Протягом 25 червня росіяни вбили 3 і поранили 2 мирних мешканців Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

25 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще двох людей поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив: "За 25 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

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