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Кличко про ракетний удар по Києву: Під завалами є люди, двох постраждалих госпіталізували. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У 9-поверхівці у Шевченківському районі, куди влучила російська ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: горить 9-поверхівка у Шевченківському районі, частково зруйновано три верхні поверхи, попередньо 1 людина постраждала, - ДСНС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
16 ч

48 ракет по території України це звичайна робоча ситуація на війні, а один удар за допомогою HIMARS по території рашистів це неприйнятна ескалація. Як можна грати за правилами з пдрами, для яких немає жодних правил?
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26.06.2022 09:04
+32
Мскл памʼятайте: ми злі і памʼять у нас добра.
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26.06.2022 08:44
+24
Постраждалим- одужання. Усім іншим- не істеріть, це війна.
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26.06.2022 08:44
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Принаймні російські літаки в повітряному просторі Білорусі і російські ракетні батареї та бази на її території треба знищувати (причому на упередження, не чекаючи атаки, а зразу після їхнього виявлення). І байдуже, постраждають білоруси при цих бойових діях чи ні (не хочете війни на території Білорусі -- гоніть від себе росіян або знищуйте).
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26.06.2022 12:34 Відповісти
Пока эти твари ничего не ощущают реально на своей шкуре ничего не изменится.
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26.06.2022 12:21 Відповісти
Під час 2-ї світової в британській армії були підрозділи непальських гурків. Гуркська піхота атакувала німецькі позиції, не зважаючи на вогонь противника. Звичайно несли втрати, але, коли все ж вривалися у ворожі траншеї, не просто вбивали там всіх, а в буквальному розумінні садистські рубали німців "на капусту" своїми страшними ножами-тесаками. Після того, як поголос про такий спосіб ведення війни поширився, німці просто почали залишати окопи, дізнаючись, що до штурму готуються гурки.
Я це до того, що варто "знімати білі рукавички" і починати воювати так, щоб наводити тваринний жах на русню.
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26.06.2022 12:44 Відповісти
Именно так!

Як просію горе крізь дрібненьке сито
Станеш ти про пекло Господа просити...
Та не буде, враже, смерть твоя легкою.
Та й у смерті, враже, Не знайдеш спокою...
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26.06.2022 16:21 Відповісти
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