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7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва. ФОТО дня + ВІДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальники витягнули з-під завалів у Шевченківському районі Києва 6-річну дитину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В соцмережах повідомляють, що з-під завалів дістали також тіло її батька.

7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва 01

Пізніше в ДСНС уточнили, що врятовано дівчинку, приблизно 7-ми років, з під завалів в 9-ти поверховому житловому будинку, де було влучено ракетою під час ворожого обстрілу.

"Рятувальники дістали дівчинку із під завалів та за допомогою медичних нош передали медичним працівникам. Наразі проводяться роботи по рятуванню людей із під завалів. На місці працює 22 пожежно-рятувальної техніки та 78 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: рятувальники дістають людей та тварин з-під завалів. ВIДЕО

7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва 02
7-річну дівчинку дістали з-під завалів у Шевченківському районі Києва 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+69
Підараси кацапсячі та і бульопідори теж причетні. Горіть вам всім в пеклі!
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26.06.2022 09:09
+34
сдохни *****.
разом з чортами,яких помилково називають армією.
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26.06.2022 09:10
+20
Ну да. Типичная "нацистка". Кацапня @баная. Сдохните,твари.
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26.06.2022 09:11
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А в росіян все добре.

Росіяни ні в чому не винні. Росіяни кайфують від високих цін на енергоресурси які для них зробили "партнери".

І в владу в росії ніхто міняти не хоче. Саме це говорять партнери.

І навіть війна має бути закінчена переговорами, а не стратою путіна, членів єдиної росії та вс рф. Це ж кажуть "партнери"?

Ну що є ще хтось проти атомної зброї??!
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26.06.2022 09:41 Відповісти
А що каже Зеленський?
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26.06.2022 09:51 Відповісти
не перекручуй. високі ціни зробив сам кацапстан. розв'язавши війну.
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26.06.2022 10:16 Відповісти
Йде залякування й далі українців.Не дивлюся москальські новини,але чи показали вони цей репортаж об успєхах спєцапєрациі?А якщо показали то як коментували?Шкода дітей ,людей..всіх,але виходу іншого нема як дотиснути рашистів.
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26.06.2022 09:43 Відповісти
Кремлевские террористы, как всегда выбирают мирные цели с гражданским населением и желательно детьми. Потому как по военным целям особого резонанса и возмущений не вызывают ни в Украине ни в мире. А вот что ***** знает точно что если с гражданскими воевать сразу все кричат что нужно переговоры. Вот к чему приводят переговоры с террористами.
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26.06.2022 09:44 Відповісти
Та що тут коментувати? Путін не повинен померти своєю смертю. А орків треба якомога менше в полон брати...
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26.06.2022 09:44 Відповісти
не коментуй. тебе ніхто не змушує.
тільки пам'ятай, що наших там у полоні близько 5000, із них 1000 ще "довоєнних" і 2500 з Азова.
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26.06.2022 10:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WvWVDBzUDN0&ab_channel=AntonGerashchenko
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26.06.2022 09:46 Відповісти
Кацапські паскуди
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26.06.2022 09:48 Відповісти
Поки не буде взривів в Москві і Пітері, така херня і буде продовжуватись.
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26.06.2022 09:52 Відповісти
якби ти вказав, що бавовною потрібно обкутати адмінспоруди (ну, там, на луб'янці, огарьова, літейному, тощо) - я би погодився.
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26.06.2022 09:56 Відповісти
Виктор Ле, 1 взрив в Москві + 1 взрив в Пітері = додатково декілька мільйонів мобілізованих, при чому самі добровільно з'являться в воєнкоматах. Ти не знаєш роSSію...
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26.06.2022 10:00 Відповісти
Згоден, і це при тому, що зараз ми не можемо повністю зупинити їхнє 200-тисячне угрупування.
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26.06.2022 10:07 Відповісти
Ви маєте рацію!!Ураховуючи нашу "перевагу" в живій силі та зброї..
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26.06.2022 10:58 Відповісти
Эти ******* КЛОУНЫ с передвижного ШАПИТО за 3 месяца так ничего и не сделали, чтобы развернуть производство уже разработанных ракет в Украине.
Ведь есть же подземные заводы в том же Днепре.
А все дело в том, что ГЛАВНЫМ АРТИСТОМ по прежнему хароводит ФСБешная консерва ДЕРМАК.
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26.06.2022 10:00 Відповісти
Усьо, 3,14зда тим підземним заводам у Дніпрі - спалив з потрохами
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26.06.2022 10:05 Відповісти
Как их "палить" если их во время СОВКА в Мацкве проектировали.
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26.06.2022 11:21 Відповісти
А що ти зробив? Шольца назвав тридварасом? Ні? так не 3,14зли. воно в теробороні Дрездена добре воювати.
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26.06.2022 15:29 Відповісти
Кацапські потвори, вас мало вбити, вас потрібно різати по шматочках і дивлячись на це виникає бажання вже сьогодні починати "виховувати" цей непотріб, який гадить тут Україні і щось варнякає, що ми когось спровокували. Коли закриється осередок пропаганди в Україні на користь потвори московії - УПЦ? Коли московські попи підуть у свої болота?
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26.06.2022 10:21 Відповісти
Кацапию уже признали вторым ИГИЛом или надо немного ещё подождать...
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26.06.2022 10:56 Відповісти
каци підари кончені
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26.06.2022 11:02 Відповісти
Одна ракета от сумасшедшего и у ребенка жизнь сломана: ни родителей, ни жилья, возможен детдом, если нет бабушек и дедушек
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26.06.2022 11:10 Відповісти
Если не будет ответа они будут это делать постоянно. Западные ссыкуны даже нормальное ПРО боятся Украине предоставить. А турки вообще помогают агрессору грабить страну.
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26.06.2022 11:29 Відповісти
Бояться, бо не довіряють колаборантам в українській владі
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26.06.2022 22:53 Відповісти
кацапам не далжно быть пощады
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26.06.2022 11:33 Відповісти
А чому тоді раніше більшість населення східно-південної частини України голосувало на виборах за проросійські партії?
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26.06.2022 21:24 Відповісти
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