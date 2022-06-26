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Новини Війна в Україні
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біженці (1015) Велика Британія (3661) Сіммонс Мелінда (113)

Британців, які запропонували житло значно більше ніж українців, які шукають притулку, - посол Британії Сіммонс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелинда,симмонс,мелінда,сіммонс

Мелінда Сіммонс, пані посол Сполученого Королівства в Україні розповіла що Велика Британія видала 130 тисяч віз для українців за двома доступними програмами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила під час інтерв'ю Суспільному.

"Насправді це приблизна кількість, я думаю, що вона вже перевалила за 130 тисяч. Втім це тільки кількість виданих віз, яка необов'язково дорівнює кількості людей, які скористались можливістю приїхати", - сказала Сіммонс.

Суспільне повідомляє, що зараз у Британії перебувають 80 тисяч українців. У Сполученому Королівстві дії дві програми для в'їзду для біженців з України. Сімейна, коли житло пропонують родичі та програма "Дім для України", де помешкання пропонують британці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвійське суспільство втомилося від біженців з України, - голова МВС

"Наразі кількість зареєстрованих британських сімей значно перевищує кількість українців, які шукають прихисток. Виклик полягає в тому, щоб підібрати правильних людей. Тому варто не зосереджуватись на цифрах, а звернути увагу на зусилля, які докладають уряд і громади, щоб мати з трьома дітьми, в якої зовсім інші потреби ніж у підлітка без супроводу, потрапила до сім'ї, де ці потреби будуть враховані", - додала пані посол.

Раніше британські ЗМІ критикували уряд за те, що українці біли змушені довго очікувати на розгляд заявок. Пані посол пояснила причини проблеми.

"Проблема полягала в тому, що багато тисяч українців подали заявки з використанням цих схем і МВС зробило все можливе, щоб забезпечити необхідну кількість співробітників, які працюють над оформленням віз", - сказала Сіммонс.

Також читайте: Британія спростить в'їзд до країни для неповнолітніх українців, - The Times

