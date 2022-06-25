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Протягом 25 червня росіяни вбили 3 і поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кириленко,донецька

25 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще двох людей поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив: "За 25 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 23 червня росіяни вбили 6 мирних мешканців Донбасу, ще 5 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Автор: Роман Свиридович
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26.06.2022 00:14 Відповісти
 
 