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Джонсон на самітах G7 та НАТО має намір закликати Францію й Німеччину надати більше зброї Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Британський прем’єр Борис Джонсон використає саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію й Німеччину надати більше військової підтримки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Independent.

Повідомляється, що прем'єр-міністр кине виклик колегам-лідерам, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".

Також читайте: Джонсон застеріг від спроб примусу Києва до "поганого миру"

Автор: Наталя Джума
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ПВО и ПРО они дадут когда-то??? сколько можно терпеть эти ракетные удары???
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26.06.2022 06:58 Відповісти
Ти хоч трошки представляєш необхідну кількість ППО, щоб закрити повітряний простір України. Ну дадуть 1-2 комплекси патріотів, це аналог С300, яких навколо Києва стояло 7-10 дивізіонів. Допомогло?
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26.06.2022 07:04 Відповісти
Спасибо хоть шото дают. Не дай бог откажутся, нам вобще трудно будет
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26.06.2022 08:02 Відповісти
Но еще раз: Франция и Германия передали САУ, а США - нет. Так что кто отстает от паровоза? В Германии намекнули, что передадут вооружения, если Байден объявит о передаче самоходок или даже танков (танков для обучения в польском полигоне для начала). Притом не 4 штуки, а побольше, взять из их европейской базы, а европейскую базу перевооружить неспеша кораблем из США. Пока что завербованный ЦРУ работает, подавая сведения, что если мы поставим Украине много артиллерии и танков, то Великий Путин станет воевать по-настоящему и третьей мировой войны не избежать. И это сработало достаточно неплохо.
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26.06.2022 08:25 Відповісти
 
 