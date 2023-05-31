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Київ (13830) обстріл (21024) ракети (2782) ДСНС (4458) Повітряні атаки на Київ (395)

Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці.

"На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Наразі проводяться заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними ДСНС, постраждала 1 особа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко

На місці задіяно 19 од. пожежної техніки та 67 чол. особового складу.

Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 01
Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 02
Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 03
Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Скільки за це було страчено тисяч росіян та спалено їх населених пунктів?

Зрозумійте вони розуміють тільки силу.

Ось Білорусь не наказали і вони знову почали робити обстріли. За кожну знищену багатоповерхівку на московії повинно ставати на один район і його жителів платників податків менше. Інше призведе до атомної війни так як росія не побачить відповідь та буде пробувати щось сильніше.

Тільки превентивний атомний удар зупинить росію та не дасть початись атомній війні.
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26.06.2022 08:19
+33
Зіичайно можемо. Точка-У спокійно долітає від Харкова до бєлгорода. Можна було б помститися за щодєнні обстріли Харкова. На деяких ділянках Сумської та Харківської області ми можемо доставати до важливих об'єктів інфраструктури (ж/д станції, електропідстанції, мости, шляхопроводи) на території рашки навіть смерчами та ураганами.
Але нема "політичного рішення"! Іншими словами, до влади в нас прийшло інфантильне покоління народжених у 80-ті - 90-ті роки. Воно нічого не знає про психологію кацапів, бо перетиналось з ними лише на бізнес- корпоративах, курортах Анталії та у грі "Танчики". Воно нічого не знає про виживання, як люди у 1991-1995 роках масово втрачали роботу, з нуля починали свій малий бізнес і інколи не знали, чи зможуть завтра нагодувати своїх дітей.
Воно росло у відносно ситих 2000-х коли вже були супермаркети, куртки Аляска і кросівки Адідас, тампакси, бритви Жілет, платні клінікі, пристойна стоматологія, можливість вчитись за кордоном, тури в Єгипет і Туреччину.
У цього покоління не було викликів, пов'язаних з необхідністю виживання.
І ось воно прийшло до влади...
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26.06.2022 08:54
+21
Ну, Україна у відповідь може ударити по раше ? Орки борзеють від безнаказанности

якщо о 6 ранку в неділю зруйновано 3 поверху , то на жаль жертви е.
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26.06.2022 08:23
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Скільки за це було страчено тисяч росіян та спалено їх населених пунктів?

Зрозумійте вони розуміють тільки силу.

Ось Білорусь не наказали і вони знову почали робити обстріли. За кожну знищену багатоповерхівку на московії повинно ставати на один район і його жителів платників податків менше. Інше призведе до атомної війни так як росія не побачить відповідь та буде пробувати щось сильніше.

Тільки превентивний атомний удар зупинить росію та не дасть початись атомній війні.
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26.06.2022 08:19 Відповісти
В пропонуєте помститися- тому копайте могили для двох держав, України та рашки.
інакше не буває.
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26.06.2022 08:35 Відповісти
так що тільки для українців могили копати ?
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26.06.2022 08:40 Відповісти
Воно подобот.
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26.06.2022 08:53 Відповісти
Тому що так сказали ви? Ха ха.

Тотальна війна не зможе знищити українців так як ми по всій планеті, а наша держава встигла віртуалізуватись. Тотальна війна лиш поставить росіян на місце, залякає їх і заставить відступитись зализувати рани. Росія та росіяни централізоване утворення і без центру вони зникнуть в історії, а тому їх імперська держава відступить коли зрозуміє що ціна призведе до її зникнення.

Зараз вони переконали себе що якщо програють то це кінець для росії, треба їх силою переконати що капітуляція москви це єдиний шанс вижити для росії, та змогти зализати рани, інакше росіяни та росія зникнуть як тільки москва отримає достатньо шкоди від тотальної війни.
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26.06.2022 08:43 Відповісти
буває те, що Ти знаєш,але з причин любові до рашиста не озвучуєш "Не рий могилу для сусіда, бо ця могила буде Твоєю могилою"
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26.06.2022 09:41 Відповісти
Но нечем нам стрелять. Нету производства ракет даже без электроники, просто с инерциальной системой наведения. На 5-ый месяц войны строительство фабрик по производству ракет на территории Польше не заложено, а также общежитий на сотни тысяч человек по нашу сторону границы, где будут работать наши сотрудники. Да и подземные заводы никто не отменял.

