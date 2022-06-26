На кількох напрямках ворог обстрілює позиції ЗСУ, щоб не допустити перегрупування українських захисників, - Генштаб

На кількох напрямках окупанти обстрілюють територію, щоб скувати українські війська та не допустити їхнього перекидання в гарячі точки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають бої, ворог обстрілює територію, аби скувати українські війська та не допустити їхнього перекидання на загрозливі напрямки.

"Із танків та ствольної артилерії стріляв поблизу населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка", - повідомили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та для недопущення перегрупування військ - здійснює вогневий вплив на наші війська. Українська авіація завдавала ударів по підрозділах ворога.

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