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Коли рашисти підійшли до мого дому на 12 кілометрів і майже весь час була канонада , я відправив дружину і сина у Польщу. Це було 4 березня. Сам пішов в тероборону і з автоматом стояв на блок посту , допомогав нашим артилеристам розвантажувати ракети до градів , готувалися про всяк випадок давати відпір ворогу. З дружиною весь час спілкувались. Вона мені розповідала прро поводження деяких (в лапках) біженців , коли вони кричатьь , намагаються встановити в чужій хаті свої порядки , вона казала ,що їй соромно за них. Вони приїхали у гості , а ведуть себе точно як свині! Але не всі хто виїхав такі. Моя дружина повернулась вже , бо рашисти від нас втекли (з під Києва) . Те що я їх відправив було правильним рішенням , бо ризик був дуже великий , могли просто градами накрити село ! А ще місяць провели б у підвалі , бо зразу бігли на кожен вибух та постріл. Самому набагато легше у такій ситуації , коли розумієш , що рідні в безепеці.Можна і робити щось і не боятись за них. Тому трохи вгамуйтесь , не всі такі , але саме такі свині і псують думку про українців , бо про нормальних ніхто не чує , а оці тварюки у всіх на язиці! Я не знаю , чи є сенс вибачатись за них , бо у кожному суспільстві є такі , але все ж таки вибачусь ,хоча б за те , що ми їх не можемо навернути до ладу! Дуже багато проблем і без них , але я сподіваюсь , все ж таки все буде добре !
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26.06.2022 00:57
+12
Низький вам уклін за підтримку, британці.
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26.06.2022 00:23
+11
я вам скажу, что по моему опыту, чаще всего выезжает и остается такое именно такое г*но. Падкое до халявы, виз, паспортов и социала. Есть конечно нормальные, но лично из моих знакомых до сих пор там сидят самые говнистые люди.
Мой вам совет. Проверяйте их по ИНН номеру. Пусть докажут, что они из зоны БД, где нет ни работы, ни кола, ни двора. Не доказали? гоните в шею!
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26.06.2022 00:47
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Низький вам уклін за підтримку, британці.
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26.06.2022 00:23 Відповісти
Да, и Джонсонюку и Королеве большой респект!
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26.06.2022 00:25 Відповісти
Вони, як не дивно, теж британці.
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26.06.2022 00:27 Відповісти
Десь така ситуація і в Німеччині, а працевлаштування багато проігнорували. Я сама оголошення давала, ніхто не відгукнувся
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26.06.2022 00:24 Відповісти
Работать наши не хотят(
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26.06.2022 00:26 Відповісти
Може в мові справа, Валентино?
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26.06.2022 00:28 Відповісти
Ні,я пропонувала свій захист,допомогу і зарплату, будинок пристарілих, який має куточок туги по загиблим людям України. 2300 бруто. Люди загублені, стомлені,сумні.
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26.06.2022 00:36 Відповісти
"Люди загублені, стомлені,сумні." Майже вся Україна зараз така сама...
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26.06.2022 00:40 Відповісти
Їм пора додому, але влада залишає людей без допомоги. Мізер виплат не компенсує потреби навіть мінімальні. Зате дороги надалі асфальтують...
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26.06.2022 00:44 Відповісти
дороги надалі асфальтують. що блть? ви вурстів обїлися?
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26.06.2022 03:27 Відповісти
Так может они и не собирались на долго оставаться??Вот и не искали работу .А так Украинцы работящий народ..В Польше и на клубнике и на др.работах пашут как сумасшедшие У самого трое знакомых в Польше пашут.
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26.06.2022 01:53 Відповісти
Не брешіть про красти і решту. Зарплату вами заявлену також не заплатять.
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26.06.2022 00:38 Відповісти
такого не может быть там наверное мамы с детьми - и без языка работать нормально невозможно
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26.06.2022 01:38 Відповісти
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26.06.2022 00:29 Відповісти
В Корку, наскільки я знаю, достатньо велика українська діаспора існує. Чому Ви так, друже?
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26.06.2022 00:35 Відповісти
я вам скажу, что по моему опыту, чаще всего выезжает и остается такое именно такое г*но. Падкое до халявы, виз, паспортов и социала. Есть конечно нормальные, но лично из моих знакомых до сих пор там сидят самые говнистые люди.
Мой вам совет. Проверяйте их по ИНН номеру. Пусть докажут, что они из зоны БД, где нет ни работы, ни кола, ни двора. Не доказали? гоните в шею!
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26.06.2022 00:47 Відповісти
пля что вы суки несете? счас работы нет по всей Украине особенно в Киеве
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26.06.2022 01:44 Відповісти
В Швейцарії таких хоч греблю гати.
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26.06.2022 13:01 Відповісти
А, ну то так... "Какаяразніца" поїхала до вас. Дуже співчуваю Вам, друже. Й дякую за допомогу тій бідній дівчині.
Сумно таке чути, чесно Вам кажучи, й соромно за таких "українців". Вибачте.
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26.06.2022 01:00 Відповісти
А з яких регіонів люди? Я от з Вінниччини, тож знаходжусь вдома, бо це все ж не зона військових дій. До нас у свій час приїхали переселенці з Криму в 2014 р., то теж не рвались працювати, бо звикли здавати квартири у сезон, а потім взимку жити на те, що літом заробили на туристах.
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26.06.2022 00:47 Відповісти
ну все-таки 3 детей...наверное в этом случае, это правильно....
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26.06.2022 01:03 Відповісти
Тут я з вами не зовсім згодна, бо вінниччину теж обстрілювали, телевежу, аеропорт, Калинівку, де артил. Склади, Козятин з/в. Були загиблі. Не в таких масштабах, як в зоні бойових дій, але гарантій, що до тебе не прилетить ракета ніхто не може дати, сьогодні 30 ракет по Житомирщині, ввечері рівненщину обстріляли, Львівщині теж обстрілювали. Це реально страшно чути виття сирен і як летить ракета. Хоч і до цього звикаєш, звісно, але при наявності дітей, краще дійсно емігрувати. Тут справа більше в поведінці за кордоном.
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26.06.2022 02:05 Відповісти
Коли рашисти підійшли до мого дому на 12 кілометрів і майже весь час була канонада , я відправив дружину і сина у Польщу. Це було 4 березня. Сам пішов в тероборону і з автоматом стояв на блок посту , допомогав нашим артилеристам розвантажувати ракети до градів , готувалися про всяк випадок давати відпір ворогу. З дружиною весь час спілкувались. Вона мені розповідала прро поводження деяких (в лапках) біженців , коли вони кричатьь , намагаються встановити в чужій хаті свої порядки , вона казала ,що їй соромно за них. Вони приїхали у гості , а ведуть себе точно як свині! Але не всі хто виїхав такі. Моя дружина повернулась вже , бо рашисти від нас втекли (з під Києва) . Те що я їх відправив було правильним рішенням , бо ризик був дуже великий , могли просто градами накрити село ! А ще місяць провели б у підвалі , бо зразу бігли на кожен вибух та постріл. Самому набагато легше у такій ситуації , коли розумієш , що рідні в безепеці.Можна і робити щось і не боятись за них. Тому трохи вгамуйтесь , не всі такі , але саме такі свині і псують думку про українців , бо про нормальних ніхто не чує , а оці тварюки у всіх на язиці! Я не знаю , чи є сенс вибачатись за них , бо у кожному суспільстві є такі , але все ж таки вибачусь ,хоча б за те , що ми їх не можемо навернути до ладу! Дуже багато проблем і без них , але я сподіваюсь , все ж таки все буде добре !
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26.06.2022 00:57 Відповісти
Добре, що й Ви поділились, бо те, що Ви розповіли, чужим не розкажеш... Бережи Вас Боже.
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26.06.2022 01:20 Відповісти
Буде, друже, бо з нами Бог та Україна. Переможемо.
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26.06.2022 01:18 Відповісти
хватит тупые кацапские байки рассказывать
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26.06.2022 01:42 Відповісти
Виклик полягає в тому, щоб підібрати правильних людей...