А запад много ракет не умеет производить. У них, наверное, много экологических требований и требований к условиям труда, чтобы непрерывно делать ракеты и они там дороги.

БПЛА PD-1/2 с фугасом по ректификационной колонне (любой из) по НПЗ ударить сейчас приоритет. Поджечь многие фракции в виде пара на открытом воздухе очень просто, ущерб тяжелый. Это и стоит делать. Идти по земле у нас тоже нету сил, слишком просто оборонятся, обоим сторонам, если не быть такими тварями, как 24-го февраля, притом твари не бульбаши, а ОП, который не смог простейшим образом прикрыть 4-5 дорог, чтобы хотя бы задержать на 12 часов продвижение и этого было бы достаточно. Но это в прошлом, а сегодня надо атаковать НПЗ белорусские. Каждый день пускать БПЛА по крайне разным траекториям. С территории России, доставить наземно на территории Беларуси и оттуда запустить с севера ударить и так далее.
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26.06.2022 08:36 Відповісти
Черговий "норд Ост" влаштувати у москві
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26.06.2022 09:37 Відповісти
Це не ми це іноземці "борці з терором". Сирійці, нохчі, якісь азіати та інші кого там покалічила рф.

Ми лиш розуміємо причини їх дій та будемо намагатись виправдати їх на міжнародній арені. Але це не наші ССО зробили.
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26.06.2022 10:56 Відповісти
х...ню кажете: у нас не вистачає вогневої потуги щоби гасити загарбників, а ви хочете страшної помсти? Ніхто не буде поставляти зброю одним людожерам, щоби ті мстилися іншим. Наша справа - справедлива. Пі...те у воєнкомат - я вчора там був і не побачив там купи злих потужних месників а-ля "вікінги" чи "спартанці" - хоча місто прокинулося від потужних розривів рашистських ракет. Де ви, хоробрі паци, що хочуть фігачить по ростову? Ви вже в окопах?
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26.06.2022 11:31 Відповісти
Ви ж не глуха людина? Арестович на початку тижня попереджав, що будуть на днях удари по Києву. Мийте вуха, їжте вітаміни і будете розуміти того ж Арестовича.
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26.06.2022 08:50 Відповісти
Ну, Україна у відповідь може ударити по раше ? Орки борзеють від безнаказанности

якщо о 6 ранку в неділю зруйновано 3 поверху , то на жаль жертви е.
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26.06.2022 08:23 Відповісти
Зіичайно можемо. Точка-У спокійно долітає від Харкова до бєлгорода. Можна було б помститися за щодєнні обстріли Харкова. На деяких ділянках Сумської та Харківської області ми можемо доставати до важливих об'єктів інфраструктури (ж/д станції, електропідстанції, мости, шляхопроводи) на території рашки навіть смерчами та ураганами.
Але нема "політичного рішення"! Іншими словами, до влади в нас прийшло інфантильне покоління народжених у 80-ті - 90-ті роки. Воно нічого не знає про психологію кацапів, бо перетиналось з ними лише на бізнес- корпоративах, курортах Анталії та у грі "Танчики". Воно нічого не знає про виживання, як люди у 1991-1995 роках масово втрачали роботу, з нуля починали свій малий бізнес і інколи не знали, чи зможуть завтра нагодувати своїх дітей.
Воно росло у відносно ситих 2000-х коли вже були супермаркети, куртки Аляска і кросівки Адідас, тампакси, бритви Жілет, платні клінікі, пристойна стоматологія, можливість вчитись за кордоном, тури в Єгипет і Туреччину.
У цього покоління не було викликів, пов'язаних з необхідністю виживання.
І ось воно прийшло до влади...
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26.06.2022 08:54 Відповісти
А еще раньше пришло к власти то, что отдало нашу ядерку в руки рашистов за просто так, и росло оно вообще при совдепии, так что поколения то такое.
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26.06.2022 09:33 Відповісти
питання не в ядерці. питання в тих, хто обирав 30 років мерзот, які крали і розказували про нейтральний статус, замість того, щоб вскочити в НАТО, як зробили розумніші країни.
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26.06.2022 09:37 Відповісти
На превеликий жаль, шанс з вибором був у нас один і ми його проїбали - це вибрати Чорновола. У всіх інших виборах було лише "менше зло". Як і на останніх, до речі. Хоча купа людей весь час голосує за "більше зло".
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26.06.2022 11:11 Відповісти
Вибрати Чорновола в тих умовах було так само нереально, як зробити зараз мир в усьому світі. Чи як в 2019 році обрати Порошенка замість Зе. Коли таке масоване було промиття мізків зомбованим громадянам з канлів олагархів і рашензомботв, що Порошенко, це абсолютне зло і барига-корупціонер і будь-хто навіть дрібний актор, краще за нього.
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26.06.2022 11:46 Відповісти
..дійсно не реально ні тоді ні сьогодні! Бо в державі 75 відсотків ідіотів..як у 1991році..так і у 2019.... !! А зараз ідіоти розплачуються кров*ю та життям за свій ідіотизм, за очікування, що прийде хтось і зробить краще життя, нагодує, напоїть .... І нажаль цей ідіотизм не викоринити.... Будуть і далі наступати на граблі...будуть і далі вибирати собі непотріб...бо ідіотизм невиліковний. Та якщо війна і горе якійсь частині вправить мізки ...то нажаль біьшості це не допоможе.
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26.06.2022 15:01 Відповісти
"Центр прінятія рєшєній" в розумінні кацапських зомбаків.
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26.06.2022 08:23 Відповісти
це було попередження, щоб зєзік не ляпнув чого на саміті НАТО, бо рєшеніє засвітили ще вчора - https://news.zerkalo.io/world/16734.html?tg
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26.06.2022 08:26 Відповісти
ну, і палкий привіт дідо Байдену, еге ж

