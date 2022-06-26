Росіяни атакують та ведуть бої в межах Лисичанська, - американський Інститут вивчення війни

Російські окупнати ведуть бої в межах міста Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста. Також за день вони завдали аномально великої серії ракетних ударів по тилу України.

Про це йдеться в останньому зведенні американського інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про щонайменше 50 ракет наземного, повітряного та морського базування. Водночас сконцентрувавши основну масу своїх сил на сході країни, загарбники "зміцнюють" позиції у Сєверодонецьку, Сиротині, Вороновому та Борівському після завершення відходу ЗСУ із Сєверодонецька.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є більш стратегічно цінними, ніж позиції, які займали раніше в Сєверодонецьку.

Повертаючись до ситуації з незвично масованими ракетними атаками минулої доби, за даними командування ВПС України, РФ застосовувала проти цілей на заході України ракети морського базування "Калібр", проти цілей на півночі України — Х-22 і наземні ракети "Іскандер" і "Точка-У", а на півдні України — ракети ONYX і комплекси "Бастіон".

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