Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34, 850 осіб, 217 літаків, 184 гелікоптери, 1532 танки та 3659 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 850 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1532 (+21) од,
бойових броньованих машин - 3659 (+14) од,
артилерійських систем - 764 (+0) од,
РСЗВ - 243 (+2) од,
засоби ППО - 99 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 184 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
крилаті ракети - 139 (+2),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4) од,
спеціальна техніка - 60 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", -
Будь ласка, зачекайте...
и знак хороший, и подтверждение чудодействия освящённой воды...
"танків - 1532 (+21) од,
бойових броньованих машин - 3659 (+14) од", Джерело: https://censor.net/ua/n3350261
А стосовно одного дня - по-перше - могли зарахувати знищені раніше, відносно чого прийшло підтвердження, по-друге - арта могла накрити скупчення.
Кол-во уничтоженного л/с орков, позволяет им наращивать свою группировку. Протяженность фронта - 1 200 км. (со слов Залужного). Получается за сутки уничтожаем 1 орка на 10-и км. участке фронта. Для того, чтобы переломить хребет рашистской орде, нам необходимо уничтожать не меньше 1 000 орков в сутки, т.е. по 8 орков на каждом 10-и км. участке фронта. Судя по выступлениям наших властей и "военных экспертов", это можно сделать ТОЛЬКО с помощью сотен ХИМАРСов, М777, желательно Леопардов и Абрамсов.
И такая ситуация вызывает очень много неприятных вопросов. И у Запада в том числе.