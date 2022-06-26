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Новини Політика України
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Євросоюз (7010) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

Єврорада, при наданні Україні статусу кандидата в ЄС, не передбачила його відкликання, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ольга,стефанишина,стефанішина

Україну не позбавлять статусу кандидата в Європейський Союз, якщо не будуть виконані рекомендації Єврокомісії

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв'ю, яке транслювалось в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна.

Вона зазначила, що статус кандидата в ЄС Україна отримала безумовно.

"Щодо семи умов. Рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов і від цього будуть визначатися подальші етапи, пов'язані з членством. Тобто вони не прив'язуються до того рішення, яке ми здобули", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що в рішенні Євроради не йдеться про відкликання статусу кандидата у разі невиконання умов.

Умови, які Україна має виконати: реформа Конституційного суду, продовження судової реформ, антикорупція, включно з призначенням керівника САП та проведення конкурсу на очільника НАБУ, боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, зміна законодавства про нацменшини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроєктів, - Стефанішина

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Це Зелені шмари вже натякають шо виконувати не збираються?
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26.06.2022 00:56
+25
Вона так радісно заявляє, ніхера робити не будемо , тупа курка
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26.06.2022 00:58
+21
О, клас. То можна нічого не робити й надалі?
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26.06.2022 00:57
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А Беню Каломойшу видадуть США ?
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26.06.2022 00:55 Відповісти
Ні - він пахан ОП.
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26.06.2022 02:37 Відповісти
Це Зелені шмари вже натякають шо виконувати не збираються?
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26.06.2022 00:56 Відповісти
О, клас. То можна нічого не робити й надалі?
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26.06.2022 00:57 Відповісти
Саме так! Канхвєтку зебілам вже кинули. Тепер будуть носити на прапорі, як саій здобуток до наступних виборів. А після виборів - шанхай! І так років 4-5. За цей час витягнуть все, що можна з надр, з економіки, з громадян - і на вілли на Багами.
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26.06.2022 01:10 Відповісти
Вона так радісно заявляє, ніхера робити не будемо , тупа курка
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26.06.2022 00:58 Відповісти
Интересто, а где закон о введении Тех Осмотра на легковые автомобили, который Петька пропихивал как самое главное требование Евросоюза? Походу нас жестко на*бывали.
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26.06.2022 01:04 Відповісти
тех огляд введе беня а винуватий буде петька
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26.06.2022 01:36 Відповісти
Типіл.
ТехОгляд - це щоб ти міг ЇЗДИТИ до ЄС на ВЛАСНОМУ авто!
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26.06.2022 01:50 Відповісти
ЗЕдебіли цього не розуміють, думають що зможуть вільно їздити по Европі на своїх Ланосах із самопальним ГБО.
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26.06.2022 08:57 Відповісти
от потішила, можемо не вмикати турборежим і ще рік не призначати голову САП
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26.06.2022 01:08 Відповісти
гуляй, зелёная рванина!
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26.06.2022 01:14 Відповісти
- Коли ми вступимо до НАТО і ЄС?
- Коли Кошовому принесуть повістку.
Тобто не за цієї влади - це 100% 😠
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26.06.2022 01:24 Відповісти
Тобто зелен ***** вже шукають можливість пропетлять.
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26.06.2022 01:24 Відповісти
А що зелені робили до війни ,
правильно , дерибанили бабло на дорогах , які просто ремонтували
а не будували нові !
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26.06.2022 01:27 Відповісти
я не знаю, хто як читає, але вся опозиція (і голова профільного комітету ВР з євроінтеграції І.Климпуш-Цинцадзе, і член цього комітету П.Порошенко, та інші) одноголосно заявляє, що в резолюції Євросоюзу стосвно надання нам і Молдові статусу кандидата такий пункт присутній.
Оскільки зедебільна влада настільки забрехалася на інших своїх факапах - то я в цьому питанні довіряє опозиції, і чомусь переконаний, що ця Стефанішина - бреше. Бреше саме ця; бо інша Ольга Стефанішина, та, яка нардеп у фракції Голос - також говорила, що такий пункт є.
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26.06.2022 01:37 Відповісти
Умови, які має виконати Україна, кардинально суперечать політиці зе-шобли. Антикорупція, судова реформа, боротьба з відмиванням коштів, антиолігархічний закон... Бджоли проти меду? Угу, щаззз.
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26.06.2022 01:43 Відповісти
Проте ОПа не передбачила її примусову кастрацію у середині країни, і не лише за ці 7 умов.
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26.06.2022 04:02 Відповісти
Такий пункт є, зелена дурочка бреше як завжди.
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26.06.2022 04:35 Відповісти
Терміново звільнити цю профнепридатну особу.
Ось рішення Європейської Ради і рекомендація Єврокомісії:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232