Президент США Джо Байден прилетел в Мюнхен, где пройдет саммит лидеров «Большой семерки».

После встречи G7 президент направится в Мадрид на саммит НАТО.
https://t.me/charter97_org/76616
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26.06.2022 08:33 Відповісти
Якщо кацапи, рашковани (не орки, *****, не орки - а РАШКОВАНИ, РОСІЯНИ, РУССКІЄ) б"ють по Києву, де є маса амбасад, то вони вже, значит, пішли в разнос.
Не знаю, як - але їх треба мочити по-справжньому, по-пацанськи.
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26.06.2022 08:29 Відповісти
Мне кажется блазень здесь только ты. Ну а какого цвета выбирай сам. Думаю трехцветного.
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26.06.2022 09:17 Відповісти
Коли вже буде удар у відповідь?
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26.06.2022 08:31 Відповісти
нічим ударять.
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26.06.2022 08:33 Відповісти
Як це нічим? А хробаком по роялю?
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26.06.2022 08:42 Відповісти
Так там обрізаний
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26.06.2022 08:55 Відповісти
Здається-там відрізаний під корінь.Разом з яйцями.
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26.06.2022 09:54 Відповісти
Асфальтом.
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26.06.2022 08:44 Відповісти
Точка-У -120 км. Від Харкова до бєлгорода -70 км.
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26.06.2022 09:11 Відповісти
Щоб потім пів невакуйованого Харкова знесли іскандерами ?
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26.06.2022 09:32 Відповісти
Гумдоплмога є. Нема бажання
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26.06.2022 08:48 Відповісти
Має ********** когось із зелених, аби зрозуміли, що війна ,вже давно, мала б бути перенесена на територію ворога.
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26.06.2022 08:35 Відповісти
Серьога, ти ще тут? Мерщій на територію ворога, ********* москалів у їхньому ж лігві.
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26.06.2022 10:09 Відповісти
100% орки украинское ТВ смотрят. Вчера по ящику показали как киевляне в кафешках отдыхают. И вот прилетело... Вывод - иногда и дезу для врага можно впихнуть.
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26.06.2022 08:46 Відповісти
Ну что,ты рад?
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26.06.2022 08:55 Відповісти
какая деза ! мы живем в эпозу интернет, Украина нашпигована фсбшной агентурой
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26.06.2022 09:03 Відповісти
это специально лупят куда хотят
если кто то думает, смысл таких обстрелов
смысл в создании атмосферы террора, беззащитности
чтобы люди пошли на любые уступки, лишь бы все прекратилось

вот только рашка говняшка не учла, что она поливала дерьмом всю нацию и всю страну
почти десять лет
и значит так же найдет повод для нападения еще раз

не важно говорите вы там на русском или не говорите
если хоть завтра вся страна перейдет только на украинский
то они найдут еще повод, скажут что русский запретили и всех заставляют говорить на украинском
(это я тем, которые говорят, что надо говорить по-украински
в адрес тех, кто привык на русском говорить по разным причинам
[в школе привык, или родители говорили или еще что]
и рашка ничего не сможет сделать
[медвечук и бойко и кто там еще
на украинском говорят, сильно они своей стране помогли?]
рашка с финнами воевала, нашла повод же)

