Єврорада, при наданні Україні статусу кандидата в ЄС, не передбачила його відкликання, - Стефанішина
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Україну не позбавлять статусу кандидата в Європейський Союз, якщо не будуть виконані рекомендації Єврокомісії
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв'ю, яке транслювалось в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що статус кандидата в ЄС Україна отримала безумовно.
"Щодо семи умов. Рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов і від цього будуть визначатися подальші етапи, пов'язані з членством. Тобто вони не прив'язуються до того рішення, яке ми здобули", - сказала Стефанішина.
Вона наголосила, що в рішенні Євроради не йдеться про відкликання статусу кандидата у разі невиконання умов.
Умови, які Україна має виконати: реформа Конституційного суду, продовження судової реформ, антикорупція, включно з призначенням керівника САП та проведення конкурсу на очільника НАБУ, боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, зміна законодавства про нацменшини.
Будь ласка, зачекайте...
ТехОгляд - це щоб ти міг ЇЗДИТИ до ЄС на ВЛАСНОМУ авто!
- Коли Кошовому принесуть повістку.
Тобто не за цієї влади - це 100% 😠
правильно , дерибанили бабло на дорогах , які просто ремонтували
а не будували нові !
Оскільки зедебільна влада настільки забрехалася на інших своїх факапах - то я в цьому питанні довіряє опозиції, і чомусь переконаний, що ця Стефанішина - бреше. Бреше саме ця; бо інша Ольга Стефанішина, та, яка нардеп у фракції Голос - також говорила, що такий пункт є.
Ось рішення Європейської Ради і рекомендація Єврокомісії:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232
Рада посилається на рекомендації Єврокомісії і просить її звітувати про виконання умов, прописаних в рекомендаціях. Рада вирішить про подальші кроки як тільки ці умови будуть повністю виконані (тобто може почати переговорний процес, а може і не почати).
В рекомендаціях Єврокомісії ж прописано, що кроки, вчинені ЄС, можуть бути відмінені, якщо країна більше не відповідає прописаним в рекомендації умовам.
Між іншим, кроки, які Україна повинна виконати до кінця року, дуже лайтові, так що не треба триндіти, а треба виконувати.
Але врешті зараз не до реформ, треба орків спочатку позбавитись.
Дура не втілення а виправлення згідно рекомендацій Венеціанської комісії.