Рада посилається на рекомендації Єврокомісії і просить її звітувати про виконання умов, прописаних в рекомендаціях. Рада вирішить про подальші кроки як тільки ці умови будуть повністю виконані (тобто може почати переговорний процес, а може і не почати).
В рекомендаціях Єврокомісії ж прописано, що кроки, вчинені ЄС, можуть бути відмінені, якщо країна більше не відповідає прописаним в рекомендації умовам.

Між іншим, кроки, які Україна повинна виконати до кінця року, дуже лайтові, так що не треба триндіти, а треба виконувати.
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26.06.2022 04:41 Відповісти
А давайте ми і далі вас будемо грабувати і європейці нам нічого не зроблять, бо процедура відкликання кандидатства не прописана ніде - саме такий месідж зараз нам впарюють zебіли
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26.06.2022 05:06 Відповісти
...потужний месідж
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26.06.2022 06:44 Відповісти
Начинается..."А может и не надо выполнять требования?", "А давайте дальше играть с реформами.всё равно не накажут?"...Нет.уж !!!! Если нам оказали услугу,то нельзя злоупотреблять своим особым положением из-за особой ситуации.ЕС сможет найти возможность или создать её.чтобы "снять с дистанции" Украину,если та не станет выполнять нужные реформы ( ЕЙ САМОЙ НУЖНЫЕ,но не олигархам Украины,которые только в "мутной водице" украинского правового хаоса могут получать и дальше свои сверхприбыли)..И такие вот опасные предложения таких вот "стефанишиных" уже сейчас могут резко отразиться на поставках вооружения и разочаровании партнёров,поддерживающих Украину,но на руку таким вот "шольцам-макронам".которые будут бегать и говорить-" Ну вот видите....юМы же предупреждали,что Украина ненадёжна и что лучше было не ссориться с россией и получать хорошие прибыли вместо убытков от санкций"...ГНАТЬ,нах,таких "стефанишиных" из-за таких заявлений !!!!!!
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26.06.2022 06:48 Відповісти
Я вам так скажу: за цих зебілів ми до ЄС точно не потрапимо. Головне, щоб хоч статус кандидата не просрали.
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26.06.2022 08:45 Відповісти
ЗЕдебіли нічого не розуміють, думають що зможуть вільно їздити по Европі на своїх Ланосах із самопальним ГБО.
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26.06.2022 08:58 Відповісти
Зелена слякоть таки обмане всіх, зараз почнуть скакати всякі попригунчики типу Феді, а там в "дело войдут" головні брехуни і постараються повторно"сделать" всіх. А то Путіна "сделалі" (в смислі обманули, а гнилих інгтелегентів не зуміємо. Та там теж вже биті створіння, на хапок не поведуться.
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26.06.2022 09:13 Відповісти
Звучить, як якийсь хитрий план
Але врешті зараз не до реформ, треба орків спочатку позбавитись.
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26.06.2022 09:44 Відповісти
Щоб було кому вступати маю на увазі...
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26.06.2022 09:45 Відповісти
Корупціонери надіються на статус "вічного" кандидата в ЄС,тобто "виконувати" вимоги і реформи вічно.
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26.06.2022 11:05 Відповісти
вже підводить до того що з реформами поспішати не варто
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26.06.2022 13:35 Відповісти
втілення антиолігархічного закону Джерело: https://censor.net/ua/n3350239

Дура не втілення а виправлення згідно рекомендацій Венеціанської комісії.
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26.06.2022 18:43 Відповісти
 
 