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Росіяни атакують та ведуть бої в межах Лисичанська, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Російські окупнати ведуть бої в межах міста Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста. Також за день вони завдали аномально великої серії ракетних ударів по тилу України.

Про це йдеться в останньому зведенні американського інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про щонайменше 50 ракет наземного, повітряного та морського базування. Водночас сконцентрувавши основну масу своїх сил на сході країни, загарбники "зміцнюють" позиції у Сєверодонецьку, Сиротині, Вороновому та Борівському після завершення відходу ЗСУ із Сєверодонецька.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії України заявила, що українські позиції в Лисичанську є більш стратегічно цінними, ніж позиції, які займали раніше в Сєверодонецьку.

Повертаючись до ситуації з незвично масованими ракетними атаками минулої доби, за даними командування ВПС України, РФ застосовувала проти цілей на заході України ракети морського базування "Калібр", проти цілей на півночі України — Х-22 і наземні ракети "Іскандер" і "Точка-У", а на півдні України — ракети ONYX і комплекси "Бастіон".

Також читайте: Оборона Лисичанська, прорив з Гірського, відхід із Сєверодонецька, бої під Бахмутом | Бутусов наживо. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Кажется, что-то намечается.

Кортеж Путина заметили в 23:00 у Кремля.

Такие ночные приезды очень редкие и последний из таких закончился объявлением «спецоперации».

Диктатор что-то замыслил, так что будем ждать новостей. Наши варианты: открытие фронта со стороны Беларуси, что-то связанное с Литвой, ракетные ударе по Европе, удары по центрам принятий решений, либо пустая паника.

(Телеграмм)
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26.06.2022 07:11 Відповісти
Забыл чемоданчик для гавна.
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26.06.2022 07:23 Відповісти
Членоголовое *****, срущее в чемодан, вряд-ли сейчас находится в кремле, он, как крыса, прячется под землей в самом глубоком бункере, и при нынешнем развитии интернеткомуникаций, он вполне может кукарекать их подземелья.
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26.06.2022 07:31 Відповісти
Уже намітилося. Над будинком у Києві пролетіли орковські ракети
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26.06.2022 07:15 Відповісти
подихати треба ху@лу...ніякого сенсу в діях, вьісєрах... навіть головні ********** в аує....
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26.06.2022 07:46 Відповісти
 
 