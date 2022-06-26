Джонсон на самітах G7 та НАТО має намір закликати Францію й Німеччину надати більше зброї Україні

Британський прем’єр Борис Джонсон використає саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію й Німеччину надати більше військової підтримки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Independent.

Повідомляється, що прем'єр-міністр кине виклик колегам-лідерам, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".

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