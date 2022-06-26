Російська ракета влучила в 9-поверхівку на Лук'янівці в Києві, знесено кілька верхніх поверхів, - Геращенко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Унаслідок ранкового ракетного удару по Києву пошкоджено 9-поверхівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенко.
"Ракета влучила в дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів.
Рятувальники борються із вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.
Інформація про жертв та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Яр Холодний
показати весь коментар26.06.2022 08:17
+13 Garry Grant
показати весь коментар26.06.2022 08:21
+11 Тонка червона лінія
показати весь коментар26.06.2022 09:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Кіт Вчений@TedTeddycat
4 ч
1. Боріс Джонсон каже про «паганий мир», до котрого хтось підбурює Україну
2. Жовква з жОПи заявляє, що країна не робитиме жодних кроків для вступу до НАТО
3. Подлякоботва люто дуркує в Тві, звинувачуючи порохоботів в усіх гріхах ригів та Ze
Висновок невтішний: Ze капітулює.
Не знає істортчних місцевостей Києва.
В спам, кацапчєг
Явно щось уточнює .
Коли бомбили інші українські міста, ніхто чомусь не уточнював, в якому районі/мікрорайоні/кварталі вибухи.
А як Київ - так одразу всі допитливі такі стали