Это самый главный вызов.
Лично у меня туда подалась знакомая, которая все жизнь с меня ржала со времен Майдана ("там были одни умственно отсталые"), и которая сдрыснула со своим великовозрастным сыном отроду 30 лет в 1ый день войны.
И сидит с*ка там, живет в семье и в ус не дует. Не вернусь, говорит в Украину, пока война не закончится. И дом у нее тут есть, и работа....Но нет. Пусть идиоты тут живут.
А британцы еще таких принимают....Виизы дают, пособия....Вот куда они смотрят?!
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26.06.2022 00:44 Відповісти
скоро поймут и погонят их сса*ми тряпками. Обидно только, что они решат, что тут все такие. А как раз самые нормальные и патриоты и не выезжали, или уже давно вернулись. За исключением оккупированных территорий конечно...
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26.06.2022 00:52 Відповісти
Дітей шкода ще , що в них такі батьки! І що з них виросте невідомо , адже вони бачать поведінку своїх батьків і наслідують її!
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26.06.2022 01:03 Відповісти
**** ты гандон они детей не приволокли а спасали от ракет - сирены каждый день по всей Украине
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26.06.2022 01:47 Відповісти
Як не повернулися, то принаймні влаштувалися на роботу, в мене двоюрідна сестра в Польщі, теж з Вінниччини, але вийшла на роботу на другий місяць.
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26.06.2022 01:03 Відповісти
Допомагають всі люди доброї волі. Ваша країна теж немало робить. Щира вам всім дяка. Разом, з Божою помічю, переможемо.
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26.06.2022 01:30 Відповісти
Не лише тому, в Польщу легше всього добратися, віз не треба, але пахати там теж треба добре. Буває, по 12-14 годин робити доводиться. В Німеччині, Великобританії з цим легше, там в більшості дотримуються трудового законодавства, але й потрапити туди важче.
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26.06.2022 01:57 Відповісти
А де не треба "пахати", щоб жити, Анно?
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26.06.2022 02:18 Відповісти
В верховній раді та офісі президента, наприклад.
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26.06.2022 02:36 Відповісти
Але якщо серйозно, то мова про те, що в Німеччині, якщо по законодавству ти маєш працювати 7 чи 8 годин на добу, то ти стільки й працюєш, а от в Польщі тебе можуть припахати на 12-14. А так то заробітчанам кругом пахати доводиться, різниця лише у кількості годин на день і оплаті за робочу годину.
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26.06.2022 02:50 Відповісти
Додам, звичайно, там є штрафи, але роботодавцю простіше штраф заплатити, аніж зміну у 8 день зробити, бо в нього, наприклад, замовлення і конче треба його виконати, звісно, не скрізь таке, але досить часто трапляється, німці більш прискіпливі в цьому плані, в мене знайомий в Німеччині на будівництві працював, то казав, що навіть якщо хочеш додаткові години взяти, щоб більше заробити, то не дадуть, бо це є порушення законодавства. Крім випадків нелегального працевлаштування, звісно. Ну, й оплата за робочу годину більша, тому ті ж по до яких самі в Німеччину, Британію та Скандинавії мігрують в пошуках роботи. Але виїхати і офіційно влаштуватися на роботу в цих країнах дорожче і важче, ніж у Польщі.
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26.06.2022 12:24 Відповісти
Знаю особисто таку курву,яка прожила тут п'ять років,коли почали приймати біженців,побігла оформити собі,тепер живе на халяву у чотирьох зірковому готелі,з триразовим харчуванням,за рахунок коштів червоного хреста,та лається на всіх як курва,чоловікам розповідає що їдь воювати,чого ти сюди приперся,хоча всі чоловіки або пенсіонери,або з купою дітей.
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26.06.2022 01:28 Відповісти
людей меньше чем квартир потому что ВИЗЫ всем НЕ ВЫДАЮТ а так конечно пестаболить можно ..
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26.06.2022 01:48 Відповісти
Моя донька з дітьми скористалась цією програмою. Каже, що англійці, ангели. Дуже задоволена прийомом.
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26.06.2022 03:05 Відповісти
Дякуємо, але як правило в Англію більшість поїдуть ті, хто не потребує допомоги, ті, що будуть соромити нас, слухаючи російські сансони, бухаючи до ранку і гадячи в центрі міста, маючи в кишені мільйони.
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26.06.2022 07:38 Відповісти
Британцев, которые предложили жилье, гораздо больше, чем ищущих убежища украинцев, - гуманистическое соотношение
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26.06.2022 11:29 Відповісти
 
 