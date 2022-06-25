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Протягом 25 червня росіяни вбили 3 і поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
25 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще двох людей поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив: "За 25 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".
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показати весь коментар26.06.2022 00:14 Відповісти Мені подобається 1
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