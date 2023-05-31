Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці.

"На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними ДСНС, постраждала 1 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко

На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.







