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На кількох напрямках ворог обстрілює позиції ЗСУ, щоб не допустити перегрупування українських захисників, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На кількох напрямках окупанти обстрілюють територію, щоб скувати українські війська та не допустити їхнього перекидання в гарячі точки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають бої, ворог обстрілює територію, аби скувати українські війська та не допустити їхнього перекидання на загрозливі напрямки.

"Із танків та ствольної артилерії стріляв поблизу населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка", - повідомили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та для недопущення перегрупування військ - здійснює вогневий вплив на наші війська. Українська авіація завдавала ударів по підрозділах ворога.

Читайте: На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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фторая армія міра зростає
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26.06.2022 08:38 Відповісти
Раз кацапы так поступают, значит есть какой-то план у них. Либо надавить на трусливых европеишков, особенно к зиме, чтобы они зафиксировали "победы" кацапы и запретили нам их отбивать по врагу, который потратил все боеприпасы и гаубицы уже не стреляют, нет снарядов такой толщины, чтобы по изношенным стволам они закрутились. Либо нашли способ поставки вооружений из Китая, а там много совместимого оборудования, в частности просто выкупают проданное назад. Либо с Индией нашли способ купить проданное им же кацапское оружие, может быть даже в контрактах прошлых был пункт о том, что кацапы оставляют за собой возможность выкупа назад в случае угрозы существованию стране. Кстати, а почему мы такой пункт не сделали? Где наш авианосец за 22млн в Китае? Вот есть прямая угроза, давайте дадим 22млн и еще 8 за инфляцию дадим, снимайте ваше оборудование и гоните его назад, в верфи европейской быстро вооружим томагавками и пойдем из средиземного моря стрелять рядом с авианосцев НАТО для прикрытия.
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26.06.2022 08:43 Відповісти
Новость из разряда - а бы что. Кто-то ожидал иного?
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26.06.2022 08:53 Відповісти
А ты хотел чтобы Генштаб отчитался почему имея 3-х кратное преимущество в л/с мы его не используем?
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26.06.2022 11:15 Відповісти
Поставлять на кожен напрям по одній хімері і будуть високоточно нищити склади гсм, ***********, вузли зв'язку, штаби командування і саму техніку і їх наступ захлинеться. Головне, щоб ракет вистачало і координати точні цілей давали американці, як обіцяли. Та й ОЛС Байрактара може визначати координати точно цілі чи з 50, чи з 80 км. Що для пуску ракети з дальністю 70 км цілком достатньо. Щоб Байрактар робив це безпечно під прикриттям нашого ППО. Відповідно, якщо навіть одна установка випустить в день 5 таких високоточних пакети - 30 ракет, по таким важливим цілям, то їх наступ захлинеться.
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26.06.2022 08:55 Відповісти
Напиши лучше или исправь, как должно быть, для общего развития понимания других людей. Или иди бомби своим недовольством мошкву, может это у тебя получится.
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26.06.2022 09:35 Відповісти
 
 