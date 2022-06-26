На південному напрямі протягом 25 червня знищено 24 окупанти, 2 танки та 5 броньованих машин та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь"оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 25 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офііційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Противник в нашій операційній зоні переважно продовжує оборонні дії, нових ударних угруповань не створює, намагається виснажити наші війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами. Протягом доби збільшено щільність обстрілів майже в 1,5 рази. Крім того, по наших позиціях ворог наніс 4 авіаційні удари, а проти нашої авіації застосував керовану ракету "повітря-повітря".

По південному Криворіжжю вдарив реактивними системами залпового вогню, пошкодивши приватні будинки, соціальну інфраструктуру. Втрат серед місцевого населення нема.

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У відповідь наша авіація відпрацювала 5 ударів по скупченню рашистів і техніки, по командним і опорним пунктам ворожих підрозділів. Результати ударів дорозвідуються.

А зафіксовані втрати противника за добу склали 24 рашисти, 2 танки та 5 інших броньованих машин. Знищено 2 ворожих польових склади боєприпасів та вогньову точку.

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На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, у тому числі й дітей. Особисті дані їх знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів. Спроби волонтерів налагодити поставку ліків, товарів першої необхідності в окуповані громади наражаються на обстріли окупантів.

Чорноморський шторм продовжує випробування рашистського флоту і плавскладу на міцність вестибулярного апарату. 2 ракетних кораблі продовжують чатувати в північно-західній частині Чорного моря".

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