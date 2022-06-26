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Російська ракета влучила в 9-поверхівку на Лук'янівці в Києві, знесено кілька верхніх поверхів, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

ракета

Унаслідок ранкового ракетного удару по Києву пошкоджено 9-поверхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенко.

"Ракета влучила в дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів.

Рятувальники борються із вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.

Інформація про жертв та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Тут на днях один ДЛБЙБ висловлював подив і невдоволення - чому це орки обстрілюють "другорядні" міста а Київ "минають" Надіюсь - "тепер його душенька "задоволена"?!
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26.06.2022 08:17
+13
Лук'янівка-це історична місцевість в Києві,яка знаходиться в Шевченківському районі.
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26.06.2022 08:21
+11
Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно розпочати переговори про припинення вогню, щобо устаканитись на захопленій на сьогоднішній день території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
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26.06.2022 09:07
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и толку у тебя хату снесло со всем имущество тупо нахер жить
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26.06.2022 08:40 Відповісти
як це нахєр? ти типу заради квартири живеш чи що?
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26.06.2022 17:10 Відповісти
Ні, ну раз сам арестовіч сказав, тоді треба слухатись... Поки арестовіч не казав, сирени можна було ігнорувати?
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26.06.2022 11:11 Відповісти
То казали, що Шевченківський район... Тепер Лук'янівка.
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26.06.2022 08:15 Відповісти
Надіюся - "головний клієнт" Лук"янівки чув бомбардування і насолоджувався! Адже саме його стараннями почалася ця війна!
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26.06.2022 08:20 Відповісти
... для певності ефекту по Києву прилітає

Кіт Вчений@TedTeddycat

4 ч

1. Боріс Джонсон каже про «паганий мир», до котрого хтось підбурює Україну
2. Жовква з жОПи заявляє, що країна не робитиме жодних кроків для вступу до НАТО
3. Подлякоботва люто дуркує в Тві, звинувачуючи порохоботів в усіх гріхах ригів та Ze

Висновок невтішний: Ze капітулює.
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26.06.2022 08:36 Відповісти
Взагалі насрати, війна йде не проти Зеленського, а проти ЗСУ та України. ЗСУ капітулювати не збираються і це головне.
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26.06.2022 17:18 Відповісти
Лук'янівка-це історична місцевість в Києві,яка знаходиться в Шевченківському районі.
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26.06.2022 08:21 Відповісти
а лукьяновка по твоему где
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26.06.2022 08:21 Відповісти
Ну то таке. Мені це не було відомо. Пояснили і дякую.
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26.06.2022 08:44 Відповісти
Одразу видно панаєхавшего з тунгуської тайги
Не знає істортчних місцевостей Києва.
В спам, кацапчєг
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26.06.2022 08:45 Відповісти
Не знаешь местности в Киеве=кацап? Вы там вообще поохренели? Я в нем вообще не был ни разу, к примеру. И не тянет. Человек на сайте с 14 года, если что.
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26.06.2022 08:54 Відповісти
И остальных 24 столиц областей, а так же райцентров и городов областного значения. И как куда проехать. Вопрос - зачем? Чтобы на цн к тебе на ровном месте странные типы не доколупывались? Я понимаю если ты живешь там, или бываешь часто. А так - смысл? Если и приехал, то или по навигатору, или на такси.
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26.06.2022 09:06 Відповісти
Дозвольте поцікавитися, а ви місцевості всіх міст України вивчаєте за бажанням? Скільки вивчили? Що викликало непереможне бажання вивчати місцевості міст у яких ви ніколи не були і не мали наміру бути?
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26.06.2022 09:06 Відповісти
Головне, не ХТО питає і скільки років він на сайті, а ЩО САМЕ питає? Навіщо така точність?
Явно щось уточнює .
Коли бомбили інші українські міста, ніхто чомусь не уточнював, в якому районі/мікрорайоні/кварталі вибухи.
А як Київ - так одразу всі допитливі такі стали
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26.06.2022 09:13 Відповісти
Ну от я думал, что лук'яновка это район, как и шевченковский, или троещина например.
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26.06.2022 09:17 Відповісти
троєщіна це теж не район. Підказка: "який район? -ський район"
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26.06.2022 17:13 Відповісти
Я наприклад хоч і живу за 100 км від Києва але теж не знаю де Лук'янівка.Більше того , не знаю навіть де Шевченківський район.
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26.06.2022 10:11 Відповісти
Але ти ж не задавав тупих питань.
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26.06.2022 17:14 Відповісти
Тут на днях один ДЛБЙБ висловлював подив і невдоволення - чому це орки обстрілюють "другорядні" міста а Київ "минають" Надіюсь - "тепер його душенька "задоволена"?!
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26.06.2022 08:17 Відповісти
Лукьяновка- это и есть Шевченковский
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26.06.2022 08:19 Відповісти
Навіщо Ви роз'яснюєте невідомим людям, що і як називається?! Ви не розумієте, що у Вас таким чином випитують інформацію?
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26.06.2022 08:27 Відповісти
Ви на цн теж випитуєте інформацію. Для чого тоді тут усі зібрались?
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26.06.2022 08:46 Відповісти
закройте нахрен комментарии
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26.06.2022 08:30 Відповісти
мрози..опять база нато как в николаеве и как в сто по ремонту абрамсов.. а тут шо...сходка польских негров в свастике..пора бить по параше
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26.06.2022 08:38 Відповісти
Ну, ти шо? ***** ж нападьот. І ще ж у нього є ядерні бомби - та ну на...
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26.06.2022 09:07 Відповісти
ЗСУ і так смачно б'ють по найнебезпечнішим угрупуванням параші. На тероризм у відповідь у ЗСУ нема ні ресурсів, ні загальноприйнятної терористичної стратегії.
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26.06.2022 17:23 Відповісти
Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно розпочати переговори про припинення вогню, щобо устаканитись на захопленій на сьогоднішній день території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
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26.06.2022 09:07 Відповісти
Вони периодично це роблять з лютого. Не сказав би, що щось нове розпочалося.
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26.06.2022 17:16 Відповісти
 
 