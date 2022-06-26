Російські вкиди про "знищення місця розміщення іноземних найманців" у Миколаєві не відповідають дійсності, - Центр протидії дезінформації

Кремлівські засоби масової інформації поширюють фейк про нібито знищення місця розміщення іноземних найманців у Миколаєві внаслідок удару по санаторію "Чайка".

Про йдеться добірці фейків і маніпуляцій, поширених російською пропагандою протягом 25 червня, оприлюдненій Центром протидії дезінформації, пише Цензор.НЕТ.

"Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що "сьогодні в Миколаєві внаслідок ударів по території санаторію "Чайка" знищено місце розміщення іноземних найманців із країн Європи та США", однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - наголосили в ЦПД.

Російська Федерація не припиняє маніпуляції.

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Так, глава Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що "в Україні розпочалася нова хвиля русофобії", оскільки "у школах забороняють російську мову...". Водночас російський посадовець стверджує, що поспішати із цим нібито не треба, бо "одне із завдань [війни] - відновлення права громадян, які хочуть розмовляти рідною мовою".

Також 25 червня Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що йому "життєво важливо" обговорити з путіним питання оборони, оскільки країна нібито "стурбована політикою Польщі та Литви".