помощь. как старый пример такого слива - киевский торговый центр.
показати весь коментар
25.06.2022 23:08 Відповісти
шашлик - ворог усього цивілізованого світу
показати весь коментар
25.06.2022 23:09 Відповісти
а ти записуєш черговий лайновідосік.
показати весь коментар
25.06.2022 23:09 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 23:13 Відповісти
ЗЕ- **** -показуха!!!
показати весь коментар
25.06.2022 23:14 Відповісти
От этой показухи люди гибнут, патриоты жизни свои отдают. А ты не хрена не делал, чтобы подготовиться к войне.
показати весь коментар
25.06.2022 23:19 Відповісти
Як це?? Пару-трійку комплектів камуфла скоммуніздив)) В біленькій рубашотці, мабудь, стрьомновато))
показати весь коментар
26.06.2022 00:34 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 23:23 Відповісти
слава жидовскому богу. форму сняло
показати весь коментар
25.06.2022 23:31 Відповісти
Літо, жарко.
показати весь коментар
26.06.2022 00:01 Відповісти
Самое большое зло от ракетных обстрелов, не в количестве жертв и разрушений, оно небольшое по сравнению с артиллерией, это оружие терроризма и устрашения, конечно достигает везде и ответить нам зеркально не получается ввиду отсутствия его у нас.
Одно "хорошо", что стоят вундервафли дорого, скоро запасы совка закончатся, а новые при санкциях можно и не собрать. ********* с такими обстрелами скоро вылетит в трубу, но им не привыкать к щам, лаптям и сивухе.
показати весь коментар
25.06.2022 23:31 Відповісти
они могут выкупить что распродали по миру разным странам
санкции... не знаю, они спокойно могут через третьи страны получать все это
не так быстро и дороже, но могут
невозможно никак контролировать поставки чипов
не знаю как это делают, но серые схемы мутить они могут
(и нет гарантий что tsmc и прочие будут как то пытаться их выявлять)
показати весь коментар
26.06.2022 08:59 Відповісти
Вечірній балабол за розкладом.
показати весь коментар
25.06.2022 23:33 Відповісти
Ти Володя зверни увагу, що ********** з лукашилом домовилися щоб передати Білорусі носіїв ЯО, а можливо і саме ЯО, схоже, що хочуть зробити з білорусів розмінну монету, довбанути з її території тактичною ядерною зброєю по Україні, відповідь буде по Білорусії, а лукашило збіжить до **********, який буде ні прічьом.
показати весь коментар
26.06.2022 01:49 Відповісти
он шо то вещает с такой позы шо ли с тубзика...шифруется как можно себя снимать снизу....
показати весь коментар
25.06.2022 23:49 Відповісти
Мізерність прагне величності...
показати весь коментар
26.06.2022 01:26 Відповісти
бесит его постоянно улыбающаяся морда в то время как гибнут украинцы которых он не предупредил о нападениии кацапов
показати весь коментар
26.06.2022 02:36 Відповісти
цього блазня дивитись і слухати - себе не поважати
всеодно він це не від себе говорить а читає з писульки і косить під блогера.
Якби в клоуна забрати папірець ми б почули "какая разніца", "мір в газах путіна"
договорімся посредінє і ще щось з репертуару сівохи
показати весь коментар
26.06.2022 00:06 Відповісти
Ні, ми б почули бекання, мукання та кукурікання!) А взагалі, про "ракетну показуху", яка руйнує та вбиває - це чергове пробите дно! Я навіть не про те, що ворог безкарно закидує всю Україну, від Харкова до Ужгорода і нам немає чим відповісти ( ау, знищена ракетна програма!), я про повагу до загиблих! Тупе, цинічне зелене лайно!!!
показати весь коментар
26.06.2022 12:44 Відповісти
Какие-то стены странные, такое ощущение, что последние видосы он из бункера записывает и они явно что-то знают. Неужели дед решил ядеркой бомбануть?
показати весь коментар
26.06.2022 00:12 Відповісти
Гусь, що посивів від вчинків мутрого норіту@gnapw

