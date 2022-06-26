Британців, які запропонували житло значно більше ніж українців, які шукають притулку, - посол Британії Сіммонс
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Мелінда Сіммонс, пані посол Сполученого Королівства в Україні розповіла що Велика Британія видала 130 тисяч віз для українців за двома доступними програмами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила під час інтерв'ю Суспільному.
"Насправді це приблизна кількість, я думаю, що вона вже перевалила за 130 тисяч. Втім це тільки кількість виданих віз, яка необов'язково дорівнює кількості людей, які скористались можливістю приїхати", - сказала Сіммонс.
Суспільне повідомляє, що зараз у Британії перебувають 80 тисяч українців. У Сполученому Королівстві дії дві програми для в'їзду для біженців з України. Сімейна, коли житло пропонують родичі та програма "Дім для України", де помешкання пропонують британці.
"Наразі кількість зареєстрованих британських сімей значно перевищує кількість українців, які шукають прихисток. Виклик полягає в тому, щоб підібрати правильних людей. Тому варто не зосереджуватись на цифрах, а звернути увагу на зусилля, які докладають уряд і громади, щоб мати з трьома дітьми, в якої зовсім інші потреби ніж у підлітка без супроводу, потрапила до сім'ї, де ці потреби будуть враховані", - додала пані посол.
Раніше британські ЗМІ критикували уряд за те, що українці біли змушені довго очікувати на розгляд заявок. Пані посол пояснила причини проблеми.
"Проблема полягала в тому, що багато тисяч українців подали заявки з використанням цих схем і МВС зробило все можливе, щоб забезпечити необхідну кількість співробітників, які працюють над оформленням віз", - сказала Сіммонс.
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Мой вам совет. Проверяйте их по ИНН номеру. Пусть докажут, что они из зоны БД, где нет ни работы, ни кола, ни двора. Не доказали? гоните в шею!
Сумно таке чути, чесно Вам кажучи, й соромно за таких "українців". Вибачте.
Это самый главный вызов.
Лично у меня туда подалась знакомая, которая все жизнь с меня ржала со времен Майдана ("там были одни умственно отсталые"), и которая сдрыснула со своим великовозрастным сыном отроду 30 лет в 1ый день войны.
И сидит с*ка там, живет в семье и в ус не дует. Не вернусь, говорит в Украину, пока война не закончится. И дом у нее тут есть, и работа....Но нет. Пусть идиоты тут живут.
А британцы еще таких принимают....Виизы дают, пособия....Вот куда они смотрят?!