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7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва. ФОТО дня + ВІДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рятувальники витягнули з-під завалів у Шевченківському районі Києва 6-річну дитину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В соцмережах повідомляють, що з-під завалів дістали також тіло її батька.
Пізніше в ДСНС уточнили, що врятовано дівчинку, приблизно 7-ми років, з під завалів в 9-ти поверховому житловому будинку, де було влучено ракетою під час ворожого обстрілу.
"Рятувальники дістали дівчинку із під завалів та за допомогою медичних нош передали медичним працівникам. Наразі проводяться роботи по рятуванню людей із під завалів. На місці працює 22 пожежно-рятувальної техніки та 78 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+69 Злий Грицько
показати весь коментар26.06.2022 09:09
+34 Сергей Белоконь fcb5aa46
показати весь коментар26.06.2022 09:10
+20 Garry Grant
показати весь коментар26.06.2022 09:11
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Будь ласка, зачекайте...
Росіяни ні в чому не винні. Росіяни кайфують від високих цін на енергоресурси які для них зробили "партнери".
І в владу в росії ніхто міняти не хоче. Саме це говорять партнери.
І навіть війна має бути закінчена переговорами, а не стратою путіна, членів єдиної росії та вс рф. Це ж кажуть "партнери"?
Ну що є ще хтось проти атомної зброї??!
тільки пам'ятай, що наших там у полоні близько 5000, із них 1000 ще "довоєнних" і 2500 з Азова.
Ведь есть же подземные заводы в том же Днепре.
А все дело в том, что ГЛАВНЫМ АРТИСТОМ по прежнему хароводит ФСБешная консерва ДЕРМАК.