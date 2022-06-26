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Російські вкиди про "знищення місця розміщення іноземних найманців" у Миколаєві не відповідають дійсності, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв,чайка

Кремлівські засоби масової інформації поширюють фейк про нібито знищення місця розміщення іноземних найманців у Миколаєві внаслідок удару по санаторію "Чайка".

Про йдеться добірці фейків і маніпуляцій, поширених російською пропагандою протягом 25 червня, оприлюдненій Центром протидії дезінформації, пише Цензор.НЕТ.

"Пропагандистські ЗМІ РФ повідомили, що "сьогодні в Миколаєві внаслідок ударів по території санаторію "Чайка" знищено місце розміщення іноземних найманців із країн Європи та США", однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності", - наголосили в ЦПД.

Російська Федерація не припиняє маніпуляції.

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Так, глава Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що "в Україні розпочалася нова хвиля русофобії", оскільки "у школах забороняють російську мову...". Водночас російський посадовець стверджує, що поспішати із цим нібито не треба, бо "одне із завдань [війни] - відновлення права громадян, які хочуть розмовляти рідною мовою".

Також 25 червня Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що йому "життєво важливо" обговорити з путіним питання оборони, оскільки країна нібито "стурбована політикою Польщі та Литви".

Автор: Анна Судак
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Росеяне!
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26.06.2022 00:10 Відповісти
Навіщо на це реагувати? Брехуни завжди йтимуть попереду, а ви потім виправдовуйтесь відволікаючись на ці вкиди.
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26.06.2022 00:11 Відповісти
Вице-адмирал Юст Юль, датский посол в Московии 1709-1712 гг, в своих воспоминаниях свидетельствует (привожу выдержки): Хотя нынче московиты стараются подражать культурным народам, хотя они и переоделись во французские платья и выглядят внешне как будто более цивилизованными, чем раньше тем не менее, каждый их них остался тем же кем и был дикарём и рабом... Грязь такая страшная, что я бы лучше ел на полу в беднейшей украинской хате, чем за столом московского вельможи... Когда московские аристократы ссорятся, то плюют друг другу в лицо и называют такими гадкими словами, что их нельзя печатать... На празднике, устроенном царём Петром, высочайшие вельможи перепились, как свиньи, горланили, свистели, блевали, плевали один на другого и ругались такими словами, что иностранные дипломаты разбежались... В отношениях с московитами приходится употреблять острое, грубое просторечие с ругательствами, если вы хотите чтобы вас поняли и сделали требуемое. Если станете разговаривать вежливо, культурно вами будут пренебрегать... Князь Меншиков (Mensctikof) второе лицо после Петр I не умеет читать и писать... Суд легко подкупить, даже высший, заплатив канцлеру князю А.Меншикову 20-30 тысяч рублей, из которых свою долю возьмёт царь...
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26.06.2022 00:26 Відповісти
Нічого не змінилося,це потрібно в школах України викладати,з першого дня.
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26.06.2022 00:29 Відповісти
реагувати потрібно на заклик касапів до "соотєчєственніков" в Литві до репарації
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26.06.2022 00:42 Відповісти
Litve pocti netu ruskix.0 vnimanije na eto sto piset.S NATO oni nebudut vojevat eto vsem jasno.
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26.06.2022 01:15 Відповісти
Краще працюйте по виявленню тих, хто передає координати, бо їх в Миколаєві більше чим в Донецьку. А ще кажуть, що начальник поліції втік перед початком вторгнення фашистів, а потім коли зупинили ворога повернувся і навіть був на зустрічі з Президентом. То хіба такі будуть виявляти навідників ракет?
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26.06.2022 07:41 Відповісти
 
 