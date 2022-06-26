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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 850 осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1532 танки та 3659 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 850 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,

артилерійських систем - 764 (+0) од,

РСЗВ  - 243 (+2) од,

засоби ППО  - 99 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів  - 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 630 (+4),

крилаті ракети  - 139 (+2),

кораблі /катери  - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,

спеціальна техніка - 60 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 850 осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1532 танки та 3659 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Во время богослужения в храме Новороссийска высшие силы уронили деда Гундяя. Телеканал "Союз" уже удалил видеозапись патриаршего падения.

и знак хороший, и подтверждение чудодействия освящённой воды...
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26.06.2022 09:27
+7
21 танчик намолотили! Браво!
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26.06.2022 09:09
+5
По танкам красунчики. По РСЗВ не зрозуміло. Учора було відео як знищили в одному місці цілу батарею Ураганів.
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26.06.2022 09:43
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21 танчик намолотили! Браво!
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26.06.2022 09:09 Відповісти
Танчик зіграв в пекельне ОЧЬКО ))) Молодці ЗСУ
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26.06.2022 09:15 Відповісти
Во время богослужения в храме Новороссийска высшие силы уронили деда Гундяя. Телеканал "Союз" уже удалил видеозапись патриаршего падения.

и знак хороший, и подтверждение чудодействия освящённой воды...
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26.06.2022 09:27 Відповісти
Танків більше ніж БТР ? Щось не дуже віриться, таке враження що цифри беруться з повітря.
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26.06.2022 09:29 Відповісти
дійсно є деякі питання по статистиці, або відповідальний за статистичні дані гальмує, або автори репортажів не коректно висвітлюють і буває повторно вкидають стару інформацію
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26.06.2022 10:05 Відповісти
Які автори репортажів? Це офіційна статистика Генштабу.
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26.06.2022 10:47 Відповісти
Чи тобі повилазило?
"танків - 1532 (+21) од,

бойових броньованих машин - 3659 (+14) од", Джерело: https://censor.net/ua/n3350261
А стосовно одного дня - по-перше - могли зарахувати знищені раніше, відносно чого прийшло підтвердження, по-друге - арта могла накрити скупчення.
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26.06.2022 10:45 Відповісти
По танкам красунчики. По РСЗВ не зрозуміло. Учора було відео як знищили в одному місці цілу батарею Ураганів.
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26.06.2022 09:43 Відповісти
Працюють німецькі Панцергаубіце по танкам. Проти танків то саме те.
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26.06.2022 09:48 Відповісти
То, в чем они нас превосходят подавляюще (арт.системы, РСЗО, самолеты, вертолеты) - уничтожается минимальное кол-во или не уничтожается вообще. Т.е. это преимущество они только наращивают.
Кол-во уничтоженного л/с орков, позволяет им наращивать свою группировку. Протяженность фронта - 1 200 км. (со слов Залужного). Получается за сутки уничтожаем 1 орка на 10-и км. участке фронта. Для того, чтобы переломить хребет рашистской орде, нам необходимо уничтожать не меньше 1 000 орков в сутки, т.е. по 8 орков на каждом 10-и км. участке фронта. Судя по выступлениям наших властей и "военных экспертов", это можно сделать ТОЛЬКО с помощью сотен ХИМАРСов, М777, желательно Леопардов и Абрамсов.
И такая ситуация вызывает очень много неприятных вопросов. И у Запада в том числе.
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26.06.2022 11:37 Відповісти
 
 