этого старого хлама у них навалом, к сожелению
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26.06.2022 08:48 Відповісти
про язык, я имею ввиду, что люди повсеместно только на украинском будут говорить
а так конечно рашка как может старается язык и все что связано с украинской нацией уничтожить

пример белорашки показателен
где беларуский язык только на тв практически в виде надписей присутствует
дикторы и репортажи ведут его на русском
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26.06.2022 08:53 Відповісти
в адрес тех, кто привык на русском говорить по разным причинам

Как бы причина известна. Российская гегемония. Я вообще не понимаю тех кто защищает русский язык. Хочешь говори - вот я вот говорю, но защищать? Это как защишать эту войну. Типа, оно само. Ничего само не бывает.
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26.06.2022 09:02 Відповісти
класичний кацапський тероризм! ООН має визнати кацапію - країною-терористом!!!
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26.06.2022 08:55 Відповісти
Просто ракеты кривые.
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26.06.2022 09:03 Відповісти
там якобы на с20 выступили за "урегулирование" (умолчав про войну)
не знаю правда или нет
но рашка для многих стран очень полезная страна
плюс если это через совбез будет голосование
то там и рашки право вето и еще китай есть

насколько я знаю страной спонсором терроризма на уровне отдельных стран только признаны
а не на уровне ООН
т.к. эти страны в оон спокойно дальше заседают
(куба, сирия, иран, кндр)
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26.06.2022 09:04 Відповісти
Нам очень не повезло, что рядом с нами оказался не народ а сброд человекообразных зверей.
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26.06.2022 08:59 Відповісти
Я удивлялся, когда у нас говорили, что путин диктатор там один во всем виноват. Странно, что те кто такое говорил не видели что у них такой президент, как они там все.
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26.06.2022 09:04 Відповісти
не зверей, - мразей.
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26.06.2022 09:49 Відповісти
для начала нужно назвать войну - войной, а не спецоперацией
это даст совершенно иной статус Украине
почему до сих пор этого не сделано?
чем думает власть !
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26.06.2022 09:07 Відповісти
Украинская власть называет войну спецоперацией? Ты что, *******?
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26.06.2022 09:29 Відповісти
Ответки по Севавстополю, Ростову и Белгороду не происходит. Такая вот безответственность.
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26.06.2022 09:25 Відповісти
Опять по ЖК "Львовский квартал" попали, криворукие орки. Неужели непонятно, что попасть по "Артему" в условиях настолько плотной застройки неимоверно сложно? Не для кацапских рукожопов задача.
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26.06.2022 09:36 Відповісти
Тест
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26.06.2022 09:40 Відповісти
Пора....иначе они не поймут.
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26.06.2022 09:47 Відповісти
це кацапи так мстятьтся за те, що нам дали статус кандидата до ЄС. Безсила лють. Вірю, що наші хлопці щось зроблять у відповідь. Щось у раші теж згорить або злетить в повітря.
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26.06.2022 09:50 Відповісти
Ответить можно только одно - засуньте свои искандеры себе в задницу!
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26.06.2022 09:52 Відповісти
Дякуємо пану Павлюку за надію про безпечне небо після інтерв'ю де було сказано про достатній і належний захист Києва засобами ппо.І ноді,ні,не іноді,а постійно є відчуття,що шпигунів і розвідників ворога не потрібно ми самі все розповімо і покажемо де і яка техніка стоїть.
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26.06.2022 10:10 Відповісти
Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!
Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 10:54 Відповісти
З території Рашки-агресора по Україні стріляють, з території Білорусі-неагресора теж стріляють, як наслідок в нас хоронять загиблих і розбирають завали зруйнованих будівель. Я не військовий, але так війна на території України може тривати не скінчено, бо ми як мішені в тирі. Орки пуляють по нашій території куда і коли заманеться, а ми просто фіксуємо факти обстрілів і продовжуємо всіх запевняти , що по Рашці стріляти ні-ні-ні. Більше того, з Білорусі нас прострілюють наскрізь, але вони для армії не противники.
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26.06.2022 10:57 Відповісти
Для того, щоб війна на території України закінчилася-треба вибити ворога з тимчасово окупованих територій України. А не херачити по території кацапії дефіцитною зброєю, поки орки штурмують чергові наші міста та наші побратими гинуть на лінії фронту.
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26.06.2022 11:55 Відповісти
 
 