2 ч

15.06.2022 Зеленського запросили виступити на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 29-30 червня

25.06.2022 "Україна тимчасово відмовляється робити кроки щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн-учасниць Альянсу" - радник ОПи зеленського

Висновки кожен зробить сам.
показати весь коментар
26.06.2022 00:43 Відповісти
Зробимо, певна річ. Найцікавіше, як на мене, починається з 2:37: Відео 1998 року Пороху 32 роки
показати весь коментар
26.06.2022 00:49 Відповісти
нормальна лекція...
показати весь коментар
26.06.2022 01:31 Відповісти
******...а потім будуть знову слізно скавуліти,що "нато погане,не дає зброю,а якщо дає то мало і повільно і взагалі ната нас не хоче"...
показати весь коментар
26.06.2022 03:01 Відповісти
...і для певності ефекту по Києву прилітає

Кіт Вчений@TedTeddycat

4 ч

1. Боріс Джонсон каже про «паганий мир», до котрого хтось підбурює Україну
2. Жовква з жОПи заявляє, що країна не робитиме жодних кроків для вступу до НАТО
3. Подлякоботва люто дуркує в Тві, звинувачуючи порохоботів в усіх гріхах ригів та Ze

Висновок невтішний: Ze капітулює.
показати весь коментар
26.06.2022 07:14 Відповісти
Казав за три дні, потім три місяці думав, чи може Буданов йому інфу добував, і тепер вже за п'ять днів чеше.
показати весь коментар
26.06.2022 00:52 Відповісти
По окончании войны/ срока президентства будет очень много вопросов к теперешней владе.
показати весь коментар
26.06.2022 01:09 Відповісти
у следователей военной прокуратуры
показати весь коментар
26.06.2022 02:37 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!!
показати весь коментар
26.06.2022 02:36 Відповісти
а потом в ТЮРЬМУ !
показати весь коментар
26.06.2022 02:41 Відповісти
Показуху ? Ракетний обстріл України, її людей - це ПОКАЗУХА ?! Скажи це тим людям хто попав під ракетний обстріл - що це показуха ... Блін, як могли вибрати це УЙ*БІЩЕ ?..
показати весь коментар
26.06.2022 04:28 Відповісти
вы забыли, так я вам напомню - поприколу
показати весь коментар
26.06.2022 04:51 Відповісти
Знаємо,знаємо про кнурів оманських.....а не втік ні бєняренигат ,ніХєрло тільки тому , ,що повинен був підписати "капітуляцію"!....а що б трішки потургуватись...ще й медведчука притримали...а тепер дуже-дуже-дуже борються з порошенко...а це щоб СВІТ відмовився від УКРАЇНИ...виконують наративи кремлівської мафії.....а наші НАЙКРАЩІ ВОЇНИ,ВОЛОНТЕРИ,ГРОМАДЯНИ гинуть...як вам спиться,як лізе кусок в горло після того ,що сотворило шоблойобло коломойже і ІЖЕ З НИМИ??? ХЄрло ще сміє вчити Ізраїль....гундосить на увесь світ...а всі знають ,що це курва,зрадники і продовжуть ще....
показати весь коментар
26.06.2022 05:40 Відповісти
Пісець повний з цим преЗедентом, що він там сказав про асфальт
показати весь коментар
26.06.2022 05:55 Відповісти
Не президент, а папуга.
показати весь коментар
26.06.2022 06:24 Відповісти
як вже він надоїв
показати весь коментар
26.06.2022 13:01 Відповісти
ЗСУ захищають країну волонтери та українці допомагають чим можуть , протетдійсно зрада та показуха присутня на жаль лише зі сторони опзжопців та безумних, ковальових наумових , балицьких , пеньків януковича , арестовичів , славних вояк ужгородського фронту тищенків та інших представників зеленої команди ...
показати весь коментар
27.06.2022 09:14 Відповісти
 
 